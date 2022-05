Beatriz Martín Ovando: “En política he pasado los años más apasionantes de mi vida”

Se acerca hoy por esta ventana pública Beatriz Martín Ovando, quien nace en Huelva el 26 de abril de 1970, está casada con José Luis Barragán y tiene una hija de 14 años, Beatriz.

Cursó estudios de I.T Agrícola en la especialidad de Explotaciones Agropecuarias y realizó Cursos de Estructura de Proyectos Agrícolas y de Marketing, Gestión y Economía de las Empresas Agrarias.

Se afilió al Partido Popular al cumplir 18 años y ha ocupado distintos cargos tanto en el Partido como en las Instituciones.

En el PP de Huelva, ocupó la Secretaria de Organización, la Secretaria de Relaciones Institucionales, la Secretaria de Medio Ambiente, y fué Directora de la Oficina Parlamentaria.

En el PP de Andalucía ocupó la Secretaria de Política Sectorial, y la Secretaria del Comité Andaluz de Derechos y Garantías.

Formó parte de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo del PP tanto Provincial como Regional durante mas de 16 años.

Tercera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Huelva, Delegada de Infraestructuras, Servicios Municipales y Medio Ambiente.

Diputada Autonómica, Portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Popular.

Vocal del Patronato de Parque Nacional de Doñana, en representación de la Administración General del Estado.

Consejera de Radio Televisión Andaluza RTVA.

Miembro del Consejo Asesor de RTVE en Andalucía.

Directora de Turismo del Ayuntamiento de Punta Umbría…

Beatriz es de esas personas positivas que te encuentras en la vida, cordial, alegre, inteligente, sociable, con don de gentes, solidaria, estupenda amiga, comprometida… Buena gente.

Coincido con ella en algunos actos sociales y le propongo entrevistarla, pero anda en esas fechas un poco liada, por lo que lo emplazamos para más adelante, y cuando me llama para decirme que podemos hacerla me hace ilusión y empezamos así :

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – La pandemia se ha llevado muchas vidas por delante. Nos creíamos invencibles y un virus nos enseñó de golpe lo vulnerables que somos. El mundo entero se volcó para sacar lo mejor de nosotros mismos para intentar evitar más muertes. Sin embargo, ahora, vemos en la guerra de Ucrania, como también el hombre es capaz de matar sin piedad, vemos lo peor del ser humano.

P. – ¿Cómo crees cambiará la vida tras la pandemia, esencialmente en Huelva?

R. – Nos queda un largo camino por recorrer para superar las consecuencias económicas de la pandemia. El virus hizo que frenáramos en seco el mundo para salvar vidas, pero ahora toca recuperar la economía y conseguir que nadie se quede atrás.

Espero que hayamos aprendido mucho para el futuro.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Más que miedo me he sentido muy insegura en determinados momentos para actuar y tomar decisiones en el día a día por la ausencia de una unidad de criterio, y he dejado de hacer muchas cosas por temor a contagiar a mi familia, sobre todo a los más vulnerables.

P. – ¿Cómo valoras la gestión de los políticos en general ante esta pandemia?

R. – La gestión de la crisis sanitaria en sus comienzos fue un absoluto desastre. El negacionismo inicial, la falta de previsión, los mensajes contradictorios nos hicieron pagar un alto precio. A lo largo de estos dos años ha habido una gestión de la pandemia con luces y sombras, pero sin lugar a dudas la vacunación ha sido el mayor logro, y la clave para llegar al punto donde estamos.

P. – ¿Te esperabas una guerra en Europa e pleno siglo 21?

P. – Impensable en pleno siglo XXI, en la puerta de Europa y en una sociedad moderna y globalizada.

Cuesta trabajo pensar que es una realidad la devastación, las muertes, y la destrucción que vemos todos los días. Me pregunto hasta dónde es capaz de llegar Rusia en esta sinrazón. Pero si impensable es la guerra, inadmisibles son los ataques indiscriminados a civiles, niños, hospitales.

Nada de esto puede quedar impune y desde luego Putin deberá pagar por los crímenes de guerra que se están cometiendo.

P. – ¿Qué papel crees que está jugando los medios de comunicación y las redes sociales en esta pandemia?

R. – Están jugando un papel fundamental. La información, la inmediatez… Las redes sociales han evitado durante la pandemia que muchas personas se quedaran aisladas. Los adolescentes y jóvenes porque necesitan relacionarse, continuar su formación, los mayores porque han podido ver a sus familiares a través de las redes. Han sido y son fundamentales siempre que se haga un uso responsable de ellas. Es cierto que los “fakes” son la cara opuesta de las ventajas que aportan las redes sociales, pero en cualquier caso su papel no deja de ser positivo.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu etapa en política?

R. – Fueron los años más apasionantes de mi vida. Era muy joven y me podía dedicar plenamente, tenía toda la fuerza, la ilusión, las ganas y el tiempo para trabajar desde las distintas responsabilidades tanto internas como institucionales. En el Ayuntamiento y especialmente en el Parlamento Andaluz, como portavoz de Medio Ambiente tuve que pelear mucho por defender el desarrollo sostenible buscando puntos de encuentro y de entendimiento. Esa fue la casilla de partida para conseguir que la política mediombiental dejara de ser patrimonio de la izquierda. Desde el PP demostramos que teníamos una política medioambiental ambiciosa, pero con el equilibrio justo entre conservación y desarrollo económico.

P. – ¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – Huelva es una provincia privilegiada que cuenta con unos recursos naturales inigualables para ser líder.

Playas, sierra, espacios naturales, clima, agua, gastronomía, y gente acogedora, todo en un mismo lote. Pero le falta desarrollar sus máximos potenciales que son la agricultura y el turismo. Y para esto, necesitamos infraestructuras hidráulicas, que lleven el agua de donde sobra, a donde se necesita. Necesitamos también, entre otras infraestructuras, una línea férrea que nos ponga a media hora de Sevilla. Y para todo esto, es necesario tener políticos comprometidos, con coraje y sin complejos que pongan a Huelva por encima de cualquier interés partidista.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva?

R. – Significa todo y aquí pierdo absolutamente la objetividad. Siento pasión por Huelva, la tierra donde nací, donde crecí, con mis padres y mi familia, donde nació mi hija y donde quiero vivir el resto de mi vida.

P.- ¿Hablas habitualmente de política con tu marido?

R. – ¡¡A diario¡¡ Nos encanta hablar de política aunque no siempre tenemos el mismo punto de vista, pero obviamente es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.

P. – ¿Cómo fue tu niñez?

R. – Feliz, he sido muy afortunada por nacer y crecer en una estupenda familia y tuve una infancia maravillosa.

Recuerdo con nostalgia mi etapa escolar en las Teresianas, los interminables veranos en Punta Umbría, la playa, la ría, mis hermanos, mis primos, las

navidades en familia, la pandilla de verano, las amigas, que son mis amigas de hoy, maravillosas, un enorme privilegio. La verdad es que tuve todo lo que una niña podía soñar. Lo mismo puedo decir , de la etapa joven y universitaria, el Campus de La Rábida, el Crápula, Los Tres Hermanos. Todos son buenos y entrañables recuerdos.

P. – ¿Cuales son tus referentes personales y profesionales?

R. – Mis referentes personales han sido mis padres, que me inculcaron los valores que hoy intento trasmitir a mi hija, y mi abuela materna, que precisamente también se dedicó a la política. Fue la primera mujer concejal de un Ayuntamiento en la provincia de Huelva, del de Aljaraque. Ella era una persona extraordinaria, divertida, moderna y de grandes valores. Y como referente político, a mi amiga Loyola de Palacio, la mejor Ministra de Agricultura de la democracia en España, política valiente, intachable y gran persona.

P. – ¿A qué dedicas el tiempo libre?

R. – A pasear, a escribir y sobre todo a disfrutar de mi familia y mis amigos.

P. – ¿Con qué personaje te gustaría tomar un café, oír qué y qué le preguntarías?

R. – Con la Reina Sofía. Le mostraría mi admiración y le preguntaría que como es posible no decaer y dar ese ejemplo de entereza permanente con todo lo que le ha tocado vivir.

Beatriz, me ha encantado echar este ratito de charla tan amena contigo y verte feliz que es lo más importante

Un abrazote grande amiga