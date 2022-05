Ali Carrión: “Hice mi primer camino rociero en el vientre de mi madre”

Fue a través de mi interés a la guitarra flamenca, esto me llevo a ser integrante del grupo Amigos de Huelva. A continuación, mi hermano Joseli Carrión y yo tuvimos la idea de crear un duo llamado “Adelfa y Romero”, con el que trabajamos codo con codo en la creación de letra y música, fue un proyecto muy bonito. Seguidamente, estuve un par de años con el coro de la Hermandad de Emigrantes, dirigido por mi hermano.

Después de todo lo anterior citado, tuve una pausa al ser madre de mi primera hija, la cual tuve el privilegio de bautizar oficialmente en lo que se conoce como “La noche de tres rayas“, haciendo el

camino con la Hermandad de emigrantes de Huelva.

Pasados unos años, volví a tener la necesidad de crear un coro rociero. En definitiva… para mí el cante flamenco y la unión de hermandad que crea el coro es una forma de sentir esa devoción, esa esencia, que es una pieza fundamental y necesaria de mi vida, mi forma de vivir.

¿Qué legado ha dejado tu hermano en el mundo de la música en Huelva?

Mi hermano ha sido uno de los grandes escritores y compositores que ha podido dar Huelva, ha dejando huella con numerosas de sus creaciones, como puede ser el Himno del Decano del Fútbol Español, el Recreativo de Huelva; Numerosas Salves y sevillanas tanto para la celebración de semana santa como a las distintas Virgenes, Santos y Cristos. Entre ellas podría nombrar, la Salve a nuestra Virgen de la Cinta, hacia Nuestra Señora de los Dolores, la Salve de la Hermandad de Emigrantes de Huelva.

Además, a dejado creados numerosos coros flamencos que en la actualidad siguen adelante.

Sinceramente creo que aunque no esté entre nosotros, ha dejado un repertorio de actuaciones y aportaciones al mundo musical tan grande que no será jamás olvidado, gracias al impacto de sus

letras y a que vivimos en un mundo tecnológico donde todo está al alcance de cualquiera que quiera verlo o escucharlo.

¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos dentro de la música?

No podría decirte un mejor momento ni uno peor, primero porque como mejores no puedo describirte uno en concreto, ya que para mi la música es vivencia positiva y sentimental… Cantar y tocar es vivir, y segundo porque como “peores“ no podria describir la música como algo que me aporte momentos malos… pero si es cierto que ante la pandemia no hemos pasado por buenos

momentos, porque no ha habido actuaciones ni ensayos… Pero por ponerte un ejemplo como momento

dificil en la música, podría ser la pérdida de personas cercanas; es decir, cuando tienes que pasar un duelo, y, a su vez tienes que seguir con tu trabajo y actuaciones. José Luis, ahí cuesta “echarse para adelante“ y sacar ganas para cantar, pero la música es un medio también de” terapia“ la cual te envuelve y de alguna manera, te ayuda a seguir con lo que te gusta, con lo que sientes.

¿Qué significa para ti Huelva?