UGT Huelva celebra su I Comité Constituyente

En la mañana de hoy ha tenido lugar la celebración del I Comité de UGT Huelva, el primero que se desarrolla tras el 14º Congreso, está compuesto por 66 miembros que representan a Federaciones Provinciales y a la propia Ejecutiva Provincial.

Durante su intervención, Donaire ha manifestado que somos y seremos siendo portavoz de las demandas de las personas trabajadoras de nuestra provincia. Debemos seguir fortaleciéndonos para continuar ayudando a resolver los problemas de la ciudadanía y ser la referencia para la clase trabajadora.

Ha manifestado que en este Comité analizaremos la situación actual, el diálogo social y la negociación colectiva, para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de nuestra provincia.

El secretario general de UGT Huelva, Sebastian Donaire: “Teniendo en cuenta que el periodo que hoy nos toca analizar y hacer balance ha sido un periodo de pandemia, el cual desde UGT Huelva lo destacamos como positivo, ya que no solo, nos hemos ceñido en la gestión de la pandemia, sino que se han conseguido una serie de cuestiones que son estructurales, de fondo, y que van a perdurar en el país a lo largo de los años.” Por tanto, desde UGT Huelva agradecemos que se visualice nuestro trabajo el cual ha servido para mejorar y garantizar las condiciones laborales y de vida de millones de ciudadanos.

Con respecto a las elecciones en Andalucia, Donaire ha señalado que “Andalucia y Huelva se juegan mucho, del gobierno elegido en las urnas dependerá el futuro de nuestra provincia para seguir avanzando en mejores derechos sociales”. “Por ello espero que los ciudadanos andaluces ejerciendo su voto posibiliten una mayoría para conformar un gobierno progresista.”

El I Comité Provincial Ordinario de UGT, celebrado en el día de hoy en Huelva, ha aprobado de manera unánime una resolución en la que resume las principales conclusiones y líneas de actuación del sindicato para los próximos meses. Y una resolución de urgencia sobre el sector de Correos.

En cuanto a la Resolución de urgencias de la situación por la que está atravesando Correos, a raíz de la Gestión que está llevando a cabo su actual presidente, que va dirigida a un desmantelamiento progresivo, a un debilitamiento de las relaciones laborales y la preparación del cambio hacia la privatización. El Comité de UGT Huelva exige al Gobierno de la Nación: el cese inmediato del Presidente Sr. Juan Manuel Serrano y exige también el respaldo del Servicio de Correos apostando por su futuro como empresa pública moderna y competitiva.

La mala gestión económica de la Junta de Andalucía en materia sanitaria está provocando el desmantelamiento del sistema público de Salud. El Comité de UGT Huelva exige al Gobierno de la Junta de Andalucia: un verdadero Hospital Materno-Infantil digno, de calidad y con proyección de futuro, Chares de Lepe, Aracena y Bollullos, incrementar la plantilla de sanitarios, aumentar las inversiones en sanidad, recuperar los servicios de urgencias cerrados, reabrir todos los hospitales en su totalidad, reforzar los equipos de salud pública, aumento de las unidades de salud mental, aumentar la financiación del sistema progresivamente hasta llegar al menos el 20% en 2024. Para UGT, es necesario que estas medidas se adopten de manera urgente para garantizar una Atención Primaria de calidad, universal y accesible para toda la población.

Por otro lado, la subida del precio de la electricidad y los combustibles están perjudicando de manera directa a las empresas y a las familias. Hemos exigido a los dirigentes políticos que frenen los elevados costes en las energías que están soportando los ciudadanos y ciudadanas en los últimos meses y que se ha visto altamente agudizados desde el inicio de la guerra de Ucrania. El comité valora positivamente la aprobación por parte de la Comisión Europea la propuesta española y portuguesa denominada exención Ibérica.

El Comité apuesta por proteger el empleo y controlar los precios para no poner en peligro el proceso de reconstrucción económica. Por ello el aumento de salarios tiene que tener relación con la inflación, esto significa que una subida de los salarios favorece la economía y el empleo “a mayor salario, mayor consumo.”

Huelva es una de la provincias más afectada por esta desorbitada subida de precios, ya que tenemos una de las rentas más bajas de España, un paro del casi el 22% y un salario medio entorno a los 1.000 euros. Desde el año 2000 los salarios son los terceros que menos han crecido de la zona euro, son un 26,4% inferior a la media de la eurozona. Por ello vamos a trabajar en la negociación colectiva para plasmar incrementos salariales y cláusulas de revisión salarial que amortigüen la pérdida de poder adquisitivo y poder recuperar salarios.

Desde el Comité de UGT Huelva exigimos la efectividad social de unos fondos que deben servir para paliar los continuos déficits españoles en aspectos básicos (insuficiencia de tejido industrial, escasez en la inversión en I+D+i, despoblación de ciertos territorios, brecha de género y digital, políticas formativas, etc.) que lastran la competitividad de una sociedad que tiene los mimbres para poder construir un futuro solidario y de progreso.

El Comité ha destacado que los datos de los últimos meses permiten constatar que la nueva normativa laboral está siendo efectiva para combatir las grandes disfuncionalidades de nuestro mercado de trabajo, como la elevada temporalidad y rotación laboral o el problema de subempleo involuntario. En nuestra provincia, durante el pasado mes de abril se ha impulsado la contratación indefinida hasta un 54,88% del total, esto da lugar a una subida del 74,23 % más que el mes anterior.

El comité de UGT Huelva apuesta por una de modernización de las políticas activas del mercado de trabajo, adaptándolas a las nuevas exigencias derivadas de la digitalización y automatización de la actividad productiva. Hay mucho por hacer en la puesta en marcha de la Formación Profesional Dual, en digitalización, transición energética justa para que no se pierda empleo, en el buen uso de los Fondos Next Generation de la UE y en el fortalecimiento de los servicios públicos, como la sanidad y la educación, etc., ya que entendemos que no se concibe un estado del bienestar sin fortalecer estos servicios.

El Comité de UGT Huelva ha expresado su satisfacción por la reforma laboral acordada recientemente entre los dos sindicatos mayoritarios, empresarios y gobierno, tras más de nueve meses de negociaciones, por el que se modifican tanto aspectos centrales de la reforma laboral llevada a cabo por el Partido Popular en 2012, como materias de otras reformas que han devaluado profundamente los derechos laborales y salariales en nuestro país. Gracias al acuerdo de la reforma laboral los sindicatos vamos a ganar fuerza en la negociación colectiva, vamos a recuperar derechos y ha otorgado de nuevo la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales respecto a los convenios de empresa. En concreto y especialmente para nuestra provincia, este acuerdo supondrá poder limitar la temporalidad, la estacionalidad y precariedad de los trabajadores/as onubenses. La reforma tiene una clara intención de mantener el empleo y apuesta por mecanismos alternativos a las extinciones de contratos.

UGT confía por que el nuevo acuerdo de la reforma laboral reducirá la temporalidad y ello debería traducirse en una disminución de la siniestralidad.

Desde UGT Huelva creemos que la única oportunidad de generar empleo en nuestra provincia es con el desarrollo de las infraestructuras, elemento decisivo para garantizar a los ciudadanos el derecho a la movilidad, contar con un instrumento clave de crecimiento económico, de creación de empleo, de desarrollo de las actividades industriales y de servicios, de cohesión social y vertebración de la provincia.

El comité de UGT Huelva ha hecho un llamamiento a las administraciones de la necesidad que tiene nuestra provincia de inversiones para poder salir de este pozo de desempleo, precariedad y estacionalidad.

El Comité ha resaltado la importancia y el papel que estamos teniendo en estos últimos años a través del Diálogo Social, sobre todo desde que se desató la pandemia, alcanzando acuerdos históricos que están sirviendo de palanca para importantes reformas en este país, como el Acuerdo de Pensiones: acuerdo histórico y un verdadero éxito para las personas trabajadoras de este país.

Con el Gobierno andaluz se han firmado dos Acuerdos que han sido claves para afrontar la crisis provocada por la COVID19: el Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía, y el Acuerdo de Medidas Extraordinarias en el Marco de la Reactivación Económica y Social.

Destacamos también, los acuerdos alcanzado con el Gobierno de la Nación: el Acuerdo Social en Defensa del Empleo (ASDE), el Registro Salarial, los Planes de Igualdad y Registro Retributivo, la regularización en la función pública (con 30.000 plazas nuevas) la Subida del SMI a 1.000€, la Renta Mínima, el Ingreso Mínimo Vital, la Prórroga de los Créditos a través del ICO y la Ley Rider.

El comité apuesta por que el nuevo Acuerdo de Reforma Laboral marca el camino para volver a poner en valor la Negociación Colectiva. El hecho de volver a recuperar la ultraactividad en la negociación colectiva equilibra la balanza entre trabajadores/as y empresarios.

En nuestra provincia la negociación colectiva se está desarrollando de forma irregular en cuanto a los convenios sectoriales. Los convenios están denunciados y constituidas las mesas de negociación que se reúnen regularmente, sin embargo en muchos de ellos no se están llegando a acuerdos, dilatándose la negociación en el tiempo, principalmente porque los empresarios no quieren incluir en los redactados de los convenios cláusulas de revisión salarial con referencia al IPC.

Pero aún quedan grandes retos, como la necesidad de “abordar una reforma global e integral del Estatuto de los Trabajadores y aumentar los salarios en nuestro país. Queremos ir hacia un nuevo modelo del trabajo siglo XXI, que revise los mecanismos para el despido colectivo, el propio precio y las causas del despido colectivo, los salarios de tramitación y el incremento de la protección para los delegados y delegadas que se presentan en las elecciones sindicales”.

El Comité defiende la igualdad como objetivo sindical prioritario, no vamos a permitir ni un paso atrás en los temas fundamentales relacionados con la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, ni con la igualdad de las personas migrantes, ni con la igualdad LGTBI, ni con discursos machistas, racistas, homófobos y de exclusión.

Demandas de UGT para los próximos meses

Finaliza el Comité poniendo sobre la mesa 10 demandas para los próximos meses, centradas en “la necesidad de controlar los precios de la energía, con el fin de que no se sigan comiendo el poder de compra de las personas; impulsar una mesa de concertación para acabar con la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales, disparadas en los últimos años; redoblar esfuerzos para la Inspección de Trabajo; avanzar en igualdad, sin brecha salarial, sin machismos y sin violencias; y garantizar la diversidad con derechos para todos los colectivos discriminados”.