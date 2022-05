Castro Crespo: “Es muy difícil vivir del arte, pero más incierto si lo haces desde Huelva”

Juan Carlos Castro Crespo, nuestro protagonista de hoy, es un auténtico lujazo tenerlo en esta serie de entrevistas made in Huelva. Doctor en Bellas Artes, licenciado, pintor, escultor, catedrático de instituto y académico.

Nació en Huelva en 1950 y ha desarrollado toda su carrera profesional en la misma Huelva, aunque ha participado en distintos lugares del mundo.

En 1971 ingresó en la Escuela Superior de Arquitectura de Sevilla, pero abandonó los estudios en el ecuador de la carrera, ya que su vocación eran las artes plásticas

En 1976, ingresa y se licencia en la Escuela Superior de Bellas Artes “Santa Isabel de Hungría” de la capital hispalense.

En 1995 obtuvo el grado de doctor en Bellas Artes, cuya tesis doctoral fue calificada como Cum Laude

Como artista plástico, principalmente autodidacta, desarrolla una larga trayectoria artística de intenso trabajo en su ciudad natal, Huelva, aunque ha exhibido sus exposiciones prácticamente por toda Andalucía y ha expuesto también en numerosas ocasiones lejos de nuestras fronteras autonómicas, que haría interminable la relación.

Onubense del año, cronista del Rocío, medalla a las Artes concedida por el Ayuntamiento de Huelva, distinguido con la bandera de Andalucía el 28 de febrero…

Sin lugar a dudas, todo un símbolo de la cultura onubense, que como persona es de lo más entrañable y empático, aparte de solidario, con alto sentido de la amistad, optimista por naturaleza, agradecido, cordial, culto, más de Huelva que un choco… Vamos lo que por aquí abajo llamamos muy “güenagente”

Cuando lo llamo para proponerle esta entrevista, acepta, me recibe en su casa, en uno de los estudios donde realiza sus obras pictóricas, que es toda una delicia para la vista observar todo lo que encierran esas 4 paredes.

Empezamos hablando de temas personales y de la situación que estamos viviendo en estos momentos, pero entiendo que sería más interesante desviar mis preguntas en conocer un poco más al Juan Carlos como artista y la primera pregunta es obligada.

¿Cuándo nace tus interés por el mundo del arte?

Mis primeros pasos en el mundo del arte tuvieron lugar en casa de mis padres, a la que considero la mejor facultad de Bellas Artes por las que he pasado.

¿Es para ti un trabajo reflejar tu arte?

El crear no supone un trabajo homologable a cualquier otro, es una labor estresante con final a veces feliz, donde tienen lugar procesos de emoción y mucha magia.

¿Cuándo empieza tu vocación docente?

Empiezo como profesor interino de dibujo en el Politécnico de La Rábida en 1978. Dos años después consigo aprobar con el número uno, la cátedra en Madrid por oposición única a nivel nacional, y, esta circunstancia hace posible que consiguiera elegir entre todas las ciudades de España a mi ciudad, Huelva, frente a la sorpresa de los compañeros que entendían que pediría, Madrid, Barcelona… Y fue en ese mismo instante cuando me vinculo al I.E.S. “Diego Guzmán” y Quesada, centro al que permanecí como docente feliz 35 años de mi vida.

Opté por dar clases, porque quería dedicarme al Arte y, además, lo deseaba hacer desde Huelva. Las clases solo me ocupaban las mañanas, teniendo las tardes y parte de las noches, para hacer lo que más deseaba: PINTAR.

¿Es muy difícil vivir exclusivamente del arte?

Efectivamente. Es muy difícil vivir del arte, pero es aún más incierto si lo haces desde nuestra ciudad. El arte como toda la cultura en general, es percibida por la sociedad con cierta volatilidad… y si quieres estabilidad para poder dedicarte exclusivamente a pintar, debes buscar un apoyo económico.

¿Cómo eres como artista?

Soy exigente con lo obra creativa, dentro de una LIBERTAD absoluta, tanto en el lenguaje como en la temática. Frente a los ortodoxos, profeso la improvisación y ahí es donde me muestro totalmente exigente. La improvisación te puede llevar con frecuencia a NO ESTAR DE ACUERDO, cuando el razonamiento de la composición conceptual que buscas, no te convence. De ahí que destruyas, repunte, o abandones muchas piezas que quisieron ser, pero no llegaron a consolidarse como obras acabadas.

¿Te cuesta mucho crear tus obras?

No soy pintor que se lleva semanas enteras con una misma obra. Soy bastante inquieto, rápido y quizás, influido por los tiempos que corren, donde lo inmediato y acelerado responden al “tiempo” que marca la vida actual.

¿Cómo es la base de una buena obra?

La base de una buena obra figurativa es el dibujo. Este fundamento me lleva a recordar a una cita atribuida al extraordinario pintor francés “Ingres”, que decía: “Haz un buen dibujo y cágate dentro”, dando a entender que con poco oficio que tengas como pintor, si lo has dibujado, correctamente, seguro, el resultado final será bueno.

De cualquier manera, las obras plásticas que realizó se llevan tiempo. El Tiempo en nuestra casa es propiedad de Charo y mío… y es aquí donde aparece mi mujer, Charo, regalándole su Tiempo, para que yo pueda aplicarlo en mi taller a la pieza que tengo entre manos. Con este detalle de grandísima generosidad por parte de mi MUSA, desenmascaro a las musas que dicen traer inspiración al artista. La inspiración es “Trabajo con el Tiempo dentro”.

¿Te has sentido vulnerable en alguna ocasión?

Mira José Luis, el cáncer de colon, que tuve en el 2018, me hizo sentirme vulnerable total. Una experiencia muy dura y dramática. Encontré en Huelva y no en Pamplona o en Madrid en Puerta de Hierro, a un equipazo, liderado por el doctor Eduardo Espinosa y el doctor Ricardo Rada, que ellos sí que obraron en mi, ARTE, con mayúsculas. Su intervención fue todo un éxito.

Volvamos a tu trabajo. ¿Cómo han evolucionado tus obras?

La obra que sale de mi taller, aunque se conecta desde hace años, a través de un hilo imperceptible, que la convierte en piezas secuenciales, van cambiando, con la misma contundencia que se va produciendo en mi un cambio fisiológico, mis canas, mis arrugas… Cuanto más años voy cumpliendo, la obra se va haciendo más fresca y con más descaro.

Has dado muestras a lo largo de los años de tu amor a Huelva, pero… ¿qué supone para ti la tierra que te vio nacer?

A Huelva la vivo y la deseo. He querido conocerla a fondo, para ello la he pateado, dibujado, fotografiado… , me he metido en todas las catas, junto a los arqueólogos, me he empapado de todo lo escrito en la bibliografía de Huelva.

Así nace mi tesis doctoral: “Tres mil años de paisaje urbano de Huelva”. Fue apasionante ir descubriendo e hilvanando todo lo conocido hasta hoy. Todas las posibles “Huelvas” que se han ido superponiendo, unas encima de otras, como si de un sandwich se tratara. Todas ellas humildes, aunque en algunos momentos brillantes

Juan Carlos, ha sido una auténtica gozada echar este rato de charla contigo, donde me he empapado de tu amistad, generosidad, sapiencia… Y, de ese corazón tan grande que tienes. Un abrazote grande amigo y gracias.