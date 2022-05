El desfile de Huelva y Emigrantes ocupará 8 kilómetros: estas son las calles de paso y cortes previstos

La primera teniente alcalde de Economía, Presidencia y Relaciones Institucionales, María Villadeamigo; el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Luis Albillo; y la concejala de Hábitat Urbano e Infraestructuras, Esther Cumbrera, han presentado en rueda de prensa el dispositivo especial que pone en marcha el Ayuntamiento de la capital de cara a la salida de las hermandades de Emigrantes y de Huelva hacía la aldea de El Rocío. Un acto que ha contado también con la asistencia del jefe de la Policía Local, Rafael Mora; el jefe de Protección Civil, Miguel Ángel Gómez; el sargento de Bomberos, Francisco Javier Álvarez Bayo, y el gerente de Aguas de Huelva, Pedro Peña.

Según ha destacado María Villadeamigo, “desde el Ayuntamiento vamos a movilizar cada día a 150 trabajadores municipales en un dispositivo que afecta a las áreas de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Limpieza y Cultura y con el que pretendemos garantizar la salida de nuestras hermandades con total normalidad y para que alcance, como en los años anteriores de la pandemia, toda su belleza”. Un plan que el Consistorio ha elaborado teniendo en cuenta las necesidades de las hermandades y “conscientes de que su salida es un hito para la ciudad, por la cantidad de personas que mueve, por el operativo que necesita y porque El Rocío es una de nuestras señas de identidad que nos define y singulariza”.

Asimismo, la primera teniente alcalde y presidenta de la Empresa Municipal Aguas de Huelva (EMAHSA) ha informado que nuevamente la empresa volverá a colaborar con las hermandades rocieras de la capital, pero de una manera nueva, ya que se donarán 14.850 litros de agua, a través de 45.000 briks de agua, 30.000 para Huelva y 15.000 para Inmigrantes. Una iniciativa tradicional de EMAHSA, que se retoma en formato brik para evitar el impacto negativo del plástico, respondiendo de esta manera a los criterios de sostenibilidad y a los compromisos con los ODS y la Agenda 2030.

Por su parte, Luis Albillo ha dado cuenta del dispositivo especial de seguridad y tráfico, que ofrecerá cobertura a las hermandades desde su salida a la calle hasta la llegada a la aldea, pernoctando un equipo de bomberos con ella y contando con el acompañamiento de Protección Civil hasta la entrada en El Rocío, de cara a ofrecerle una mayor seguridad en el camino.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad ha solicitado la colaboración ciudadana para despejar de vehículos las calles afectadas por un desfile que puede llegar a alcanzar hasta los 8 kilómetros de cortejo y ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que atiendan las indicaciones de los agentes en todo momento, ya que la salida de las hermandades mueve estos dos días una gran cantidad de personas, de caballos y de vehículos y, por tanto, son muchos los riesgos.

Por último, Esther Cumbrera ha dado cuenta del plan especial de limpieza con el que “pretendemos restaurar la normalidad en la ciudad tras el paso de las hermandades”. Para ello trabajarán una quincena de efectivos detrás del último carro, con cuatro barredoras, tres cisternas baldeadoras llenas de agua con desinfectante y desolorizante, así como un furgón de apoyo que acompañará a las hermandades hasta su salida por la Punta del Sebo.

En cuanto a los trabajadores de esta nueva edición del Plan, de la Policía Local trabajarán un centenar de agentes y de mandos. Y el dispositivo de bomberos estará compuesto por un vehículo con equipo de excarcelación portátil, un mando, un bombero conductor y dos bomberos, que estarán presentes en los lugares de pernocta de cada hermandad.

Por su parte, el dispositivo de Protección Civil estará integrado por 13 personas para cada Hermandad, 1 vehículo todo terreno de Coordinación, 2 Vehículos de Intervención Rápida con material para atender cualquier emergencia, 1 ambulancia de Soporte Vital Básico, 1 vehículo de apoyo al transporte sanitario, tres desfibriladores semiautomáticos, emisoras de telecomunicaciones, señalización y contraincendios. Además del acompañamiento durante el primer día y la pernocta, como viene haciéndose desde hace años, se continuará con el Dispositivo de acompañamiento a las dos Hermandades hasta la llegada a la aldea de El Rocío con objeto de dar una mayor seguridad también durante el 2º día de camino. En este sentido y como viene siendo habitual, a efectos de coordinación, se estará en permanente contacto con el 112 y con el 061.

En la Hermandad de Emigrantes se prevé la salida de unas 2.000 personas, así como 120 caballos, 12 carros tradicionales, 8 vehículos de tracción animal (charrés y manolas), 22 tractores con remolques adornados, 20 vehículos de apoyo, 1 vehículo taller, 1 vehículo para el Veterinario y el herrador. Además los diputados de orden dispondrán de 3 vehículos, 2 quads y 1 moto.

Y en la salida de la Hermandad de Huelva se estiman unas 10.000 personas, así como 1.200 caballos, 57 carros tradicionales, 13 charréts y jardineras, 18 tractores de 12 metros, 5 carros cuadrados sin adornos, 150 vehículos de apoyo, 2 grúas, 1 vehículo Veterinario, 1 vehículo para el herrador y 1 vehículo con “van” para el transporte de caballos, 6 motos, 2 quads, 2 vehículos de cierre de la comitiva.

ANEXO ITINIERARIO Y LIMPIEZA DE CALLES

La Hermandad de Emigrantes tiene prevista su salida el día 1de junio, tras la misa rociera, sobre las 8.30 horas.

El itinerario será el siguiente: Paseo de la Glorieta, Rotonda Bar Patrón, Unión Europea, Costa de la Luz, (parada en Guardia Civil), Avda. Cristóbal Colon, Paseo Independencia, Plaza Merced (parada en la Catedral), Paseo Independencia, San José, Puerto (paradas en Casa Venancio, colegio Santo Ángel y Colegio las Esclavas), Plaza Quintero Báez, Pablo Rada, San Sebastián, Avda. Andalucía, Los Marismeños (parada en Peña Flamenca), Palomeque, Galaroza, Los Milanos, Blanca Paloma (parada) Beas, Galaroza, Federico Molina, Alameda Sundhein, (parada Monumento a la Virgen del Rocío) Gran Vía, Ayuntamiento (parada), Plaza Monjas, Méndez Núñez, Plus Ultra, Gravina, Doctor Rubio, Plaza XII de Octubre, Sanlúcar de Barrameda, Avda. Hispanoamérica, Avda del Decano, Punta del Sebo.

Con respecto a los horarios de previsto como referencia serán: 11´30 horas en Ayuntamiento, 12´30 horas Comandancia de Marina, 13´30 Punta del Sebo.

SALIDA HERMANDAD DE HUELVA

Misa rociera a las 8.00 horas en casa de hermandad de Huelva, salida de hermandad a las 9.00 horas de casa Hermandad de Plaza Paco Toronjo, Vasco Núñez de Balboa, Avda. Andalucía, C/ Galaroza (parada en Iglesia del Rocío), Avda. Federico Molina, Alameda Sundhein, Gran Vía Parada monumento a la Virgen del Rocío) (parada en Ayuntamiento), Plaza Monjas, Méndez Núñez (parada Iglesia Concepción), Plus Ultra, Gravina, Doctor Rubio, Plaza XII de Octubre, Sanlúcar de Barrameda, Avda. Hispanoamérica, Avda del Decano, Punta del Sebo.

Con respecto a la salida los horarios previstos serán: 10,30 horas en Ayuntamiento y 12,00 horas en Muelle del Tinto.

PROHIBICIÓN APARCAR

Para garantizar la seguridad y el esplendor de las hermandades y de los ciudadanos se prohibirá aparcar en algunas calles de la ciudad. Estos lugares son:

HERMANDAD DE EMIGRANTES:

Paseo de la Glorieta (ambos laterales desde el Colegio Molière hasta la Comisaría de Policía Nacional

Paseo Independencia (completo)

Pza. de la Merced (puerta de la Catedral)

C/ San José (completa)

C/ Puerto (desde C/ San José hasta C/ Ciudad de Aracena)

C/ Los Milanos (desde C/ Galaroza hasta confluencia con C/ Blanca Paloma)

C/ Blanca Paloma (completa)

C/ Beas (hasta confluencia con C/ Galaroza)

Méndez Núñez (completa) común con Huelva

Plus Ultra (completa) común con Huelva

Gravina (completa) común con Huelva

HERMANDAD DE HUELVA:

Salida de Pza. Paco Toronjo

Avda. Andalucía (En el lateral con sentido de circulación hacia Sevilla, el tramo comprendido entre la Av. Pío XII -I.E.S. San Sebastián- hasta confluencia con C/ Marismeños -rotonda del Papa-).

Méndez Núñez (completa) común con Emigrantes

Plus Ultra (completa) común con Emigrantes

Gravina (completa) común con Emigrantes