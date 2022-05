J. A. Fernández Susino: “Estoy muy ilusionado con los Juegos Náuticos del Atlántico de 2024”

Siempre he tenido proyectos, incluso más de los que debiera, ya que a veces esta ambición me ha provocado determinados estados de ansiedad que han sido muy negativos en mi quehacer diario. Ahora, con el paso de los años, y con la experiencia acumulada y los últimos tiempos tan difíciles que hemos tenido que vivir todos, que una vez superados te hacen ver la vida de manera distinta, intento disfrutar del momento, de todo lo que podemos hacer aquí y ahora, sin olvidar los planes futuros y con la ilusión puesta en ellos, proyectándonos en él, pero no pensando exclusivamente en los que llegarán y que debemos disfrutar con intensidad,

haciéndonos que nos sorprendan.

Ciñéndonos al terreno profesional, como proyecto más interesante y que estamos inmersos en su desarrollo, es la realización de los Juegos Náuticos del Atlántico de 2024 en nuestro territorio, conformando un grupo de municipios españoles y portugueses que deseamostrabajar de formar colaborativa en su materialización y a su vez ese hito suponga un punto de inflexión en la promoción y la dotación de equipamientos e infraestructuras en nuestra costa para los deportes náuticos, tanto para el disfrute de nuestros vecinos como elemento más de atracción turística en esta zona.

A nivel personal, mis proyectos son sencillos y básicos, disfrutar del tiempo, estar presente en cada situación y momento y hacer dentro de mis posibilidades lo que me gusta, como viajar, emprender retos relacionados con el senderismo en plena naturaleza y asistir a conciertos de música clásica, entre otros.

En la actualidad sigo desempeñando mis funciones como Gerente del Patronato Municipal de Deportes, bajo una nueva óptica, con la intención de mejorar cada día y hacer la vida mejor a nuestro vecinos, pensando más directamente en los efectos que nuestro trabajo produce en ellos, pero trabajando de forma cooperativa en el ámbito local y más allá del mismo.

¿Qué recuerdos guardas especialmente de tu vida profesional?

Los primeros años de la creación del Patronato de Deportes fueron muy ilusionantes y los recuerdo con mucho agrado, el interés constante por desarrollar proyectos, por mejorar tu formación y la del personal que nos rodeaba, la implicación de la sociedad civil, deseosa de participar y colaborar en cada evento o actividad, el voluntarismo existente y cómo en un periodo corto de tiempo desde el ámbito municipal transformamos nuestro entorno, con la aparición de nuevas instalaciones deportivas y con más recursos y equipamientos puestos a disposición de la ciudadanía. Nos aventuramos a celebrar acontecimientos en nuestro municipio con el atrevimiento y la osadía propia de ese momento y que al final, gracias al esfuerzo de todos, resultaban exitosos. Ahora, tras el transcurrir de los años y a pesar de las dificultades que hoy en día existen a nivel administrativo, seguimos con la misma ilusión y ganas de seguir progresando e innovando, buscando nuevas fórmulas que nos motiven y nos hagan volver cada día al trabajo para disfrutar del mismo.

El trabajo, y tantos años al frente de este servicio, me ha permitido conocer a muchas personas muy interesantes de las que he aprendido mucho y con las que sigo teniendo un vínculo muy importante y que demuestra que al final, por encima del trabajo, está su amistad y el cariño.

¿Qué significa para ti Ayamonte y el mundo del deporte?

Ayamonte es la ciudad en donde he nacido y en donde he vivido prácticamente toda mi vida, con la excepción de los años de estudio fuera de la localidad. Se trata de un municipio amable, agradable y en el que disfruto de sus lugares y espacios: el Río Guadiana, sus playas, su fisionomía, sus espacios naturales, su enclave, su patrimonio, a veces infravalorado, incluso por los que aquí vivimos. Otra de las cosas que me gusta y que siempre he valorado en sucercanía a Portugal, es la inexistente frontera que todos los que vivimos hemos sentido siempre, Vila Real ha sido una extensión de Ayamonte o al revés, Ayamonte una extensión de Portugal, en donde nos sentimos tan a gusto y en tenemos grandes amigos y conocidos.

No puedo ser muy objetivo con mi tierra. Ya que el azar hizo que naciera aquí, pero huyendo del chovinismo, he decir que me encuentro cómodo en ciudades parecidas a la nuestra, con costa, con ríos, con la misma luz que nuestra ciudad y con sus atardeceres.

El mundo del deporte ha formado parte de mi vida siempre desde la niñez, inicialmente como practicante, posteriormente como formador y en estos últimos 36 años como gestor. He vivido por y para el deporte, que me ha dado grandes satisfacciones, y me siento orgulloso del equipo que hemos creado en el Patronato Municipal de Deportes y su consolidación, pero también me ha “robado” parte de mi vida y he olvidado otras parcelas que ahora no estoy dispuesto a renunciar y que debo aprender a compaginar, sin desatender ninguna.