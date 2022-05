Antonio Maestre García: “Me considero un coleccionista de coches clásicos lowcost”

¿Existe afición por los clásicos en Huelva?

Depende. Existen muchos con algún que otro vehículo clásico, pero pocos con recursos como para tener una colección. Creo que si nos pusieran todo un poco más fácil la afición sería aún mayor. Lo primero, darnos visibilidad y facilidades para poder mantenerlos, al fin y al cabo son parte importante de nuestra historia, y muchos se han perdido por culpa de las campañas de renovación del parque móvil promovida por varios gobiernos, que sólo buscan incrementar la venta de automóviles nuevos, en la mayor parte de los casos.

¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces ahora?

Ufff, no me da la vida para los proyectos que tengo. De esa colección de clásicos tengo muchos por restaurar. Actualmente tengo un Gaz 21 Volga a medio arreglar, un Trabant que necesita un repaso, Fiat 126 a falta de montar el motor, un Citroën Rosalie y un Datsun 101A que se encuentran a la espera de poder traérmelos, un Dodge Dart

fúnebre a falta de encontrar piezas y poner en marcha… podría completar 10 páginas enumerando mis proyectos abiertos.

Y todo compaginándolo con mis grupos de Facebook donde intento reunir a los amantes del óxido (Clásicos Fúnebres ya cuenta con más de 5000 miembros) y mi canal de Youtube, “Algomasqueluz”, donde entretener a quienes tienen curiosidad por este mundo.

Para el futuro me encantaría poder vivir de los clásicos, de mi sueño. Tener más espacio y tiempo que dedicar a esas joyas que han sobrevivido al tiempo.

¿También eres un amante del vino, de donde te viene esa afición?

Otro de mis proyectos. La afición ha venido de la mano de mi mujer y , posteriormente de mi suegro. Llevaba la representación de dos pequeñas bodegas familiares, pero al jubilarse, me propuso a mi representarlas en Huelva. Se trata de dos bodegas de pequeña producción y de gran calidad. Linaje Garsea con D.O Ribera del Duero y Hacienda Grimón con D.O Rioja. Son vinos sorprendentes, me encantaron en el momento que los probé, desde el Ribera Roble de 6-9 meses en barrica, la suavidad del Blanco Viura a el cuerpo del Rioja Crianza de triple uva, pasando por vinos de gran reserva, de desvelo o algunos tan sorprendentes como es “Como lo haría mi abuelo”, de elaboración tradicional y con cinco variedades diferentes de uva, incluida la blanca de viura.

He tenido oportunidad de presentarlo en algunos de los restaurantes de nuestra ciudad y la verdad es que están teniendo una acogida sorprendente. Ha sido emocionante recibir llamadas de establecimientos que querían probarlo sin que ni siquiera se los hubiera presentado. Ya está en boca de todos y en muy poco tiempo. Y todo entre el tiempo que me dejan mis proyectos y mis clases de Tecnología.

Es un mundo apasionante.

¿Cómo son los vinos de Huelva?

Nuestra provincia tiene unos vinos excelentes. Tenemos, incluso, nuestra propia variedad de uva, la Zalamea, que lleva generaciones siendo la responsable de unos blancos espectaculares y muy conocidos por todos. Tenemos un vino de naranja único y muy especial y con su propia denominación de origen y que sorprende a entendidos e ignorantes en la materia.

Los Vinos del Condado de Huelva han sido colocados por expertos a la altura de regiones como Oporto, Madeira o incluso Jerez.

Tenemos la suerte de contar con una climatología especial y única, que nos permite trabajar con muchos tipos de uvas, además de la autóctona. Palomino Fino, Listán del Condado, Moscatel de Alejandría o Pedro Ximénez llevan años siendo la base de muchos de nuestros blancos, pero en la actualidad se prueban variedades como Suavignon Blanc , Colombar o Chardonnay que están teniendo sorprendentes resultados.

Nuestros tintos tampoco se quedan atrás. Aunque de menor peso respecto a los blancos, están teniendo un ascenso espectacular, aumentando su producción cada año con la creación de nuevas bodegas que trabajan con uvas como Tempranillo, Merlot, Syrah, Cabernet Franc o Cabernet Suavignon.

¿Qué crees le falta a Huelva para progresar más?

Pues nos falta creérnoslo. Simplemente. Tendemos a menospreciar los productos de nuestra provincia, sin valorar la gran calidad que tienen nuestros vinos, algo que no ocurre a nivel internacional.

Muchos de ellos son más vendidos fuera de nuestra provincia, incluso fuera de nuestro país, que dentro de ella. Es más, vinos reconocidos y valorados internacionalmente son auténticos desconocidos para muchos de nosotros.

¿Cómo fue tu niñez y que soñabas ser de mayor?

La verdad es que he sido un niño feliz. He crecido jugando a la pelota en plena calle y explorando el solar que había en la parte trasera del edificio donde mis padres tenías el taller de reparación de televisores. Nos lo pasábamos realmente bien, mis hermanos y yo, desenterrando tesoros de entre las ruinas de los edificios que hacían cábalas por mantenerse en pie. Claro está, mi madre no opinaba lo mismo de nuestros “tesoros” y, la mayor parte de las veces, terminaban en la basura.

He de reconocer que he hecho alguna que otra trastada, petardos, globos de agua , tirachinas hechos con pinzas de la ropa, aviones de papel en llamas… , cuando no estaba en el taller desmontando algún televisor o creando mis inventos para cazar salamanquesas, jejeje.

Siempre he sido bastante inquieto, pero sabíamos divertirnos sin necesidad de una pantalla.

¿Quiénes son tus referentes en esta vida a nivel personal y profesional?

Mi referente en la vida siempre ha sido y es mi padre. Él me enseñó casi todo lo que sé hoy en día, y lo que no, lo he aprendido gracias a él. En mi casa no había nada imposible de arreglar, nunca se recurría a un profesional para reparar un grifo, arreglar un enchufe o montar una cocina. Lo que no sabíamos hacer lo aprendíamos a base de errores, y sin la existencia de los tutoriales de youtube.