Vicente Parra: “Queremos tener todo sin ningún tipo de esfuerzos” 

Me alegra que se asome a esta tribuna publica todo un referente dentro del mundo del periodismo desde hace muchos años. Me refiero a Vicente Parra Roldán, que aparte es abogado y profesor numerario de Enseñanzas Secundarias.



En la actualidad, se dedica a escribir libros en los que recoge historias taurinas onubenses o del Trofeo Colombino, pues no hay que olvidar que en estas dos actividades o espectáculos, nuestro protagonista de hoy ha escrito más que nadie en distintos medios de comunicación y muy especialmente en la Agencia Efe.

Durante más de cuarenta años ha pertenecido al Colegio de Abogados de Huelva, actuando en numerosas ocasiones como abogado de oficio. También ejerció la docencia, siendo profesor de Formación y Orientación Laboral en el IES Profesor Vicente Rodríguez Casado de Palos de la Frontera y como periodista ha prestado sus servicios en Odiel, Diario 16 Andalucía y Agencia EFE además de colaborar en diversas emisoras de radio. Y, como escritor, ha publicado los libros “Treinta años de toros en La Merced”, “Onubenses en La Merced”, “Coso del Descubrimiento: diez años de toros y fútbol fútbol a orillas del Tinto y del Odiel”.

A Vicente que le gusta mucho una tertulia taurina o deportiva, me lo suelo encontrar habitualmente en los aledaños del mercado del Carmen, en el “Mono Bombin” donde se reúnen buenos aficionados a la fiesta nacional, y, cuando le solicito una entrevista, no lo duda, acepta y este es el resultado:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Pasamos por unos momentos muy difíciles en todos los niveles como consecuencia del materialismo y el egoísmo con los que hemos impregnado nuestras vidas, en las que queremos tener todo sin ningún tipo de esfuerzos. Hay un abismo en lo económico, en lo social, en lo humano, en todo en definitiva que nos lleva a una vida disparatada.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia, sobre todo en el mundo de la comunicación?

R. – La vida está en continua evolución aunque, en ocasiones, tardemos en darnos cuenta de los cambios que se producen a nuestro alrededor.

Respecto a la comunicación, no sé hasta dónde vamos a llegar porque las transformaciones son continuas, como hemos tenido ocasión de comprobar en nuestras carreras profesionales. Lo de hoy ya estará anticuado mañana pero siempre quedará la comunicación, que nunca fallará.

P. – ¿Te esperaba una guerra en Europa en pleno siglo XXI?

R. – Por supuesto que no, pero el egoísmo de algunos pueblos, o mejor dicho de sus dirigentes, ha sido el que nos ha conducido a esta situación tan atroz que estamos viviendo en estos días. En este aspecto, más que avanzar, hemos retrocedido un buen puñado de años.

P. – ¿ Has pasado miedo en algún momento?

R. – Más que miedo, he sentido intranquilidad por lo que pudiera haber sucedido en esta absurda guerra. En la actualidad, con las armas nucleares se llega con mucha puntería a lugares insospechados y estamos muy cerca de Rota y Morón de la Frontera, en cuyos términos municipales están ubicadas bases militares norteamericanas.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces ahora?

R. – En estos momentos y en el futuro lo que quiero es vivir y disfrutar de cada momento con todo lo que me rodea. Desde el punto de vista profesional, acabar un libro sobre la historia de los festejos celebrados en nuestra ciudad desde el año 1.902 hasta la actualidad y, más cercano, publicar algunos de los libros que tengo aún inéditos.

R. – ¿Qué recuerdos guardas especialmente de tu vida profesional?

R. – Como abogado, cuando el cliente recibía una sentencia favorable; como docente, cada vez que me encuentro a un antiguo alumno y recordamos la etapa escolar y como periodista hay muchos pero, quizás, los éxitos del deporte onubense ya fuese del Recreativo, del Ciudad de Huelva, del Veracruz, del tiro con arco y de otras disciplinas. Son hechos que nunca se pueden olvidar.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva y el Recreativo?

R. – Huelva es mi tierra y quiero lo mejor para ella en todos los aspectos. Y, para ello, hay que abrir la mente y procurar conseguir todo aquello que sirva para mejorar los niveles de vida de la ciudad y de sus habitantes, reconociendo que estamos vírgenes en muchos aspectos y que tenemos que trabajar mucho por alcanzar los objetivos propuestos.

Respecto al Recreativo, ha sido una entidad a la que le he dedicado cuarenta años de trabajo, conociendo y viviendo muchas vicisitudes como ascensos y descensos, final de la Copa del Rey, numerosas directivas, muchos técnicos y cientos de jugadores además de una afición fiel. Lógicamente, es algo que forma parte de mi vida.

P. – ¿Qué sientes al ser el único que has cubierto todas las ferias taurinas de Huelva desde la reinauguración?

R. – Desgraciadamente, esa situación se rompió el año pasado porque, durante las Colombinas, estuve ingresado en un centro hospitalario. Por lo demás, un orgullo y satisfacción haber podido asistir a todos los festejos celebrados en la plaza de La Merced y haber gozado muchas tardes. Espero ampliar el número de años como espectador y seguir disfrutando de esta hermosa pasión.

P. – ¿Entiendes a los antitaurinos?

R. – Ya lo dijo El Guerra: “hay gente pa tó”. Y, como no voy a llegar nunca a un acuerdo con ellos, no pierdo el tiempo en discutirles sus opiniones, tan respetables como las mías aunque no las comparta lógicamente. En cierta ocasión cubrí una manifestación de antitaurinos y conté 24 asistentes mientras que en la plaza de La Merced, media hora más tarde, había más de diez mil personas. Con hacer ruido no se tiene la razón.

P. – ¿Cuáles han sido las noticias o información que más te ha gustado dar y las que menos?

R. – Una de las más optimistas fue dar a conocer, a través de la Agencia EFE, el nacimiento de los quintillizos Rivero. Fue un soplo de vida. Por el contrario, las que menos fueron las referidas al hundimiento del Islamar III que, por el contrario, trajo la muerte a Isla Cristina.

Lógicamente, ha habido otras en ambos sentidos, pero no me han impastado tanto como las señaladas.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R, – Son muchos y muy bonitos que tengo de mi niñez que la viví con intensidad y tranquilidad junto a mi familia y a mis amigos. En aquella época, soñaba con comerme el mundo pero, el paso del tiempo, me fue llevando a mi destino.

P. – ¿Quiénes han sido tus referentes en tu vida personal y profesionalmente?

R. – En lo personal, no cabe duda alguna, fueron mis padres los que supieron conducirme y, lógicamente, les estoy muy agradecidos por sus innumerables enseñanzas que aún perduran en mi forma de actuar. Y, profesionalmente, he tenido muchos referentes por cuanto siempre he querido aprender de todas aquellas personas que podían enseñarme algo nuevo y, afortunadamente, muchos frutos he podido recoger.

P. – ¿Con quién te gustaría tomarte una cerveza, por qué y qué le preguntarías?

R. – Son tantas las personas con las que me tomaría una cerveza que dejaría sin existencia a la Cruzcampo. Todas las personas tenemos cosas muy interesantes que transmitir y, por ello, no reniego de nadie.

P. – ¿Se están cumpliendo tus expectativas de vida?

R. – Por ahora, sí. Gracias a Dios, estoy vivo y tengo muchas cosas buenas a mi alrededor, por lo que procuro aprovecharlas. Quizás me falta algo de tiempo para hacer algunas cosas que aún están por hacer y me gustaría levarlas a cabo.

Vicente, ha sido toda una gozada haber recordado en esta entrevista muchos momentos que hemos compartido para distintos medios de comunicación, verte feliz, con ilusiones y proyectos me alegra un montón y que lo estés inmortalizado en publicaciones un trabajo que te agradecerán las futuras generaciones.

Un abrazote grande