Anita Marcos: “Cuando termine la temporada ya decidiré mi futuro”

La protagonista que se asoma esta semana a esta vuestra sección ‘Rincón Choquero’, que gentilmente nos brinda la dirección de www.diariodehuelva.es, es una sevillana de nacimiento aunque con tan solo meses se marchó a vivir a Madrid. Ya desde niña tuvo claro que quería ser futbolista. Y vaya si lo logró, pues a los 18 años su sueño se hacía realidad al debutar en Primera División con el Atlético de Madrid. Un hecho que le sirvió para ser internacional en las categorías inferiores de la Selección Española, logrando el campeonato de Europa en 2017 con la Sub – 19.

Con este palmarés deportivo no fue difícil triunfar en la Primera Española, aunque también quiso probar en el extranjero. De hecho marchó hasta Escocia, donde en la temporada 2020-21 jugó en el Celtic Football Club Women, aunque con anterioridad también defendió la camisola del Valencia y actualmente milita en las filas del Sporting de Huelva, siendo la máxima artillera del conjunto que entrena Antonio Toledo.

Con todas estas pistas ya sabrán mis queridos lectores más futboleros que me estoy refiriendo a Anita Marcos Moral, una chica que con tan solo 21 años, tiene por delante un futuro muy prometedor y de seguro que no pierde de vista el seleccionador nacional de la absoluta Jorge Vilda.

Y para que ustedes mis queridos lectores conozcan un poco más el estilo y personalidad de nuestra invitada y sobre todo para saber por donde pasa su futuro nos pusimos en contacto con ella que gustosamente aceptó nuestra invitación. Así que vamos al lio.

De niña todas soñáis con ser algo de mayor. ¿por dónde pasaban tus sueños?

Pues sin duda pasaban por ser futbolista y poder vivir de ello. No sabía si en algún momento iba a poder conseguirlo. Pero por ahora voy por el camino correcto. Tengo la suerte de poder disfrutar del fútbol como mi trabajo y sobre todo gozarlo.

De no haber sido futbolista ¿Qué profesión crees que hubieses escogido?

Pues si te digo la verdad no lo sé. Pasaban por mi cabeza muchas opciones y una de ellas era ser periodista. Pero a día de hoy no me lo planteo, actualmente estoy estudiando fisioterapia y en un futuro ya veremos lo que pasa

Aunque eres muy joven, llevas mucho tiempo en esto del fútbol y has pasado por varios equipos e incluso has jugado en el extranjero. Entiendo que de todos habrás sacado cosas positivas ¿qué entidad es la que más te ha marcado y por qué?

Al final de todos los equipos se aprende algo. No podría quedarme en concreto con un año ya que son experiencias que suman y han hecho que sea la futbolista que soy ahora. Pero si he de quedarme con alguna etapa sin duda me quedo con la que estoy viviendo ahora mismo.

En Huelva has vuelto a sentirte importante y sobre todo has sacado a relucir tu instinto goleador. ¿A qué se debe?

Pues se debe a que por mucho que las cosas no salgan bien al final lo que siempre queda es el trabajo, levantarte día a día e ir dando pasitos aunque sean cortos. Gracias a eso soy la jugadora y persona que soy a día de hoy.

Se habla mucho de que en Huelva se valora poco el trabajo del Sporting. Sin embargo desde fuera valoran y mucho que lleven 16 temporadas en la elite, con poco presupuesto. Tú como foránea como catalogabas al conjunto de Antonio Toledo, desde la distancia.

Pues bueno al final es un equipo que desde los recursos que tiene los reparte muy bien a la hora de competir y siempre con trabajo y entrega.

Ya con la permanencia asegurada, entiendo que la mente está en esa semifinal de la Copa de la Reina, frente al Granadilla Tenerife. ¿Podemos soñar con la final?

Soñar es algo que no cuesta nada. El equipo va a trabajar por ganar en la semifinal al Tenerife y en la final ya se verá si pasamos el rival. Vamos a luchar por llegar y ganar.

Por cierto, cuando ya queda casi nada para finalizar la temporada, la pregunta es obligada. ¿te ves una campaña más en Huelva?

Pues ahora mismo lo único que estoy pensando es en los dos partidos que quedan, cuando termine la temporada ya decidiré lo que hacer.

Siguiendo con fútbol, pero hablando de la maldita pandemia… creo que el confinamiento te cogió siendo jugadora del Celtic de Glasgow ¿cómo lo viviste y llegaste a tener miedo?

La pandemia en Escocia fue complicada. Estaba sola, sin mi familia cerca o gente de mi entorno y realmente es algo que fue duro pero que me hizo aprender mucho. Era más joven y aprendí a vivir cosas que quizás estando cerca de los míos no hubiese aprendido.

¿Piensas que el virus ha hecho que cambiemos la sociedad?

El virus hizo cambiar a la sociedad, pero creo que a día de hoy después de todo lo que sufrimos por esta pandemia, la gente no es consciente de todo lo que modificó a la sociedad.

Si tuvieras que vender Huelva ¿Cómo la definirías?

Es un maravilloso lugar en el que vivir; sobre todo por la gente, la playa, la gastronomía y sobre todo porque es una ciudad muy cómoda que nada tiene que ver con Madrid, que es de donde vengo.

Hablando gastronómicamente ¿qué plato te ha sorprendido y que recomendarías a los foráneos que nos visitan que no se marchasen sin probarlo?

Pues personalmente las gambas y el jamón ibérico. También los chocos fritos es algo que me ha encantado y que lo recomiendo mucho. Pero realmente me quedo con toda la comida porque aquí es una perdición.

Estamos llegando al final y me gustaría agradecerte que me hayas prestado tu tiempo. No sé si te gustaría añadir algo más, que durante la entrevista no te haya preguntado.

Ha sido un placer hablar contigo, un abrazo fuerte.

El placer ha sido recíproco