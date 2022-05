Francisco Torres: “Hay minas abandonadas que se podrían aprovechar para confinar los fosfoyesos”

Para mí es un lujo tener esta semana en mi sección ‘Rincón Choquero’ a Francisco Torres Rodríguez, un Perito Industrial de 79 años que nació en Baena (Córdoba) en el seno de una familia cristiana de clase media, compuesta por sus padres y seis hermanos. Y que luchó mucho para terminar sus estudios, los cuales finalizó gracias a lograr becas estatales. Quizás mucha culpa de ello la tenga Don Horacio, un profesor que tuvo en su primera etapa estudiantil y que observó que era un alumno sobresaliente, por lo que le aconsejó a sus padres que estudiase.

A pesar de haber nacido en tierras cordobesas, dice sentirse un onubense más, no en vano llegó a Huelva a final de los 60 a trabajar auna de las fábricas del Polo Químico. Y aunque por aquellos años era como un pueblo grande, dice que le conquistó desde el primer momento, tanto la idiosincrasia de su gente, como sus playas y su gastronomía.

A nuestro protagonista lo conocí hace aproximadamente 21 años, cuando llegó como vecino a mi bloque y desde el primer momento me percaté que era una persona, culta, servicial, agradable, empática, futbolera y un buen tertuliano con quien tomar una copa y conversar de lo divino y lo humano. No me equivoqué y desde entonces fuimos fomentando una amistad que se ha ido incrementado con el paso de los años.

Pero para que ustedes, mis queridos lectores, conozcan un poco más el estilo y personalidad de nuestro invitado nos pusimos en contacto con él para hacerle una entrevista. Y con la afabilidad y cortesía que le caracteriza accedió a la primera. Así que vamos al lio ya.

Todo niño sueña con ser algo de mayor ¿Por dónde pasaban tus sueños?

Si nos remontamos a mi niñez, con menos de 10 años, mi ilusión era ser piloto. De hecho, adapté un patín que hacíamos los mismos niños con una tabla y cuatro cojinetes desechados en los talleres, y le puse unas alas y una cola. Así un día me deslicé por una cuesta y me clavé una puntilla en el trasero, de la que aún tengo cicatriz, además de la “corrección” de mis padres.

¿Tienes alguna profesión frustrada?

Sí. Yo quise ser arquitecto. Mi padre era albañil, con su trabajo creó una empresa de construcción y me salieron los dientes entre yesos y ladrillos.

Aunque naciste en Baena (Córdoba) sé que te sientes un onubense de pro, no en vano llevas en esta bendita tierra desde finales de los 60 ¿Cómo y porqué llegaste a Huelva?

Aunque estudié dos años de arquitecto técnico en el Pabellón de Brasil de Sevilla, no llegué a terminar la carrera por quiebra de la empresa familiar. Tuve que dejar los estudios.

Posteriormente, pude incorporarme a ellos, pero ya en Córdoba que, al no tener la especialidad, me matriculé en Perito Industrial Mecánico, que después convalidé a Ingeniero Técnico Industrial.

Mi padre era amigo del entonces Secretario del Gobernador Civil de Huelva, que me indicó varias empresas de Algeciras y del Polo Químico de Huelva, Expofrisa, Relojera del Norte, Rio Tinto PatiñoyRefinería. Pero opté por Huelva y por Refinería. Después de un examen, me admitieron en ella, que, por entonces, se llamaba Rio Gulf de Petróleos S.A. Agradezco el buen acogimiento que me hicieron, tanto el Jefe de RRII de la empresa, Sr. Fuentes Cantillana, como el Jefe de Personal Ángel Aramburu. Corría el año 1969.

¿Ha cambiado mucho Huelva desde entonces hasta nuestros días?

Rotundamente sí. A Huelva la he visto crecer con todos los que vinimos de fuera y también de los pueblos. Al poco tiempo parecía que habíamos estado aquí siempre. Primero viví en Isla Chica y cuando me casé, en Villamundaka, hasta que me fui a un chalet de la Rábida, donde estuve hasta el año 2000. Tengo un recuerdo especial de Palos de la Frontera y La Rábida, donde el Prior del Monasterio, don Antonio Gómez, fue íntimo amigo mío. Huelva se hace querer, tanto mi esposa como yo, hemos tenido piso en Córdoba y en Sevilla y cuando me jubilé decidimos quedarnos en Huelva.

Queremos a Huelva de corazón, pero porque es una provincia ideal, completa, gente agradable y sencilla, con un clima excelente y una gastronomía inigualable. De sus comarcas, la Sierra y la Costa son las que mejor conocemos y nos encantan. Pero como somos de tierra adentro, nos gusta mucho las playas, que son las mejores del mundo, aunque se han degradado por dejadez de las Administraciones.

El ecosistema de la playa donde se encontraban barriletes, coquinas, almejas, estrellas de mar, peces araña, lenguados y rodaballos, y muchas clases de peces pequeños, se ha destruido y creo que ha sido por la permisividad de la administración municipal, del vandalismo multitudinario y los rastrillos de los coquineros. He visto, y sigo viendo, sacar las redes de los coquineros y da pena ver los deshechos de cientos de pequeños animales marinos que viven en la arena de la playa, abandonados después en la arena y al sol. La gente debería ser responsable y no coger coquinas de las playas y los coquineros, usar otros métodos para no dañar el ecosistema.

En cuanto a la ciudad, ha crecido con barrios enteros como el Diego Sayago, Marismas del Odiel, Fuentepiña y la Orden. Isla Chica ha crecido mucho, el Campus de la Universidad que cuando yo llegué aún estaba el Ejército, hoy es una realidad universitaria. Solo siento, la dejadez del ayuntamiento respecto a edificios emblemáticos, como la Antigua Cárcel, El Banco de España, el Edifico de Hacienda y el Antiguo Cuartel de la Policía.Aunque parece ser que el Banco de España lo están reconstruyendo para museo y el antiguo edifico de Hacienda, también, aunque no se para que uso. Huelva se merece más.

Mención aparte merece el Muelle de Mineral de Rio Tinto, para mí es la joya de Huelva, que no sé a quién se le ocurrió destruir un trozo para que no interfiriera el tráfico de grandes camiones por la carretera de la Punta del Sebo. El empresario que lo hizo, se llevó un escudo de Huelva en fundición que databa del tiempo de los ingleses y ninguna autoridad se preocupó de que esos restos eran reliquias valiosísimas de hace 150 años.

Supongo que a pesar de la metamorfosis en Huelva faltan muchas infraestructuras ¿Para ti cual dirías que son las prioritarias?

Agua superficial para regadíos, (Túnel de San silvestre), desdoble de la N-435 para facilitar tráfico con Extremadura, carretera Huelva-Cádiz, Puente Huelva-Moguer por el Tinto, puente Huelva-Palos por el Tinto, puente Huelva-Isla Saltés, puente Huelva-Punta Umbría por Isla del Burro, AVE, Aeropuerto (al menos comercial), retirada de los fosfoyesos y recuperación de las Marismas de Mendaña y del Titan para la ciudad, traslado de las fábricas de la Punta del Sebo y ajardinar toda la marisma entre el Tinto y el Odiel como Parque Natural de disfrute de los onubenses, adecentar el Parque Moret. En Sanidad, el Materno-Infantil es prioritario, así como poner en servicio el CHARE de Lepe.

Siguiendo en clave de inversiones. Los políticos onubenses, independientemente a las siglas, prometen mucho y al final todo se queda en aguas de borrajas ¿Cuál sería para ti la solución para convertir el blabla en realidades?

Inversión, sobre todo que nuestros políticos trabajen en inversión en infraestructuras, demostrando que Huelva es la gran olvidada de Andalucía y de España, 220,5 millones €, a la cola de España y encima no cuentan el retraso que llevamos de 50 años atrás.

Huelva es una provincia con gran patrimonio natural. Con minas, algunas cerradas por falta de rentabilidad. Otras como la de Aguas Teñidas en funcionamiento y la de Rio Tinto ha quedado como enclave turístico. Pero el sector Agropecuario necesita más atención por parte de la Junta de Andalucía y de la Diputación.

Huelva es excedentaria de agua, tanto que damos agua a Sevilla, sin embargo, sus parajes naturales están protegidos y no permiten la extracción subterránea. Por tanto, se impone desarrollar y ampliar el Túnel de San Silvestre, entre el Chanza y el Piedras ya que desde su construcción en 1971 ha crecido la demanda y las Administraciones lo tienen paralizado. Si se hiciera esa obra, habría agua de sobra para todos los cultivos de regadío de frutos rojos y naranjales, donde somos la primera provincia de España en producción. El desdoble de la N-435 sería fundamental, así como la carretera Huelva-Cádiz.

Tenemos dos rías encantadoras, cada una con sus características, la del Tinto y la del Odiel. Huelva es deficitaria en infraestructuras, necesita puentes que unan la capital con Moguer y Palos de la Frontera. También un par de puentes con Isla Saltés y Punta Umbría. La retirada de los fosfoyesos, no solo es necesaria, sino factible. Hay unas 20 minas abandonadas que se podrían aprovechar para confinar los fosfoyesos a 300m de profundidad. Que hace falta dinero, sí, pero parece ser que hay dinero, pero no para Huelva, cosa que responsabilizo a nuestros políticos que nos obligan a llevar 50 años de retraso.

Respecto al Muelle de Mineral, me gustaría que, siendo un bien patrimonial de Huelva, se reconstruyera como inicialmente estaba. Hoy hay técnicas que pueden hacer ese deseo realidad, y los onubenses podamos disfrutar y ofrecer al turismo una joya que pocas ciudades pueden tener.

Cambiando de tema. Hablemos de la pandemia, que todo hace indicar que llega una nueva ola. ¿Cómo la has vivido tú y has llegado a tener miedo en algún momento?

Nunca he tenido miedo, he tenido precaución. No me ha importado ir con mascarilla y un bote de gel en el bolsillo cuando otros, he visto, que me miraban con sorna. Cuando hemos estado confinados lo he hecho sin remilgos, aunque con rabia. Con mi familia hemos estado de acuerdo en que era duro, pero mejor que estar en una UCI. Nos llevamos dos meses en que mis hijas nos traían la compra de alimentos a la puerta y no entraban a casa. Eso es lo que había…

¿Piensas que el maldito virus nos ha hecho cambiar a las personas?

Creo que sí por lo que he visto, pero a mi familia y a mi poco o nada. Sí es cierto que nos he hecho más precavidos y amar más lo que tenemos, la vida que es el valor supremo de una persona, antes que la libertad o al menos, igual.

El Covid ha dejado en entredicho la sanidad pública, pero afortunadamente con las vacunas las olas son cada vez más débiles.Pero a pesar de ello, da la sensación de dejadez, tanto en la atención primaria como en las listas de espera ¿Qué opinión tiene al respecto?

El Covid19 nos ha dado una lección de las que no se olvidan. Son miles de ciudadanos, igual que tú y yo, que han muerto y no vamos a profundizar el por qué, más que por el maldito virus chino. La Sanidad, encabezada por un ministro filósofo, no estaba preparada para una pandemia como esta. “Coronovirus, oé, coronavirus, oé…” se oía el 8M en la manifestación encabezada por ministras del gobierno. Señal de la poca importancia que se le dio. El mismo dr. Simón, Coordinador del CAyES, dijo que solo se contagiarían dos o tres, cuando por Valencia entraban cientos de infectados hinchas del Valencia que regresaban de Italia. Lo que más he sentido, ya que de mi familia no ha muerto nadie por Covid19, es la muerte de los ancianos en la Residencias y la de los médicos en Hospitales, sin los necesarios EPI’s.

Sé de tú interés por la política, en breve tendremos elecciones en Andalucía ¿Crees que cambiará el mapa político en nuestra Comunidad?

Llevamos 44 años de democracia reciente, bajo la Constitución del 78, y los españoles hemos aprendido mucho en poco tiempo lo que otros ciudadanos de otros países, lo han hecho en siglos. Por ejemplo, USA. La caída del muro de Berlín, hecho transcendental en la historia de Europa en particular y del mundo en general, no ha hecho el efecto deseado en la democracia española. Andalucía, ha sufrido 40 años de dictadura franquista y otros 40 años de otra encubierta, socialista, relegándonos a ser la última en todo excepto en el paro. Nos costará rehacer nuestro bienestar potenciando nuestra economía, pero necesitamos inversiones. Andalucía tiene una potencialidad económica natural envidiable, los andaluces somos trabajadores y emprendedores y no queremos emigrar. Queremos engrandecer nuestra tierra. Creo que ganará el centro-derecha, porque los andaluces hemos aprendido mucho, y ahí me quedo.

Por cierto, no me gustaría dejar de pulsar tu opinión sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Hoy he publicado en Facebook un artículo sobre ese tema. Soy escéptico como la UE, sobre todo, cómo las dos naciones más poderosas y ricas, Francia y Alemania, están abordando este horrible acontecimiento. Pero las raíces de que sucedan estos sucesos, están ancladas en siglos atrás, cuando muchos ciudadanos hemos creído que vivíamos en democracias asentadas que la guerra era algo del pasado irrepetible. Error. Si repasamos la historia, desde siglos antes de JC, civilizaciones antiguas donde los filósofos-monjes de la India, ilustraban y daban ejemplo con su vida, pasando por Grecia, cuna de la democracia, y Roma; reviviendo las guerras por cuestiones inadmisibles hoy pero que existieron y la humanidad lo pagó con muerte y miseria, sacamos en conclusión que siempre hubo un deseo de cualquier sociedad, las palabras de Mitríades, según el historiador romano Salustio: “No es verdad que los hombres anhelen libertad, la mayoría se conforman con tener un amo benévolo”. Si es así, la democracia, como sistema menos malo, que usa la mentira como arma para obtener el poder que da el dinero, y el dinero que da el poder, no es de fiar. Las naciones demócratas están en franca decadencia, mientras las autócratas comunistas están forjando un extraordinario poder. O sea, tenemos la “espada de Damocles” sobre nuestras cabezas, y no sabemos cuándo nos tocará ser la “ucrania” de turno. O el Bloque Demócrata Occidental “se inventa” la defensa incuestionable de sus valores o seremos arrasados por el poder maligno de los enemigos para los que no hay más ley que la suya propia. Salvo los avances en ciencia, descubrimientos y tecnología, nada ha hecho cambiar o mejorar los problemas de gobierno de la sociedad desde hace más de 25 siglos.

Demos otro golpe de timón y hablemos de tu Recreativo ¿Cómo has vivido los últimos acontecimientos tras el ascenso y que vaticinas para la próxima temporada?

Sabes que soy sufridor, desde que, a los 9 0 10 años, coleccionando cromos, me hice del Atleti. Como he rodado por cinco capitales y llevo en Huelva más años que en ningún otro lugar, por la cercanía, sigo y quiero más al Recre, aunque por mi edad y problemas de salud, llevo tiempo que no voy al estadio. Empecé a ver los partidos de Recre en el antiguo Colombino, desde el ático de José Luis Rodríguez, compañero y amigo, trabajador en Patiño. Luego ya en el campo, recuerdo a Isabelo, Sivianes y Poli. Cierto que casi no me pierdo las tertulias de José Luis Camacho ni de Paco Morán, son muy instructivas e interesantes, también por los invitados que llevan. Estoy feliz que el Recre haya ascendido a 2ª RFEF y no me cabe la menor duda que la temporada próxima volveremos a ascender a 3ª División. Se las dificultades económicas que tiene el Decano, y quizás, se haya podido mejorar la gestión. En cuanto a lo deportivo, es necesario, renovar la plantilla porque necesitamos imponer desde la primera jornada nuestro poderío. Ahí tiene gran importancia la elección de un buen entrenadordonde no habría que escatimar costes, aunque haya que buscar un míster que no le asuste jugar siempre a ganar y que tenga autoridad en el vestuario. Luego debería haber una complicidad en los fichajes con la directiva. Espero que haya suerte y se logre formar un equipo técnico adecuado para lo que se merece el Recre, por su afición y su historia.

Estamos llegando al final y me gustaría agradecerte que me hayas prestado tu tiempo. No sé si te gustaría añadir algo más, que durante la entrevista no te haya preguntado.

Simplemente agradecerte mucho la atención para conmigo, y que me hayas hecho un espacio en este tu ´rincón´ tan especial. Gracias Félix.