Pipi Estrada: ‘Mi ilusión era ir a un seminario pues me seducía la aventura de ser sacerdote’

El protagonista que se asoma esta semana a este vuestro ‘Rincón choquero’ es un asturiano de pro, aunque lleva muchos años viviendo en la capital del reino. Afectuoso, amable, despierto, inteligente, audaz, osado, empático, servicial, polemista, amigo de sus amigos, ‘güena’ gente, enamorado del periodismo deportivo y de las mujeres. Con todas estas pistas supongo que ya habrán adivinado quien es nuestro personaje de hoy, nuestro querido amigo y afamado periodista deportivo José Manuel Estrada Calzada, más conocido como ‘Pipi Estrada’

A nuestro invitado lo conocí personalmente hace aproximadamente hace 16 años, cuando ambos trabajábamos en Punto Radio bajo la batuta de Josep Pedrerol. En su dilatada carrera ha trabajado con los más grandes y ha pasado por las emisoras más señeras del panorama nacional. Aunque no es menos cierto, que compagina la prensa rosa con la deportiva.

Pero para que ustedes, mis queridos lectores, conozcan un poco más el estilo y personalidad de nuestro invitado, nos pusimos en contacto con él, que gustosamente y con la amabilidad que le caracteriza aceptó nuestra invitación a la primera, así que vayamos al lío ya.

Todo niño sueña con ser algo de mayor ¿Por dónde pasaban tus sueños?

Pues fíjate que yo de mayor quería ser cura, porque estudié con Jesuitas y mi ilusión era ir a un seminario y me seducía la aventura de ser sacerdote. Vamos, que llegó un momento que pensé que tenía vocación.

De no haber sido periodista deportivo ¿qué profesión hubieses elegido?

Pues seguramente de no haberme dedicado al periodismo deportivo hubiese acabado en mi Gijón natal, en la empresa Ensidesa. Por eso me vine a Madrid a estudiar Ingeniería Industrial y ese era mi objetivo y la ilusión de mi padre. Él era un trabajador de la citada compañía y su sueño era que su hijo llegara a esa fábrica con una jerarquía mayor que la suya.

Si te digo el nombre de Gaspar Rosety ¿Cuál es el primer pensamiento que se te viene a la cabeza?

Ufff..Cariño, emotividad, hermandad, aventura conjunta. El destino nos juntó de pequeños y luego con los años nos volvió a juntar en Madrid. Para mí fue un compañero pero sobre todo, un buen amigo y como un hermano.

En tu dilatada carrera como periodista deportivo has trabajado con lo más grande de la profesión. Si tuvieses que quedarte con uno ¿Cuál sería tu elegido y porqué motivo?

Mi cuna profesional fue José María García y esa fue mi primera etapa; la segunda Pedrerol. Los dos para mi tienen una importancia fantástica. Yo soy agradecido y no puedo olvidar que Josep me tendió la mano cuando salí de Supervivientes y tenía todas las puertas cerradas, eso no lo olvido.

Y con García… creyó en un chaval que tenía mucha ilusión y le dio la oportunidad de desarrollar esa fantasía y luego con el tiempo creo que fui un buen gasolinero para él, donde enchufé muy bien las mangueras, llenando muchos depósitos.

¿Recuerdas a quien le diste tu primera entrevista?

La primera entrevista se la di a la revista Sorpresa y era del mundo del colorín. Tuve que hacerla porque me vi obligado para evitar un problema, porque tenía unas fotografías comprometidas con otra mujer y para evitar problemas no me quedó otra.

Esta bendita profesión te ha permitido conocer a muchos protagonistas ¿Cuál ha sido el que más te ha sorprendido y porqué?

Efectivamente, esta profesión me ha permitido conocer a muchos personajes de muchísima relevancia, que jamás hubiese tenido la oportunidad de descubrir, tanto a nivel personal como profesional.

Por ejemplo, un día tuve mucha suerte, estaba en el Mundial de Estados Unidos en Chicago, entré en un bar a tomar una hamburguesa y me encuentro con un personaje que para mí era un Dios en aquel momento, como es Michael Jordan.

Recuerdo que yo estaba con tres amigos, me dije no me lo puedo creer y con aquellos teléfono Nokia que hacían las fotografías pequeñitas y tal, me acerque a él y le dije que si me podía hacer una foto. Me preguntó de donde era, comentándole que yo era español y periodista de la Cadena Cope y la verdad que fue una persona muy cercana y agradable con la grandeza que tenia a nivel mundial. Fue una gran ilusión para mí.

Y luego otro personaje, este ya lo pude tratar y tener mucha más confianza e incluso ser cómplice de muchas cosas fue David Beckham. Un chico que era brutal en el aspecto humano y como futbolista ahí está su trayectoria, sin duda en aquella época que lo conocí era una persona muy importante a nivel mundial, sin obviar que además estaba casado con Victoria que era una de las grandes de la música pop. Y tener la amistad que he tenido con él, para mí ha sido un orgullo tremendo, pude compartir alguna noche de discoteca y alguna confidencia de la vida social.

¿Qué opinas del VAR?

Me tiene en fase de confusión. Un día vale para una cosa, otro día vale para otra y como siga así el Var, voy acabar cazando moscas por la calle.

Yo creo que es una herramienta muy buena para el fútbol, pero que la utilicen para si falla la parte humana, pues la tecnología puede solucionar muchas cosas.

Y todas aquellas jugadas que sean a nivel de tarjetas, de jugadas, en definitiva cualquier tipo de acción extraña, dejémonos de suspicacia y de criterio del árbitro, ante cualquier duda debería revisarlas el VAR.

Tuve la fortuna de trabajar contigo en la época de Punto Radio con Josep Pedrerol. Y coincidió con los años dorados del Recre, por tanto viniste por Huelva cuando el conjunto albiazul se enfrentaba al Real Madrid ¿Cómo recuerdas aquella época? Y que sientes cuando ves al equipo más vetusto del país militando en la Segunda RFEF.

Me produce tristeza ver al equipo militando en la categoría que está. Primero por su simpatía ya que es un equipo que no crea ningún tipo de animadversión en ningún lado y por su longevidad en el fútbol.

Digamos que el Decano se merece estar en el futbol de oro, no en el de plata, ni en el de bronce ni en el de hojalata que es donde está actualmente. Mínimo debe de estar en Segunda División, pero no más debajo de ahí, por todo lo que conlleva, por ciudad, institución y sobre todo por el sentimiento de esa gran afición.

Yo tuve la oportunidad de conocer al alcalde de entonces Pedro Rodríguez y para mí ha sido un hombre que ha marcado una época en el Recre y en la ciudad de Huelva.

Cambiando de tema y hablando de la pandemia ¿Cómo viviste el confinamiento y llegaste a tener miedo?

Me pilló por sorpresa, yo jamás en mi vida pensé que podíamos vivir una situación con todos encerrado en casa. Y de repente te asusta y te preguntas ¿Qué está pasando aquí? fue una situación distinta y atípica a todo lo vivido en tu vida y entonces teme las consecuencias que puede tener.

Durante ese tiempo intenté que mi cabeza no estuviese en fase de preocupación, sino tenerla bien ocupada. Hice muchos ejercicios y muchas tareas en casa, ya que tenía mucha ropa revuelta y aproveche para ponerla en orden. Y la verdad que miedo…llegó un momento que tenia tanto susto que no me dio tiempo ni a tener miedo.

¿Piensas que los políticos estuvieron a la altura?

Era una situación que pilló por sorpresa a todo el mundo. Yo creo que es muy fácil criticar cuando realmente no se tiene la responsabilidad de tomar decisiones, en eso quiero ser tremendamente generoso.

No es menos cierto que los políticos comenten muchos errores y la verdad que hay momentos que te preguntas ¿cómo pueden hacer este tipo de cosas? Por ejemplo: ahora con la energía, como es posible que paguemos la luz tan cara, cuando España es un país con un potencial tremendo con mucho sol que podemos utilizar. Y sobre todo que corten la luz y el agua a personas mayores de 70 años, eso no lo entiendo son nuestro patrimonio y hay que respetarlos.

Pero en esos momentos fue una situación que nadie lo hubiese hecho ni mejor ni peor. Era lo que había, eran normas internacionales y no sería justo criticarlos. A veces es muy fácil hablar por detrás cuando no tienes la responsabilidad de tomar decisiones.

Me gustaría saber tu opinión respecto sobre la invasión de Rusia a Ucrania.

Me parece que en el tiempo actual y con las cosas tan bonitas que hay por realizar, se pueda producir una brutalidad de estas características. Es verdad que hay mucha barbarie en el mundo encubiertas que no salen en televisión en países africanos o en países árabes, donde muchos niños sufren las consecuencias. Sin duda, hay mucha tragedia, mucho drama que no sabemos.

Pero lo que estamos viviendo de Ucrania y Rusia, me reitero que me parece una salvajada, pero también te digo que no me inclino ni para Putin ni para Zelenski, son dos personajes que no me gustan, porque al final las consecuencias siempre la sufren los más débiles.

Demos un cambio de timón y hablemos del ‘amor’, del que eres un experto. No podemos olvidar que trabajaste como asesor en “Mujeres, hombres y viceversa”´ ¿Cómo recuerdas aquella etapa, aunque ahora has vuelto de nuevo a Telecinco?

Pues la etapa aquella de “Mujeres, hombres y viceversa” fue muy bonita, donde tanto la madre de mi hija como yo, teníamos una estabilidad personal, emocional y económica agradable, disfrutábamos muchísimo, teníamos la libertad para trabajar.

Digamos que durante cinco años fuimos felices en ese programa, hasta que cambió la dirección y entraron otros personajes en juego que tomaron la decisión de prescindir de nosotros, sin tener en cuenta los daños colaterales. Me pareció muy injusto y brutal y sobre todo que dijeran que yo le daba los teléfonos a los futbolistas, cuando yo jamás lo hice.

En definitiva que lo pasamos mal y ahora aquellas personas que fueron participes de ese crimen laboral, intentan pedir perdón, pero te diré que aunque yo no soy para nada rencoroso, hay cosas que son difíciles de olvidar.

Yo puedo tener contigo una discusión y con el tiempo se olvida y tal, pero cuando hay un daño, tienes una hija, pierdes calidad de vida, pierdes un trabajo y vienen a destruirte, no me sirve las disculpas. No le deseo ningún mal, continua tu camino, yo continúo el mío y no pasa nada, pero por salud mental y personal, no viene a cuento ahora compadrear con esas personas que te hicieron ese daño.

Y en cuanto a mi vuelta a Telecinco me ha dado mucha alegría, quizás es un caso de justicia y Dios está con los valientes. La verdad que no puedo pedir más, mi llegada once años después ha sido muy bonita y agradable, he tenido una buena acogida por parte de los espectadores que son al final nuestro patrimonio. Estoy feliz y ahora a disfrutarlo y a vivirlo hasta que las autoridades competentes lo tengan a bien.

¿En qué registro te encuentras más cómodo, en el deportivo o en el de la prensa rosa?

Yo soy contador de cosas y puedo contar cosas de futbol porque he vivido muchas experiencias y también puedo contar la crónica social, porque también he tenido otra vida. Gracias a Dios he vivido tantas cosas que me tengo la posibilidad de tener varios registros.

Cualquier plataforma es buena, porque mi hija también tiene derecho, como las hijas de algunos más a tener su calidad de vida, por eso no entiendo que algunos me cuestionen, cuando no estoy haciendo ningún daño ni ningún delito.

En la prensa rosa, o al menos dice mi mujer, por dinero no vale todo ¿qué piensas tú?

No, hombre no. No, por dinero no vale todo. Digamos que el dinero es el instrumento que nos hace pagar las cosas necesarias de nuestra vida. Pero yo por dinero no asesinaría a nadie; yo por dinerono iría a posta a quitarle el trabajo a nadie; yo por dinero no haría que una persona entrara en depresión para toda su vida.

En el espectáculo sí te viene un poco más de dinero y siempre es agradecido y la verdad que me gusta. Pero yo jamás por dinero traicionaría a nadie que tuviese unos daños colaterales que fuesen nefastos para él, no.

Tú puedes vivir en este mundillo de colorines, contar cosas que te pasaron en tu historia personal, emocional, pero contadas desde de la naturalidad y desde la normalidad y ya está.

Siempre se ha dicho que eres un mujeriego…jejeje ¿Qué hay de cierto?

Pues que me gusta apostar por la naturaleza ¿soy un mujeriego? Bueno pues yo creo que entra en los cánones de la vida, lo mismo que a mí me gustan las mujeres a otras personas les pueden gustar los hombres a otras pueden ser más asexuales o más activas, va un poco con el carácter con la vivencia. Yo creo que cada uno en la vida debe sacarle partido a las cosas que realmente le gustan y a mi me gusta la mujer, intento sacarle el mayor partido para disfrutar lo máximo en mi vida.

Pero quizás el gran público desconozca tu faceta como padre, cuéntame.

Como padre soy una madre…jejeje porque mi hija para mi es la dueña de mi vida, es la niña de mis ojos. Tengo tres hijos, dos biológicos y uno adoptado, a los que adoro. Pero los dos varones, aunque son mi responsabilidad y mi patrimonio de la vida, ya son mayores. Pero como mi hija es la pequeña y digamos que es la que más protección necesita, me entrego mucho más en cuerpo y alma en todos los sentidos a mi niña, es que es mi niña, repito es la niña de mi vida.

Por cierto, ¿eres de los que se ponen el delantal y te metes entre fogones?

Cuando me pongo a cocinar soy muy apañado. Yo hago una fabada asturiana que te chupas los dedos, quizás sea porque le pongo mucho cariño a la cocina. Además soy muy creativo; igual me hago una tortilla que me invento con ingredientes diferentes y dices tú qué buena está esta tortilla.

Me invento cosas, soy poco constante es verdad, pero el día que me pongo…ufff en los purés de verduras me salgo. La pasta carbonara que yo hago aunque tampoco es nada del otro mundo, son sencilla de cocinar, a mi hija le gusta mucho al igual los macarrones y los espaguetis que yo le hago.

Estamos llegando al final y me gustaría agradecerte que me hayas prestado tu tiempo. Pero no sé si te gustaría añadir algo más, que durante la entrevista no te haya preguntado.

Tengo que decirte que recuerdo con cariño las muchas horas de futbol y los buenos momentos vividos en el Colombino con el Madrid y con el Recre. Pero a título personal tengo en mi retina el día que me llamaste para que presentase la Gala del Deporte de la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva, creo recordar que fue en el Gran Teatro y me vine tan contento, con una satisfacción tan grande, porque todos los galardonados al igual que todos los compañeros me tratasteis con una cercanía, un cariño y un respeto y eso para mí tiene un valor inolvidable.

Y por supuesto Félix quiero agradecerte que me hayas hecho un hueco en ese tu ‘Rincón Choquero’