¿Te sientes con suerte?: descubre los mayores ganadores de la ruleta

Tanto si juegas en un casino físico como en línea, la ruleta es un juego muy popular que puede disfrutarse de muchas maneras diferentes. Ha habido grandes ganadores de la ruleta a lo largo de los años, pero algunos destacan más que otros. Con el simulador de ruleta gratuito podrás practicar hasta ser todo un experto y formar parte de nuestra próxima lista. Aquí están cuatro de los mayores ganadores de la ruleta de la historia.

Philip Green

Algunas personas son sencillamente afortunadas en la vida, y esto se puede comprobar estudiando a Sir Philip Green. En diciembre de 2004, el multimillonario magnate de la moda, propietario de marcas como Evans, Topshop y Topman, Wallis, Burton y Miss Selfridge, ganó 2 millones de libras en un casino de Londres. A su vez, añadió otro millón de libras a su cuenta bancaria finalizando el año, esta vez de ganancias en la ruleta.

Pedro Grendene Bartelle

Bartelle es brasileño y cofundador de una de las mayores empresas de calzado del mundo, que genera miles de millones de dólares en ventas cada año.

En enero de 2017, Pedro Grendene Bartelle ganó 3.5 millones de dólares jugando a la ruleta francesa en el Hotel Conrad de Punta del Este, Uruguay. Pedro apostó la mayor parte de sus fichas al número 32, ¡y acabó ganando 3.500.000 dólares!

Charles Wells

Aunque Charles Wells no tenía la reputación más prestigiosa, era un competente jugador de ruleta. Una noche de 1891, Charles fue al mundialmente famoso Casino Resort de Montecarlo y comenzó a jugar a la ruleta, donde tuvo una racha invicta, ganando 23 de 30 tiradas consecutivas. Por supuesto, no fue una casualidad… Charles pasó días investigando las partidas y las posibilidades de ganar antes de apostar los ahorros de toda su vida, incluso el dinero que le prestaron sus familiares.

Con una ganancia de casi un millón de Francos, fue la inspiración para la canción y libro “The Man Who Broke the Bank at Monte Carlo”. Pero Wells no se conformó con un millón de francos, unos años más tarde regresó a Montecarlo y volvió a intentarlo. Una vez más, ganó un millón de francos, esta vez supuestamente debido a la pura suerte, sin ninguna trampa en el proceso, según todas las fuentes. Al fin y al cabo, Wells era un notorio estafador, por lo que el casino se mostró muy cauteloso en cuanto a cómo obtuvo sus riquezas. No obstante, no descubrieron nada malo ni deshonesto en sus métodos de juego.

Ashley Revell

En 2004, el Sr. Ashley Revell decidió dar un giro a su vida. Tomó todos sus ahorros y viajó a Las Vegas con el objetivo de apostarlo todo en la ruleta. También vendió todas sus pertenencias, incluida su casa, su automóvil, su reloj e incluso su ropa. Apostó literalmente hasta el último centavo que tenía y decidió probar su suerte. La historia fue tan atractiva, que se convirtió en el tema de una miniserie de televisión.

En total, Ashley arriesgó 135.000 dólares al rojo, y tuvo la suerte de duplicar su valor neto. Tras su victoria, el británico se limitó a recoger sus fichas, cambiarlas por dinero y abandonar el casino.

Ashley Revell utilizó sus ganancias para lanzar Poker UTD, un sitio de poker en línea. Recientemente lanzó otro sitio web llamado I Gaming Recruitment, con el objetivo de ayudar a la gente a encontrar trabajo en los casinos online.

Chris Boyd

Chris Boyd, al igual que Ashley Revell, decidió poner todo su dinero en juego, pero había un inconveniente, los casinos solían tener restricciones estrictas para las apuestas. Finalmente, se encontró con el Casino Binion Horseshoe.

A pesar de que el Casino limitaba a 100.000 dólares por apuesta, decidieron hacer esta única excepción y dejarle probar suerte. También acordaron cubrir la casilla 00, convirtiéndola en una ruleta europea en lugar de una ruleta americana.

Boyd apostó unos impresionantes 220.000 dólares al rojo y ganó. Se dice que la bola cayó en el 7 rojo, la misma casilla en la que Ashley Revell ganó su dinero. Según las reglas de la ruleta, una apuesta de este tipo se paga 1:1. Por lo que Boyd duplicó su dinero y dejó Las Vegas, como un hombre considerablemente más rico.

Mike Ashley

Otro gran empresario recibió una de las recompensas más lucrativas de la ruleta europea en 2008. Apostó un total de 480.000 libras en cada una de las apuestas internas que incluían el número 17, en un casino privado de Mayfair.

Al final, Ashley pudo ganar un total de 1,3 millones de dólares. El beneficio neto después de los impuestos fue de 820.000 libras. Esto no es mucho dinero para alguien como él, pero lo fantástico es que la pelota cayó donde él quería. Y es una cantidad significativa, si te pones a pensar en ello.