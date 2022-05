Trabajo sanciona a la cafetería del Hospital Juan Ramón por incumplir la jornada laboral

CCOO Huelva, a través de la Secretaría General de Servicios, ha interpuesto varias denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la empresa Faludain S.L, adjudicataria de la cafetería del Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital, por el incumplimiento reiterado de las normas laborales, recogidas en el Convenio Colectivo Provincial de la Hostelería de Huelva “los trabajadores llevan varios años superando semana, es decir, realizando 54 horas semanales. Esto supone la realización de 14 horas extraordinarias cada semana que ni se abona, ni se compensan en descansos.

Liébana ha lamentado que “a pesar de que la Inspección de Trabajo en dos ocasiones ha levantado acta de infracción grave y muy grave contra la empresa, el empresario sigue ninguneando a sus trabajadores aprovechándose de que en muchos casos es el único sustento que entra en las familias”.

En este sentido, Liébana ha subrayado que “hemos solicitado audiencia con la inspectora de trabajo a fin de conocer la evolución de los hechos denunciados y que se busque una solución para la plantilla. Y ha matizado que “estamos estudiando la posibilidad de interponer una denuncia ante la fiscalía para que investigue los hechos como un delito continuado contra los derechos de los trabajadores.

El sindicalista ha continuado diciendo que, “esas 56 horas de más, que los trabajadores se ven obligados a realizar porque es una imposición del empresario, no se pagan, no se compensan, pero, además, no se cotizan a la Seguridad Social, produciéndose un fraude ante este organismo”. Porque, “cuando una empresa incumple el convenio no solo comete un fraude hacia su personal, sino que también entra en una competencia desleal con resto de empresarios que sí cumplen con la legislación vigente” ha aseverado el responsable sindical.

Asimismo, Juan Carlos Liébana, ha matizado que “desde el Sindicato Provincial se ha informado de la situación a la dirección del Hospital Juan Ramón Jiménez para que tome medidas, porque entendemos que como empresa principal “tiene responsabilidad”. Nos han atendido, y se han reunido con la empresa, pero nada ha cambiado. Cabe resaltar que la Cafetería es una concesión de la Junta de Andalucía a la empresa Faludain S.L, cuya vigencia está cumplida desde hace varios años, a la espera de volver a sacar a concurso la concesión para determinar su futura gestión.”

Por último, el Secretario General del Sindicato Provincial de Servicios de CCOO en Huelva, Juan Carlos Liébana ha manifestado que “los trabajadores han comunicado por escrito a la empresa que desde mayo de 2022 pasarían a realizar 40 horas semanales, y la empresa ha hecho caso omiso, por lo que nos reservamos el derecho a emprender cuantas acciones consideramos oportunas para que a estos trabajadores se le respete el máximo de jornada permitida legalmente en España que son 40 horas. Es surrealista que tengamos que exigir que se cumpla la ley.