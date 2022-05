Paco Gil: ” La fotografía es una afición que se acaba convirtiendo en pasión”

En un placer que se asome hoy por esta tribuna publica Paco Gil, al que conozco hace un montón de años, a través de mi compañero Helenio Ponce, si bien es cierto que no hemos frecuentado asiduamente nuestros encuentros, pero si he valorado mucho el trabajo que viene realizando con su cámara fotográfica, donde sabe captar imágenes llenas de belleza.

“Tras una vida profesional dedicada a la banca llegó el momento de un merecido descanso, un cambio importante en el día a día como nos pasa a todos cuando llegamos a la clase pasiva, aunque no jubilado sino jubiloso como ya dijera un amigo. Llega también el momento de desarrollar esas actividades y aficiones a las que por motivos de tiempo no hemos podido dedicar. En mi caso y entre otras aficiones, digamos que la que más he disfrutado siempre es la fotografía en todas sus facetas totalmente de forma autodidacta. Soy socio de las dos Asociaciones de Fotografía de Huelva, miembro de la Federación Andaluza de Fotografia y he participado en exposiciones colectivas y de forma individual”.

Con la amabilidad y la cercanía que le caracteriza Paco fue respondiendo a cada una de las preguntas que le fui realizando, y la verdad es que ha resultado de lo más interesante

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Realmente una situación muy complicada y triste con un futuro incierto para una realidad amiga.

¿Después de 2 años de pandemia, cómo crees ha cambiado la vida?

Cuántas veces habremos recordado cómo vivíamos antes del 2020, nos parece un sueño. El o la Covid, nos ha cambiado a todos, nuestra forma de divertirnos y de trabajar. Hoy es normal que trabajemos desde casa de forma remota, que tengamos que pedir cita previa para casi todo, que nos separemos en asientos de espera, que utilicemos mascarillas, que tengamos miedo de besarnos y abrazarnos, etc.

¿Cómo es posible que este virus haya causado tanto daño humano y económico en todo el mundo?. Pues es una triste realidad de la que intentamos salir y aún no tenemos una solución clara.

Ahora estamos empezando a ver las cosas distintas y viviendo como si todo hubiera pasado, es condición humana olvidar y seguir adelante.

¿Te esperabas una guerra en Europa en pleno siglo 21?

Por desgracia las guerras nunca han desaparecido, solo que ésta la vemos más cerca y además nos afecta de forma directa en nuestra economía y en la del resto de Europa. Una guerra que no esperábamos, que estaba enquistada desde mucho tiempo y vimos cómo se fue preparando día a día hasta que se disparó el primer proyectil. Las negociaciones de paz parecían esperanzadoras sin embargo las posturas siguen inamovibles y la guerra sigue. También asistimos a otro tipo de guerra que es la desinformación, noticias falsas, sesgadas, partidistas, contradictorias, censuradas. Solo nos queda esperar que acabe cuanto antes.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Claro que sí, es algo humano, miedo por lo que pueda pasar a tu familia, un bien tan preciado como la salud ha sido y viene siendo amenazado por algo invisible y que no ves venir. Recuerdo aquellos meses de confinamiento cuando salíamos a la calle a hacer la compra, aquellos aplausos de la tarde, aquellas cifras de fallecidos… , fueron días de pánico.