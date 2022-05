Eugenio Muela: “Las gafas de sol deben estar prescritas por un profesional en la materia”

En ese mismo año 1996, montaron un centro de formación en Sevilla, del cual fue el máximo responsable, llevando toda la coordinación y organización de cursos de formación en toda Andalucía, especialmente, en las ramas de Informática e Idiomas que se impartían en los mismos.

Asimismo, en el año 2016, entró a formar parte del Grupo Uniopsa Ópticas, como gerente del grupo donde sigue en la actualidad.

Eugenio, es persona entrañable, como toda su familia, cordial, ameno, servicial, disfruton, optimista, con alto sentido de la amistad, empático, más de Constantina que la calle Mesones, y desde luego muy buena gente.

Cuando lo llamo para proponerle esta entrevista y que nos cuente entre otras cosas su vinculación con Huelva, como no podía ser de otra manera, acepta y empezamos de esta manera:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Es un momento difícil por el que estamos pasando, por la pandemia, unido a la guerra de Ucrania y a la descoordinación de los gobernantes de este país, lo cual nos está afectando de manera considerable a nuestras vidas tanto a nivel social como económico.

¿Después de 2 años con COVID, cómo crees ha cambiado la vida?

Han cambiado mucho nuestras vidas, en mi opinión hay muchas cosas que han llegado para quedarse. Lo importante de todo esto, es no olvidar que seguimos con dicha pandemia y hay que tenerle todavía respeto, no miedo.

¿Te esperabas una guerra en Europa en pleno siglo 21?

Creo que nadie se lo podía imaginar, es increíble que en pleno siglo XXI existan gobernantes de algún país que puedan adoptar estas decisiones, sin tener en cuenta la cantidad de vidas

humanas que quedan en el camino, la verdad, es una pena muy grande presenciar las imágenes que estamos viendo. Creía que no se volverían a repetir.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Miedo, no, pero si he tenido mucho respeto y preocupación tanto por la pandemia, como ahora por la guerra.

¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces ahora?

Actualmente, como bien sabes, estoy de gerente del Grupo de empresa Uniopsa Ópticas, con una tienda en Sevilla, otra en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) y otra en la ciudad de Huelva situada en el Polígono Romeralejo Polirosa, asimismo dentro del mismo grupo, tenemos un Almacén de Óptica (Lentiwash), dedicado al abastecimiento de productos del mundo de la óptica, a todos los clientes nuestros, que afortunadamente cada día son más.

Y de cara al futuro, por la edad, ya se va aproximando la jubilación, aunque como socio de la empresa, seguiré ayudando en lo que la empresa necesite para seguir creciendo.

¿Cómo fue montar una óptica en Huelva?

Bueno, pues el consejo de administración que había en esa época decidió expandirse y tomaron la decisión de abrir una óptica tanto en Huelva, como en Jerez de la Frontera, esta última, tuvimos que cerrarla cuando comenzó la pandemia.

¿Qué representa Huelva para Uniopsa?

Te diría que siempre nuestra óptica en Huelva ha sido de las más importantes del grupo, como actualmente así lo sigue siendo, tenemos una muy buena clientela y sobre todo una gran fidelidad de nuestros clientes.

¿El público en general es consciente de la importancia de gafas de garantía para cuidar la vista?

No, la gente en general no tiene la percepción de que tanto las gafas graduadas, como las gafas de sol deben estar prescritas por un profesional en la materia; sobre todo las lentes deben cumplir los requisitos exigidos por las normativas sanitarias, por eso muchos de ellos acuden a centros que no son sanitarios y cometen un grave error ya que puede traerles consecuencias no

muy gratas en la vista.

¿Qué recomendaciones darías para una buena utilización de las gafas de sol en verano?

Asistir a un Centro Sanitario oficial (Óptica) y que se dejen aconsejar por los profesionales de las mismas, en cuanto a los filtros y protección ultravioleta de las lentes siempre acompañado del lógico asesoramiento estético.

¿Eugenio a ti, qué es lo que más te gusta de Huelva?

Me gusta mucho todo su entorno, sus playas, la sierra, y sobre todo su gente, aunque no he vivido en Huelva si es verdad que, por motivos de trabajo, hace ya muchos años tenía que visitarla casi a diario y siempre me acogieron como uno más, Huelva es una ciudad que me sorprendió por la cantidad de paisanos que viven en ella y que ya sois onubenses totales.

¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

La verdad es que son bastantes. Mis recuerdos están centrados en nuestra Constantina natal. Recuerdo donde vivía y jugaba, la Encinilla, calle Mesones, Llano del Sol, jugando a la pelota y corriendo para que los Municipales, no nos la quitaran, los colegios, el instituto, las fiestas en las cocheras, las ferias de nuestro pueblo, cuando tocaban Los Bombines en la Caseta de Caza y Pesca por las mañanas, así podríamos estar mucho tiempo hablando, pero siempre momentos muy felices.

Y luego, si es verdad que siempre me habían gustado los despachos y tanto es así que mis padres me hicieron uno pequeñito que lo tenía en un pasillo de mi casa donde jugaba con papeles, etc., al final se cumplió mi sueño, pues siempre he desempeñado laborales que me hacían tener el “famoso despacho”.

¿Quiénes han sido tus referentes en la vida personal y profesionalmente?

Sin duda ninguna, MIS PADRES. Ellos me trajeron al mundo, me criaron, me educaron y en ellos vi siempre a dos personas, cada uno en su parcela, trabajadoras incansables para poder sacar a sus ocho hijos hacia adelante.

Luego, mis hermanos. Al ser el pequeño de los ocho, ellos han sido y son un referente muy importante para mí.

¿Cuáles son tus aficiones y a qué dedicas tu tiempo libre?

Me gusta mucho el fútbol, soy socio del Sevilla F.C. y aunque llevamos 16 años disfrutando de lo lindo, con tantísimos títulos ganados, es verdad que cada día me cuesta más ir al campo, me da un poco de pereza, sobre todo se te quitan las ganas de ver fútbol, cuando ves tantas mafias, irregularidades, favoritismos, etc. En el mismo, llega un momento que te aburres.

En mi tiempo libre que son los fines de semanas, cuando puedo, que son muchos, me voy a nuestro maravilloso pueblo, Constantina, disfruto con los amigos, las tertulias, respiro aire fresco, que te voy a contar a ti Pepe. Una maravilla.

¿Con quien te gustaría tomarte una cerveza, por qué y qué le preguntarías? Sin que suene a pedantería, las personas más importantes con las que me gusta tomarme unas cervezas, son con mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mis amigos de verdad, ¿hay alguien más importante en nuestras vidas que estas personas? Que si, que es verdad que siempre te gusta cambiar impresiones con algún personaje importante conocido y preguntarle algunas cosas, pero estas personas son pasajeras en tu vida, las anteriormente mencionadas, están siempre que las necesitas. Si hay una persona, con la que no me gustaría tomarme una cerveza, pero me gustaría preguntarle, porque se está cargando este bonito y precioso país que tenemos, ya te puedes calcular quien es. ¿Tienes algún recuerdo de alguien en especial? Muchos, como no. El primero de mis padres, tuve la suerte de disfrutar de ellos mucho, ya que fallecieron con una edad ya muy avanzada, pero cuando te faltan, aunque tengo la suerte de tener muchos hermanos, ellos eran la unión y el nexo de todos, para mi lógicamente los mejores,luego mi hermano Nicolás, Nico como lo conocíamos todos, se nos fue demasiado pronto con la maldita enfermedad del cáncer, era una persona increíble, optimista, alegre, trabajador, en definitiva, un fenómeno, lo echo muchísimo de menos. Y a mi compadre, amigo, Fernando Lira, se nos fue repentinamente el pasado 9 de diciembre, dejándonos un vacío inmenso, hablábamos diariamente, hasta dos horas antes de su muerte estuvimos comentando algunas cosillas por teléfono, una persona con un corazón muy grande. Y muchas más personas que se fueron quedando en el camino, que, para no eternizar la pregunta, me dejaron también muchos recuerdos. Desde aquí vaya un beso al Cielo por todos ellos.