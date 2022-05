Juan José Barrio: “Huelva es como una gran película que está por rodar”

Me hace mucha ilusión se acerque hoy por esta sección de entrevistas, Juan José Barrio García, a quien conocí, junto a su hermano gemelo Gonzalo, cuando ambos entraron a trabajar como cámaras en la primitiva Teleonuba.

Nuestro protagonista nace en Huelva en 1974, casado con Carmen Barahona y con 2 hijos, Oscar y Angel. Acaba de cumplir sus 25 años de profesión ininterrumpidos en el sector audiovisual, y eso para él ya le parece un logro. Empezó a trabajar, como he referido en la antigua Teleonuba allá por 1997, y posteriormente entra a prestar sus servicios profesionales en el Área de Comunicación del Ayuntamiento de Punta Umbría donde montó la Televisión Local y finalmente ha creado su propia productora audiovisual: Vídeo Profesional ZOOM con la que lleva 11 años.

Juan José, es de esas personas entrañables que te encuentras en la vida, gran profesional, familiar, cordial, solidario, optimista, trabajador, alto sentido de la amistad…y desde luego, muy buena gente…, que cuando me pongo en contacto con él para realizar esta entrevista, no lo duda, con la amabilidad que le caracteriza acepta y, este es resultado:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Creo que estamos viviendo uno de los momentos más cruciales y sorprendentes de nuestra era. Esta pandemia nos está demostrando que no somos invencibles y, sobre todo, que no estamos preparados para este tipo de adversidad. Espero que aprendamos de estos dos años y mejoremos en aquello en lo que hemos fallado. Lo mejor sin duda ha sido el esfuerzo y solidaridad de la gente.

P. – ¿Cómo crees que está cambiando la vida después de la pandemia?

R, – Poco a poco volveremos a la normalidad aunque durante un tiempo tengamos que usar la mascarilla a ratos, pero parece que la gente le está empezando a dar más importancia que antes a vivir el momento y a disfrutar al máximo, por si nos viene otra adversidad.

P. – ¿Te esperabas una guerra en Europa en pleno siglo 21?

R. – No me la esperaba y todavía tengo que pellizcarme cuando veo las noticias para estar seguro de que no es una pesadilla. No sé quién puede pensar a estas alturas que una guerra militar le pueda beneficiar a alguien. Ahora las guerras son de otro tipo y también sufrimos sus consecuencias, pero la barbarie deberíamos haberla dejado muy atrás. Ahora ya me espero cualquier cosa.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Sí, porque estos últimos años nos han demostrado que los que mandan, y no me refiero a los políticos, son capaces de hacer la monstruosidad más descabellada, por muy increíble que parezca, para obtener más poder a costa del sacrificio de la gente.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces ahora especialmente?

R. – Mis proyectos de futuro pasan por meterme un poco más en la industria cinematográfica, que es lo que siempre me ha gustado, sin dejar de lado lo que hago ahora que son sobre todo, proyectos en vídeo y televisión. Actualmente realizo vídeos corporativos, de empresas, documentales y de promoción turística sobre todo.

P. – ¿Qué significa para ti el mundo de la imagen?

R. – El mundo de la imagen significa para mí el poder contar historias y mostrarlas al mundo de la mejor manera posible. Es como enseñar siempre el lado bueno de las cosas.

P. – ¿Se valora vuestro trabajo?

R. – No se valora para nada. Se ha dado siempre una imagen muy mala del sector del vídeo y la televisión que no corresponde a la realidad. No está regulado a nivel estatal y eso tampoco ayuda. Ahora todo el mundo tiene un móvil con cuatro cámaras y eso le quita valor a los que nos dedicamos a esto, con equipos profesionales que valen un buen dinero, trabajando muchas horas y con unos conocimientos que se consiguen sólo cuando llevas muchos años de profesión. Eso no lo sustituye ningún smartphone.

P. – ¿Cuáles son las mayores satisfacciones que te ha dado tu profesión?

R. – Una de las mayores satisfacciones ha sido conocer mucho más a mi tierra y valorarla.

Grabando de un lugar a otro me he dado cuenta de lo maravillosa que es Huelva. Otra satisfacción es poder contar historias, aunque se trate de un vídeo corto o una publicidad siempre estás contando algo. También he tenido la oportunidad de conocer gente valiosa e interesante, y en Huelva hay mucha.

P. – ¿Que te llevó a inclinarte por el mundo de la imagen?

R. – Siempre me ha gustado el cine y quería imitar lo que veía en la pantalla grande. No sé si lo he logrado en algún momento, pero por lo menos conseguí trabajar en lo que me gusta.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu etapa en la Teleonuba antigua?

R. – Teleonuba fue bastante más que un lugar en el que trabajar, éramos una gran familia.

Conocí a gente muy grande, entre los que estás tú, José Luis, de la que aprendí mucho tanto profesionalmente como en el terreno personal. El ambiente que había creo que es difícil de igualar. Tengo que recordar a Ana Vives y Victoria Zalvide, dos compañeras de aquella etapa que nos dejaron muy pronto.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva?

R. – Para mí Huelva es como una gran película que está por rodar, tenemos el guión que es su historia (de las más trascendentales de los últimos siglos), sus protagonistas, un decorado inmejorable y sobre todo su banda sonora, el flamenco. Lo que falta es mostrarla bien y que el resto de la humanidad la descubra.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – De mi niñez recuerdo cuando jugaba en el ‘parque de los monos’, paseando con mis padres y mi hermano por la Plaza de las Monjas y la Palmera, íbamos a comer al Bar Juan José o a los Tres Hermanos, jugando a las ‘bolas’ o al ‘trompo’, comprando en Baltasar muñecos de goma y yendo con mi abuelo y mi tío a ver el Recre de Luzardo y Alzugaray. Íbamos al campo y a la playa, era feliz.

Yo soñaba con ser director de cine.

P. – ¿Quiénes han sido tus referentes en la vida personal y profesionalmente?

R. – Mis referentes en la vida personal han sido mis padres, no los podría haber tenido mejores. Me han enseñado a ser honrado, bueno y trabajador. Sigo esforzándome para conseguirlo y que estén orgullosos de mí. En lo profesional siempre me he fijado en los grandes directores de Hollywood, Spielberg, Coppola, Scorsese, George Lucas y ahora Christopher Nolan.

P. – ¿Cuáles son tus aficiones y a qué dedicas tu tiempo libre?

R. – Mi afición principal es estar con mi familia que son lo más grande que me ha pasado en la vida. Viajar, ver cine y series de televisión me apasiona, pero siempre con mi mujer y mis hijos al lado.

P. – ¿Con qué personaje te gustaría tomarte un café, por qué y qué le preguntarías?

R. – Seguramente coincidiré con mucha gente, me gustaría tomar un café con Jesucristo; para algunos es Dios, para otros un extraterrestre y para otros simplemente una leyenda, pero creo que ha sido el personaje más influyente de la historia. Le preguntaría qué hacemos aquí y si hay otros como nosotros por ahí fuera para que nos ayuden un poco, que falta nos hace.

P.- ¿Quieres añadir algo más?

R. – Para finalizar creo lo más importante del mundo es ser buena persona. Al final todo es recíproco, todo lo que ofreces tarde o temprano te será devuelto y es mejor que lo que ofrezcas sea bueno. Gracias, José Luis. Un abrazo.

Juan José, me ha encantado este ratito de charla que hemos mantenido, te veo muy positivo e ilusionado con tu trabajo, y, haciéndolo con la profesionalidad que demuestras a diario, a buen seguro que todos tus objetivos se convertirán en realidad.

Mucho éxito amigo.