Jordi Castel: “El fútbol no cambia, la esencia es meter el balón en una portería”

Sin lugar a dudas fue uno de los jugadores más emblemáticos del Recreativo de Huelva en la década de los años 80. Me estoy refiriendo al guardameta, Jordi Castel Casola, quien empezó a despuntar en la temporada 1972/73 en el Barcelona At., donde estuvo hasta la campaña 1977/78, para continuar posteriormente durante un año en el Logroñés en segunda B y seguidamente dos temporadas en el Sabadell, en segunda A, en la categoría de plata del fútbol patrio, aunque antes de llegar al Club Decano del fútbol español, pasara una campaña en el Castellón en primera división. El Recreativo lo tuvo en sus filas cinco temporadas, con un resultado más que positivo en segunda división A, para colgar las botas en el Mollerussa, a cuyo club perteneció 3 campañas.

Castel, como decía anteriormente fue un futbolista muy carismático, querido por la afición, habiendo dejado en esta tierra buen sabor boca y grandes amigos que sigue conservando en la actualidad y a los que visita cada vez que se acerca por Huelva.

Cuando me pongo en contacto con nuestro protagonista de hoy para realizar esta entrevista, no lo duda, acepta del tirón y, este es el resultado de un ratito de recuerdos de un portero que está en letras grandes en la historia del Decano del fútbol español

P. ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. Situación extraña, ¿cómo podemos perder los valores por los cuales hemos estado luchando? Sólo porque unos cuántos solo buscan el poder.

P. ¿Cómo crees cambiará la vida tras la pandemia?

R. Al final seguiremos igual, nos acostumbramos a que nos vayan echando virus y los iremos sorteando de la manera que podamos

P. ¿Te esperabas una guerra en Europa en pleno siglo 21?

R. La verdad es que no, esperaba otras catástrofes pero una guerra NO. Hay que ver hasta donde llega la ambición, la locura de algunos, que envían a la muerte compatriotas suyos. No les importa una…. Sólo les interesa el poder y el dinero.

P. ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. De pequeño, me tuvieron que operar a vida o muerte y sentí miedo, mucho miedo.





P. ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y que haces ahora?

R.- Mi proyecto es vivir hasta los 96 años de edad, y, en buenas condiciones. Ahora lo que hago fundamentalmente es caminar, jugar al “Simcity”, y disfrutar de mi familia.

P. ¿Qué recuerdos guardas especialmente de tu vida como futbolista?

R. Son muchos, pero te reseñaré algunos, como el día que debuté en liga con el Barcelona At., cuando vine a Huelva a jugar el torneo de campeones de tercera división, Mi debut en primera división, el gol 3.000 del Barça que un señor llamado Quini me marca de cabeza, después de haberle parado un penalti…. Ya te digo, son muchos los recuerdos que se me vienen a la memoria.

P. ¿Qué significó para ti el Recreativo de Huelva?

R. El Recre fue mi culminación como profesional del fútbol, y, sentirme querido por la afición.

P. ¿Quiénes son los jugadores que más te han sorprendido y los entrenadores de los que más aprendiste?

R. Para mí, los jugadores que más me han sorprendido han sido Pelé y Messi y de los entrenadores que más aprendí en mi vida como profesional del fútbol, Lluís Aloy y Víctor Espárrago.

P. ¿Qué diferencia encuentras entre el fútbol de tu época y el actual?

R. Qué se ha profesionalizado demasiado y que igualmente existen muchísimos intereses creados.

P. ¿Qué quitarías del fútbol y que añadirías?

R. El futbol en si lo dejaría como está, y, ha estado siempre.

Quitaría los intereses creados a su raíz.

El fútbol es fútbol y no cambia, la esencia está en meter el balón dentro de la portería contraria.

P. ¿Eres partidario del VAR?

R. Si, soy partidario y debería de ser la herramienta perfecta para que no hubiera errores. Pero mientras interese crear polémica y ayudar a los más poderosos en contra de los más debiles, no hay nada que hacer.

P. ¿Cuál sería tu once ideal de compañeros tuyos?

R. Portero: Romero

Defensas: Cumbreño, Emilio de la Riva, Juan Maraver y Antonio Cepeda.

Centricampistas: Agustín, Chico Linares y Arsenio Luzardo.

Delanteros : Orellana, Manolo Toledano y Jesús Alzugaray.



P. ¿Te gustaría volver al Recre?

R. Volver a Huelva siempre, al Recre ya no. Mi etapa futbolística ya está terminada.

P. ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. Recuerdo los porrazos que me daba al tirarme al suelo y aquellos entrenos que no querías que acabarán nunca.

Mi ilusión era llegar a ser portero del Barça.

P. ¿Quiénes son tus referentes en lo personal y profesional?

R. En lo personal, mi padre, y en lo deportivo, Salvador Sadurní, que fuera portero del Barcelona.

P. ¿Cuáles son tus aficiones preferidas, a qué dedicas el tiempo libre?

R. Dentro de mis aficiones está seguir jugando a la pelota con los amigos, que no quiere decir jugar al fútbol, aparte de caminar, juegos de mesa, compartir el tiempo con mi familia, viajar, salir de fin de semana…

P. ¿Se están cumpliendo los proyectos de vida que te habías marcado?

R. Si, pero tampoco me he puesto el listón muy alto. Mientras sea feliz al lado de los míos, me doy por satisfecho .

P. ¿Te gustaría añadir algo más?

R. Que ha sido un placer volver a recordar aquellos tiempos de las entrevistas y a los compañeros que formaron parte de mi vida.

Además hablar de Huelva y del Recre siempre me llena de satisfacción .

¡¡Viva el Recre!!

Decano del Fútbol Español.

Jordi, ha sido una gozada este ratito de entrevista, espero que cuando vuelvas por Huelva, me des un toque y podamos compartir unas cervezas y unos momentos de tertulia.

Un abrazote grande