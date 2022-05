Paco Azcárate: “Los onubenses apuestan por mejorar su calidad de vida”

Me hace ilusión que se acerque por esta ventana pública Paco Azcárate, a quien he conocido hace pocas fechas con motivo de una lesión que tenido en la mano y he acudido al centro Conquero, donde presta sus servicios, sorprendiéndome muy gratamente por su profesionalidad y talante a la hora de atender a sus pacientes, Es atento, cordial, entrañable, muy centrado en su trabajo, amante del mundo del motor, y, muy buena gente

Diplomado en fisioterapia (2006 -2009) por la Universidad Alfonso X, El Sabio de Madrid; y Osteópata C.O (2010-2014) Escuela de osteopatía de Madrid. Sede Universidad de Sevilla.

Cuando le propongo realizar esta entrevista, con la amabilidad que le caracteriza acepta, y, este es el resultado de un ratito de lo más interesante y entretenida.

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo? Actualmente, una triste realidad la apatía en todos los sentidos. La sociedad está quemada de los obstáculos que nos encontramos constantemente. Antes se soñaba con vivir, y a día de hoy con sobrevivir. Antes se trabajaba para vivir y ahora se vive para trabajar. Después de 2 años de pandemia, ¿cómo ha cambiado la vida? Quizás roce el límite de la cordura, pero si algo positivo tiene esta situación, es que nos han dado la oportunidad de conocernos más a nosotros mismos, a los nuestros. Valorar la definición de familia, amor y sobre todo, del que está cuando no se le llama e insiste por tenerte cerca.

¿Te esperabas una guerra en Europa en pleno siglo 21? Tras la pandemia nos hemos acorazado e inmunizado ante cualquier situación. ¿Has pasado miedo en algún momento? Por supuesto, no por mí, sino por mi mujer y mi hija cuando cogieron el covid. Gracias a Dios, no por los síntomas, que no fueron extremos, pero si por la agonía de la incertidumbre de lo leído, visto o escuchado.

¿Qué proyectos tienes para el futuro? Como a cualquiera, me gusta sentirme compesado profesionalmente. Y desde luego, seguir creciendo siempre. ¿Qué significa para ti el mundo de la fisioterapia? Pues diría que tu mejor amigo, que te sostiene para no caerte y, a la vez, te impulsa a la salud con corazón y te habla a través del idioma de tus manos.

¿Cuáles son las lesiones más comunes por las que se requieren los servicios de un físio? Actualmente, donde trabajo se baraja un gran abanico de lesiones muy dispares, pero por acentuar algunas no traumáticas… las cervicalgias psicosomáticas por los tiempos que corren; y lumbalgias por esfuerzos. ¿Se cuidan los onubenses en general? Hoy en día, cada vez más. El perfil del paciente en Huelva viene con mucha curiosidad de su cuerpo y apuesta por mejorar su calidad de vida. ¿Qué es lo mejor y lo peor de tu oficio? Lo mejor, destacaría la mirada brillosa de agradecimiento y abrazos nostálgicos que llenan el alma. Lo peor, las consultas de pasillo o en la calle, como si de una receta de abuela se tratase.

¿Qué significa para ti Huelva y Moguer? Huelva, madre de un hijo prodigio llamado Moguer, que brilla dando luz propia con su gente, ilumina con su playa y da oxígeno por sus verdes pinares. ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor? Recuerdo siendo niño tirándome de los hombros de mi padre en la playa y la risa contagiosa de felicidad plena. El olor a hoja eucalipto rota, que aceleraba el pulso haciendo presente la romería de Montemayor. Y de mayor, quería ser albañil, por mi buen apetito. Comerme el bocadillo de la mañana era mi ilusión. ¿Quiénes han sido tus referentes en la vida personal y profesionalmente? En ambos sentidos, la respuesta es la misma persona. Mi padre, Paco Azcárate. Mi mejor amigo y que aún siendo joven me enseñó a ser adulto hasta que nos dejó. Me sigue enseñando con muchas frases que aún recuerdo de silencios compartidos, que hasta ahora no entiendo. “Humildad, seriedad y respeto siempre Paquillo”