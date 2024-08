Los dispositivos para rapear pueden convertirse en el mejor aliado para dejar el tabaco

Uno de los motivos por los que los dispositivos de vapeo gozan de tanta popularidad es que porque se ha demostrado que ayudan a las personas a disminuir su dependencia de los cigarrillos tradicionales o abandonarlos totalmente. Tal y como explica el Lino

Garcia de la cadena de tiendas de vapers Ivapeo,"el cigarrillo electrónico" se ha demostrado ya desde hace años como una herramienta muy útil para dejar el tabaco.”



Un dispositivo de vapeo es un cigarrillo electrónico que cuenta con un cartucho en su interior que contiene un líquido, que es vaporizado gracias a una batería eléctrica al inhalar por la boquilla.

Los líquidos de los dispositivos de vapeo a través de los cuales se genera dicho aerosol, reciben el nombre de e-liquids y, generalmente, están compuestos por propilenglicol, glicerina y/o nicotina. Existe un amplio abanico de sabores y aromas entre los que poder elegir.



La principal ventaja de los dispositivos de vapeo es que no queman tabaco, de forma que el usuario no se expone a los altos niveles de sustancias químicas nocivas que produce el tabaco tradicional y que pueden provocar importantes problemas médicos y derivar en graves enfermedades.



El motivo fundamental por el que resulta tan complicado dejar de fumar es por su contenido en nicotina. Esta sustancia es altamente adictiva y provoca episodios de abstinencia muy incómodos en los fumadores cuando tratan de reducir su consumo de cigarrillos. Gracias a que los dispositivos de vapeo permiten ajustar el nivel de nicotina, los usuarios pueden ir reduciéndolo gradualmente sin sufrir ansiedad ni otros síntomas de abstinencia. Además, la Unión Europea cuenta con una normativa que regula los cigarrillos electrónicos, de manera que la calidad y la seguridad de su uso está totalmente garantizada.



Además, los fumadores que se pasan al vapeo pueden seguir disfrutando de la sensación de fumar, solo que inhalando vapor en lugar de humo. Este vapor, por su densidad y cuerpo, imita al humo generado por combustión al fumar un cigarrillo convencional; sin embargo, se trata de un aerosol, un conjunto de partículas microscópicas en suspensión. También hay modelos de dispositivos, como los vape pens, que por su forma y tamaño, refuerzan esa idea de estar fumando un cigarrillo tradicional.



Otra ventaja de los dispositivos de vapeo es que hay una amplia variedad de aromas y sabores (mentol, vainilla, café, etc.) que evitan las desagradables consecuencias del tabaco: mal olor en la ropa, en el pelo, en las habitaciones y por supuesto mal aliento. Quienes cambian los cigarrillos tradicionales por el vapeo, así como quienes les rodean notan una gran diferencia desde el primer momento.



Por último, pero no menos importante, cabe señalar que para muchas personas el hábito de fumar está intrínsecamente relacionado con sus encuentros sociales. Por ello les resulta muy complicado acudir a un evento social o a una quedada con amigos y ver al resto fumando cuando ellos están tratando de dejarlo. El vapeo les facilita el no caer en la tentación de fumarse un cigarrillo convencional cuando quedan con sus amigos o familiares fumadores. De esta forma, no es necesario aislarse y renunciar a ningún plan durante el proceso de dejar de fumar.



Los datos reflejan que el humo del tabaco convencional contiene más de 700 sustancias tóxicas. Por el contrario, un reciente estudio del Royal College of Physicians de Reino Unido, ha demostrado que el vapor de los cigarrillos electrónicos no produce ni alquitrán ni monóxido de carbono, por lo que es un 95% menos perjudicial que el de los cigarrillos tradicionales. Esto permite reducir drásticamente el riesgo de padecer enfermedades respiratorias, cardiovasculares y oncológicas asociadas al tabaquismo.



Los efectos beneficiosos del vapeo para dejar de fumar tabaco han quedado demostrados por diversos estudios científicos, así como por la experiencia de millones de usuarios. Tanto es así, que las autoridades sanitarias de Reino Unido y Francia se han posicionado a favor del uso de cigarrillos electrónicos para ayudar a os ciudadanos a dejar de fumar o reducir el consumo de tabaco, tal y como explica la siguiente noticia de el diario de Cantabria.



En conclusión, los cigarrillos electrónicos son un instrumento muy eficaz para dejar de fumaron éxito. Presentan importantes beneficios frente a los cigarrillos convencionales que contienen sustancias muy nocivas para el organismo que pueden ocasionar graves enfermedades y riesgos para la salud. Los fumadores que se pasan al vapeo comprueban como mejora su calidad de vida desde los primeros días, a lo que se suma que el proceso de dejar de fumar les resulta mucho más sencillo y llevadero. Los vapers han logrado que personas que ya habían tratado de dejar el tabaco en diversos momentos del pasado, consigan por fin su objetivo sin recaer. Lo que demuestra que los dispositivos de vapeo son el mejor aliado para dejar de fumar y probar nuevas experiencias y un mundo de sabores.