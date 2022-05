José Ignacio Fragio: “Me gusta soñar despierto”

Hoy se acerca por esta sección de entrevistas Made in Huelva, un todoterreno total. Me refiero a José Ignacio Fragío Díaz quien nació en Madrid el 28 de Mayo de 1959, pero que lleva en esta tierra casi medio siglo.

En 1975 llega a Huelva cuando su padre es designado director de una empresa del polo químico de la ciudad. Fue una ilusión muy grande para él, pues soñaba con ver La Rábida y Palos de la Frontera, lugar con un peso histórico y una importancia incuestionable en el descubrimiento de América, que era una de sus grandes pasiones e intereses.

La aventura y el amor por la naturaleza le acompañaron desde muy pequeño, así como su pasión por el deporte. Esto le llevo a fundar el “Grupo de montaña Los Halcones” con el que realizaría diversas actividades y hazañas, tanto deportivas como culturales, entre las que podemos señalar algunas como:

-El descenso del rio Odiel en el año 1976.

-El descenso del rio Guadiana en balsa de bidones en el año 1977.

-La vuelta a Europa (Portugal, España, Francia, Mónaco, Italia, Austria, Suiza,

Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Polonia) en Vespa 12.500 kilómetros en el año 1978.

-Una travesía por el norte de África (Marruecos, Argelia, Mali, Mauritania y El Sahara) con dos Seat Panda en el año 1978.

-Con el Gran Pedro Reyes fundaron el grupo de teatro Centuria en 1979

-Organizador de eventos en la casa de la juventud

-El descenso del rio Guadalquivir en balsa desde su nacimiento hasta la desembocadura, con la embarcación mosquito del Odiel en el año 1980

-Organizador y director Olimpiada de Juegos de mesa infantil y juvenil en el 1980

-Descenso del Guadalquivir segunda parte debido a un accidente en la presa de casas nuevas el año anterior no se pudo terminar en el año 1981.

Pero sin ninguna duda su hito más importante y en el que vamos a centrar nuestro foco, es la expedición “América 82” que transcurriría desde Abril de 1982 hasta Octubre de 1983.

Durante esos dieciocho meses, un equipo formado por diez jóvenes españoles y dos de origen holandés tomarían parte en una aventura única.

José Ignacio Fragio Díaz, Vicente Serrano Barrios, Alejandro Arbinaga Ibarzabal, Juan José Orta Zayas, Perico Garrido Cirera, Curro San Juan Martell. Salvador Gonzales Jarcia, Pepe Cuchara, Jaime Germa Beso, Juan Manuel Borrero Bustamante, Marisa White y Emily Ebil, se embarcaron en un viaje de más de treinta y tres mil kilómetros a través de América del sur, atravesando los siguientes países: Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil y Chile.

Su viaje fue principalmente por tierra, con cuatro motos Vespa, dos motos todoterreno y dos Land Rover Santana, pero no de manera exclusiva.

Construyeron un barco de dieciocho metros de eslora con el que navegaron la vertiente más larga de la cuenca del río Amazonas. Por los ríos Ene, Tambo, Ucayali y amazonas 8.000 kilómetros. La embarcación se llamó “IV Carabela Vespa-Caniri”. ..

Durante más de un mes estuvieron buscando una ciudad perdida en las proximidades del río Lobos, lo que les hizo recorrer más de quinientos kilómetros de selva.

Participaron en una operación de rescate de una expedición española perdida en la Cordillera Blanca, a petición de la embajada de España en Lima.

-Participaron en la carrera de motocross a mayor altura del mundo, en el Potosí Bolivia, quedando en segunda posición.

-Escalaron por primera vez durante el invierno el Pico General Belgrano, con seis mil doscientos ochenta metros de altura. 30 grados bajo cero.

-Ayudaron a paliar los efectos de las inundaciones de Perú en el 83, repartiendo comida y medicamentos. Por lo que fueron recibidos en el Palacio Presidencial, donde el presidente Belaunde Terry les agradeció su esfuerzo personalmente.

El grupo se convertiría en una suerte embajadores honorarios de España. Siendo recibido por varios presidentes de los países visitados (Argentina, Bolivia, Ecuador y el ya antes nombrado Perú) así como infinidad de figuras de poder, desde ministros a alcaldes.

A finales de Octubre de 1983, José Ignacio Fragío regresaría a Palos de la Frontera, el mismo lugar desde el que partió la expedición. Siendo recibido por la Alcaldesa la localidad. Doña Pilar Pulgar Fraile. Primera mujer Alcaldesa de la democracia.

Participó en el Camel Trophy Río Branco Brasil en 1984.

Durante 1985, las aventuras tendrían que esperar, pues José Ignacio regresó en no sus mejores condiciones, tanto físicas como mentales. Sufría una depresión por la pérdida de dos amigos en accidentes, él había vuelto con cincuenta kilos menos y alguna que otra enfermedad.

Posteriormente llegó a la mayor compra de patatas fritas del mundo que se llevó a cabo en Ayamonte.

Productos Matutano saco la promoción “Sigue la flecha del premio”, el Grupo compró más de 150.000 bolsas más de 6 toneladas, en la discoteca SANGOY primavera en el año 1986.

El grupo formado José Ignacio Fragio Díaz, Jorge Luis Fragio Días, Oscar Fragio Díaz, José Luis Jurado Centurión, Rosa de Fátima Alfonso Santos, Noemí Márquez Castellanos, Ana Isabel Martin Martin. Obtuvieron más de 12.000.000 de pesetas en Premios.

La compra de las 6 toneladas de patatas fritas y demás productos Matutano fueron donados a la ciudad de los niños de Huelva.

También llevaron a cabo la Primera vuelta a España en Motocarro, que realizaron José Ignacio Fragio Díaz, Luis Felipe de Prado Anguita, Curro San Juan Martell y José Luis Jurado Centurión.

Recorrieron 7.800 kilómetros en 19 días en dos Motocarros APE-TM Vespa, visitando todas las provincias de la península total 46, a una velocidad máxima de 70 kilómetros hora.

Partiendo de Palos de la Frontera y terminando en Huelva el 23 de julio 1988

La Vuelta a Europa en Vespa TX 200, que realizaron José Ignacio Fragio Díaz. Vicente Serrano Barrios y Luis Felipe de Prado Martínez Anguita. Del 5 al 21 de Junio de 1989 fue otra de las “locuras” de este intrépido aventurero, teniendo como punto de partida Palos de la Frontera recorrieron 8.000 kilómetros

en 16 días 14 de ruta y 2 de descanso en Ámsterdam, visitaron 10 países. (España, Francia, Italia, Suiza, Austria, Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Holanda y Portugal)

Con la Expedición América 90 formada por José Ignacio Fragio Díaz, Vicente Serrano Barrios,Alejandro Arbinaga Ibarzabal, José Luis Jurado Centurión, Juan Luis Álvarez, Luis Felipe de Prado Anguita, Manuel Parrales, Curro San Juan Martell, Enrique Sánchez, Francisco Muñoz, Arturo Jiménez, Gonzalo Embeita, consiguieron 2 Records Mundiales. El 18 de Agosto de 1990, la marca se obtuvo el grupo de expedicionarios procedentes de Huelva subió por el Famatina provincia de la Rioja Argentina, hasta alcanzar la altura de 5,200 metros sobre el nivel del mar en pleno invierno con unas temperaturas de 30 grados bajo cero con un Suzuki Santana Nairobi. Nuevamente la expedición América 90 obtuvo el record mundial deAltura en moto a 5,300 metros en el Cerro General Belgrano a 5,300 metros sobre el Nivel del Mar. La hazaña se llevo a cabo con una motocicleta Derby FSO de 50cc en unas circunstancias extremas por la temperatura y viento.

El derrotero se realizó por los países (Argentina; Paraguay, Bolivia, Chile, Perú) 15.000 Kilómetros, por selvas, desiertos, ríos, montanas…. Atravesando el desierto más seco del mundo, Atacama Chile. Cruzando por el desierto salado mayor del mundo Uyuni Bolivia.

En Laguna verde Bolivia de buceó a 4,350 metros de altura sobre el nivel del mar.

En 1992 la Escudería Control participó en el rally del Descubrimiento.

Incursión en los medios de comunicación, José Ignacio Fragio Díaz, Guillermo Bianco, Vicente Serrano Barrios, Patri Romero, formaron el grupo que llevaría a cabo durante más de 7 años el programa “Vive la aventura en Atlántico Televisión 1992- 1999.

Eurovespa 3 y 4 de Junio de 1995, partiendo de Ayamonte hacia Aix de Provence cerca de Marsella en Francia recorrimos mas de 1.500 kilómetros sin parar poder llegar a tiempo a la ceremonia de inauguración, donde les concedieron 2 premios máxima distancia recorrida y mayor número de Vespas, 17 unidades.

Vuelta a España 17 vespas una por cada comunidad autónoma, recorriendo 8.000 kilómetros, visitando todas las provincias de la península, realizaron un ranking de los alcaldes de todas Capitales de provincias, el más simpático, el más desagradable, el mejor recibimiento. Dedicatoria en el libro de firmas.

Partiendo de Huelva Julio de 1995.

Logra Fragio el premio “Onubense del año” 1997 de periódico Huelva Información.

Travesía de los pirineos andando por los parques naturales Valle de Aran, Ordesa y el Pico Aneto en 1994.

Participación en el Rally Alpujarras 1997 con 3 equipos de Huelva Patrocinados por APOGG, compuesto por bomberos de Huelva , bomberos del Consocio de Huelva y universidad de Huelva

José Ignacio Fragio Díaz, Patri Romero, Antonio Puiño, Vicente Serrano, Carlos Moral,Manuel Canelo, Isidoro Aguado, Fidel, y de más compañeros.

Primer Campeonato del Mundo Deporte Aventura Huelva 98.

José Ignacio Fragio Díaz fue el organizador y director del evento, realizando una presentación en la Casa Colón si precedentes, helicóptero, tirolinas, rapel.

Invitados de la talla; Miguel de la Cuadra Salcedo. Jesús González Green, Actuaciones en directo teatro, Catering…

Durante el mes de marzo Huelva vivió el campeonato del mundo en la provincia y teniendo una repercusión muy importante a nivel internacional más de 400 periodistas de todo el mundo 3000 personas estuvieron trabajando para poder llevarlo a cabo.

Emisoras como La Ser y Onda Cero, realizaron programas en Directo desde Huelva con grandes invitados en el transcurso del Campeonato.

Gran éxito deportivo y promocional para Huelva pero un fracaso económico.

De 1999 a 2002 emitieron en Teleonuba José Ignacio Fragio Díaz y Patri Romero los programas Vive la Aventura y Rincones Secretos de Huelva.

De 1998 a 2000 en la emisora COPE José Ignacio Fragio Díaz como director y presentador del programa Vive la Aventura.

En 2000 José Ignacio Fragio Díaz funda el Periódico La Noticia de Huelva

Expedición América 2006; José Ignacio Fragio Díaz, Guillermo Bianco, Manuel Parreles, Chema Laso del departamento de marketing de Santana. Jorge Llanos, Jorge Torres.

Intentaron batir el record del Mundo de altura en coche y moto, pero esta vez no fue posible.

Recorrieron 12.000 kilómetros por los países (Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile) Se hizo la paella a más altura del mundo a 3.700 metros en el campamento de la cueva de Pérez.

En definitiva un sinfín de actividades, deporte, aventura, naturaleza y cultura etc. Así como colaboraciones con distintas entidades, unidad canina de rescate, Cruz Roja, científicas concurso interracial en Hamburgo, etc.

6 Récord en el libro de los Récords, Primera Vuelta a Europa en Vespa, Primera Vuelta a España en Motocarro, Descenso del Guadalquivir, Moto a la Mayor Altura sobre el nivel del Mar, Coche a Mayor Altura sobre el nivel del Mar, Mayor compra de Patatas Fritas del Mundo.

Una vez que hemos contado las aventuras de nuestro protagonista de hoy, aunque ya un poco exhausto de tanto viajes, paso a pregúntale algunas cosillas y empezamos así:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – La situación actual no es muy buena ni económicamente y social por distintos motivos políticos, sanitarios… y, el principal para mi modesta opinión es el egoísmo humano, cada uno va a lo suyo sin importarle nada más.

P. – ¿Cambiará la vida tras la pandemia?

R. – Para nada. Después de la pandemia, creo que seguirá todo igual.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Por las circunstancias de la vida he pasado muchos momentos difíciles y riesgo extremo, no tengo miedo, lo que tenga que venir vendrá, solo me preocupa la familia y los amigos.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y qué haces ahora?

R. – Proyectos en este momento no tengo nada previsto, pues me estoy recuperando de varias enfermedades. Ahora estoy escribiendo un libro.

P. – Hace ahora 40 años, se llevó a cabo una gran expedición que abrió rutas y camino a muchos jóvenes y que tú fuiste el alma mater. ¿Quieres añadir algo más de lo que me has contado para la entradilla de esta entrevista?

R. – Todo lo cuento en el libro que estoy escribiendo y donde quiero que tu partícipes, pero vamos, que ya te lo he contado casi todo. La verdad es que ahora hace 4 décadas y desde entonces no se ha vuelto a hacer unas actividades de este tipo.

P. – ¿Te volverías a embarcarte otra vez en este tipo de aventuras?

R. – ¿Qué si volvería hacer otra expedición de esa envergadura? Sin dudarlo. Pero lo principal es el equipo humano.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva?

R. – Soy hijo adoptivo de Huelva, tengo familia numerosa especial y todos han nacido en Huelva. Para mi Huelva es mi tierra, mi casa.

P. – ¿Qué necesita Huelva para progresar más?

R. – Tiene un potencial increíble, su historia, su geografía en todos los aspectos, pero la gente es un poco apática.

Habría que promocionar más todo lo que tiene, tanto gastronómicamente como turísticamente y su historia, grandes eventos, deportivos, culturales etc.

P. – ¿Cómo fue tu niñez?

R. – Fue muy feliz con una gran familia y llegué a Huelva, mi sueño era ser aventuro y lo logré gracias a Huelva.

P. – ¿Cuáles son lemas?

R. – Siempre han sido ser amigo de mis amigos y si puedes ayudar a alguien lo hago.

P. – ¿Se van cumpliendo los proyectos de vida que te habías propuesto?

R. – Por suerte he podido hacer lo más importante, tener una familia y tanto en lo profesional como en lo personal he cumplido mis objetivos.

P. – ¿A qué dedicas el tiempo libre?

R. – A la familia, los amigos y sobre todo leer y imaginar cosas. Sueño despierto.

P. – ¿Con qué personajes te gustaría tomar un aperitivo y que le preguntarías?

R. – Hay tres que destacaría: Don Padilla minero Chileno, que durante 40 trabajó en una mina buscando oro, para dárselo a los niños pobres, e hizo una promesa y la cumplió, tuvo un accidente de coche y murieron 4 amigos por su culpa, después de 2 años en el hospital se fue a una mina a 4.000 de altura y trabajó toda su vida para resarcir el daño.

Con doña Pilar Pulgar Fraile, educada, buena persona y sobre todo muy humana.

Y con Blas de Lezo, nunca se daba por vencido.

Torpedo Fragio, ha sido una gozada echar este ratito de charla contigo y que dieras a conocer y recordaras algunas de las miles de vivencias y aventuras de la que has sido protagonista.