Alberto Díaz: “Cuando era pequeño quería ser veterinario”

Es todo un lujazo que se acerque hoy por esta ventana pública el gran redactor gráfico Alberto Díaz Pérez, nacido en Huelva 08/09/1988. Estudió en el IES Pablo Neruda FP Superior Imagen. Trabajó en el periódico Odiel Información y en El Periódico de Huelva, luego pasó a ser autónomo en el año 2013 y presta sus servicio profesionales para medios regionales y nacionales como ABC y la Agencia Europa Press, a nivel local con los diarios digitales Huelva Hoy y Huelva 24. También trabaja con la Fundación Cajasol, GestoComunicación, Centro Comercial Holea, El Festival de Huelva Cine Iberoamericano, Cepsa…. aparte de ser el fotógrafo del ayuntamiento de Huelva.

Bueno… estamos viviendo una situación un tanto rara de nuevo, aunque poco a poco estamos volviendo a nuestras vidas, a vivir como antes de la pandemia.

¿Después de tantas fiestas populares, crees que habrá más contagios?

¿Después de más de 2 años desde que se iniciara la pandemia, como crees ha cambiado la vida y especialmente el mundo de la comunicación?

A nivel social ha cambiado mucho, reducimos grupos de amigos, nos hicimos nuestras propias burbujas, y ahora, poco a poco vamos quedando y haciendo muchos más planes. Y en el mundo de la comunicación sucede lo mismo, prácticamente solo había una noticia, la pandemia, el virus.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Evidentemente sí, pero sobre todo por mi familia, al estar en la calle en momentos en los que no podía salir el resto de las personas a las calles, con el coronavirus tan presente éramos tan vulnerables.

¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

Mi proyecto más importante a día de hoy es mi mujer Clara y mi hija, Adriana, de 8 meses.

¿Cómo empezó tu afición por la fotografía?

Desde muy pequeño me encantaba coger la cámara de fotos, sobre todo cuando íbamos de viaje con mis padres, siempre pedía hacer la foto. Y a nivel profesional el fotoperiodismo me encanta, cada día se aprenden cosas nuevas y te da la posibilidad de contar la historia a través de la imagen. Tengo que decir sobre todo, que tuve de referente a la compañera Lupe Cejudo, con la que fue la suerte de trabajar junto a ella en el periódico Odiel información.

¿Qué tiene de apasionante tu profesión?

Todo, cada día es una aventura, no sabes que puede suceder, tienes que estar preparado para cualquier cosa.

¿Cuáles son las fotografías que más te gustan hacer y cuál es la que te gustaría captar en estos momentos?

Me encanta hacer fotos deportivas, y la que más me gustaría hacer es la del ascenso del Recreativo de Huelva a la liga profesional.

¿Quiénes son las personas más reacias y proclives a dejarse fotografiar?

No diría reacias, pero si me he encontrado con personas que han sido noticia, y, de lo tímidas que son me ha costado fotografiarlas.

¿Qué significa para ti Huelva?

Aquí me pillas José Luis, sabes bien que para mí Huelva lo es todo, por su gente, por su luz… Hace años pude salir de Huelva para trabajar pero decidí que no. Aquí tengo a mi familia, a mis amigos y no conozco ninguna provincia tan rica como la provincia de Huelva.

¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

Fue una niñez muy feliz, estudié en el colegio Diocesano y aún conservo grandes amistades del colegio. Me encantan los animales y cuando era pequeño quería ser veterinario.

A qué dedicas tu tiempo libre?

A mi familia y amigos, con esta profesión es complicado tener un poco de tiempo para ti, desafortunadamente, aunque también agradecido porque el trabajo no falta.

¿Quiénes son tus referentes a nivel personal y profesional?

Aunque voy a tirar de topicazo, te aseguro que es real, a nivel personal, sin dudarlo mis padres. Y a nivel profesional cualquiera de mis compañeros de batalla, Alberto Domínguez, Josué Correa, Julián Pérez… y como te comenté antes, Lupe Cejudo.

¿Con quién te gustaría tomarte un café porqué y qué le preguntarías?

Con Rafa del Barrio, compañero fotógrafo, porque ha ido a Ucrania y Polonia, y le preguntaría, que tal la experiencia fotográfica en la guerra actual entre Rusia y Ucrania, que si ha sido difícil realizar ese trabajo, y que me contase alguna anécdota.

Alberto, de los partidos de fútbol de la Prensa con los políticos hablaremos otro día, sobre todo por no hurgar en la herida de nuestro último enfrentamiento, que todavía estarán preguntándose como fue nuestra remontada tipo Real Madrid. Un abrazote grande amigo.