Pedro Galvín: “La radio de hace unos años era mucho más cercana”

Pedro Galvín Revuelta, todo un referente como técnico de radio en Huelva, se acerca hoy por esta ventana pública y bien que me alegra, pues me he llevado más de un año para convencerlo, pero por fin accedió a que se pueda publicar sus opiniones sobre la actualidad que vivimos y recuerdos de su vida personal y profesional.

A Pedro que lo conozco desde hace 40 años, lo descubrí más a fondo cuando tuve la oportunidad de trabajar con él durante una temporada en la cadena Ser, en un programa dedicado al mundo del motor, encontrándome todo un auténtico crack como persona y profesionalmente. Un tipo risueño, con mucha guasa sana, cordial, profesional como la copa de un polo, discreto, alto sentido de la amistad servicial… Y desde luego muy buena gente.

Comenzó su andadura radiofónica a la edad de 15 años, en 1964 cuando entró de botones en Radio Popular de Huelva que dirigía D. José María Roldan, desde entonces le apasionó el mundo de la radio y le encantaba el conocer todo la técnica, sin lugar a dudas, un joven inquieto y con ganas de aprender, lo que le llevó a los siete meses de estar allí, a que encontrara lo que ha sido su profesión durante toda su vida, pues se quedó vacante una plaza de técnico y le propusieron que me quedara, y así estuvo 17 años, hasta que en 1982

Paco Herrera que estaba reclutando personal para abrir la Cadena Ser, en Huelva, lo llamo y estuvieron negociando su incorporación a Radio Huelva, aceptando y dar el salto de la calle Puerto a la calle Méndez Núñez y allí ha estado durante 30 años como jefe técnico hasta su jubilación, teniendo el respeto y la admiración de toda la profesión.

La de cosas que habrá vivido Pedro en todas las retransmisiones que ha realizado a lo largo de casi 50 años de profesión.

Una vez que hemos hecho una breve semblanza de nuestro invitado, pasamos a las preguntas.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – La situación actual la estoy viviendo con preocupación, por un lado el tema del COVID y por otra la guerra, no sé donde nos llevara todo esto.

En cuanto al COVID lo he pasado bastante mal ya que me contagié y estuve ingresado con pulmonía bilateral. Menos mal que no tuve que entrar en la UCI, pues mi familia desde fuera quizás lo hubiese pasado peor sin saber y esperando la llamada del médico para informarles.

P. – ¿Cómo crees que ha cambiado o vaya a cambiar el mundo de comunicación tras la pandemia?

R. – El mundo de la comunicación no creo que vaya a cambiar mucho para los periodistas, ya que todo lo que pasa para ellos es noticia, sea política, economía o lo que le pasa al famoso de turno. Lo único que variado y mucho en el mundo de la comunicación, es el cambio tecnológico que ha tenido en muy pocos años, que ha sido impresionante, aunque yo me quedo con la radio que se hacía anteriormente más cercana, más información local, menos política. Digamos que ahora los medios están muy politizados, solo hay que escuchar una emisora y saber hacia dónde se aproxima.

P. – ¿Cuáles son especialmente tus recuerdos profesionales?

R. – De mis mejores recuerdos tanto en Cope como en la Ser, han sido los vividos con grandes compañeros en Radio Popular como Vicente Quiroga, Manolo Peral, Juan de Mata Rodrigo, Jesús Quintero, Santiago Cotán, Fernando Guinea y con Juan Eloy Durán con el que me fui a Radio Huelva.

En la Ser he tenido fabulosos profesionales amigos y grandes directores. Fue un cambio muy grande por la forma de trabajar y la responsabilidad de la que me iba a hacer cargo.

Lo que si me alegro de haber podido ayudar y enseñar en todo lo que estaba en mis manos a un sinfín de compañeros y amigos que hoy en día están realizando labores de técnicos en las distintas emisoras de Huelva, como Nacho García, Pepe Clavellino, Ivan Infantes, Fernando Leal, Pablo Rasco…

P.- ¿Qué anécdotas nos podría contar?

R. – ¡¡Ufff!!! Anécdotas he vivido muchísimas a lo largo de 47 años de radio, quien me iba a decir a mi que cuando entré de botones en Cope que iba a tener tantas vivencias. Recuerdo cuando llevaba y traía a correos todos días los paquetes de cintas con los programas grabados de la Ser, pues en aquella época como no había emisora de la Ser en Huelva, la Cope estaba asociada a ella y emitía los programas como los 40 principales o el gran musical y las novelas de la Ser, como Ama Rosa, Matilde Perico y Periquín, etc.,

Era una emisora hibrida ya que era Cope, con programas Ser y a las dos y media y las diez de la noche había que conectar con Radio Nacional para los informativos o “el Parte” que era como se le llamaba entonces.

Recuerdo y guardo con mucho caro como se realizaron las primeras transmisiones en directo de la romería del Roció sobre 1965 cuando en la aldea alminteña no había nada más que el teléfono de magneto de la Guardia Civil que se encontraba casi al final de la calle de la Hermandad de Huelva.

D. José María Roldán consiguió que pudiésemos utilizar dicho teléfono para transmitir la salida de la Virgen, para lo cual tuve que instalar con la ayuda de Manolo Peral, más de 300 metros de cable, desde el cuartel de la Guardia Civil hasta la Hermandad de Moguer y desde allí a la capilla provisional que había mientras comenzaba la construcción de la actual Basílica.

¡¡Que cantidad de vivencias!!

P.- ¿Qué significa para ti Punta Umbría?

R. – Mira José Luis, Punta Umbría es mi segunda casa y casi donde más tiempo pasó del año, allí conocí a mi mujer y estamos muy arraigados a dicha localidad, pero te digo una cosa, me gusta más en los meses cuando no hay tanta gente y se puede pasear tranquilamente.

P.- ¿Cómo fue tu niñez y soñabas ser de mayor?

R. – De niño no recuerdo muchas cosas, porque la memoria ya alcanza cada vez menos, me imagino que lo de cualquier niño, pero yo creo que ya entonces me gustaba la técnica y la radio porque recuerdo que hice el curso de Radio Maymo por correspondencia, aunque los libros me gustaban poco, pero yo disfrutaba mucho cuando me enviaban los materiales para construir la radio galena y demás.

Amigo Pedro, ha sido un auténtico lujazo que te hayas acercado por esta tribuna pública, y, como no, te habrás dado cuenta que ha sido todo entrañable, y que no es tan complicado echar un ratito de charla y recordar tiempos pasados.

Un abrazo grande y no te olvides que me debes un par de cervezas.