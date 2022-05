Rosa María Vidal: “Mi madre me dijo: “no tengas tantos hijos como yo, que de pequeños son muy lindos, pero luego crecen”

Me hace ilusión que se acerque hoy por esta ventana pública Rosa María Vidal Lijó, hija de mi buen amigo Joaquín Vidal (+), y a la que conozco desde pequeñita nacida en Huelva, el 9 del mes 9 (septiembre) a las 9 de la mañana, vamos que ya ha cumplido sus 44 años.

Sus padres querían una niña en su matrimonio y nuestra protagonista de hoy se hizo de rogar, ya que es la novena de nueve hermanos, otra vez aparece el número 9 en su vida, es la única hija después de ocho varones.

Me cuenta y aclara posteriormente para los “mal pensados”, que su número preferido es el 69, pues su marido nació el 6 y ella el 9, aunque son el yin y el yang.

Estudió hasta octavo de EGB en un colegio de monjas, Teresianas, BUP en el instituto Alto Conquero y COU en el Instituto Alonso Sánchez.

-Diplomada en Turismo, en la Escuela Superior de Turismo de Huelva, promoción 1998 – 2001.

-Idiomas: Inglés y Alemán nivel alto hablado y escrito.

-Trabajos realizados desde que terminó su carrera:

-Animadora, en el Hotel Barceló de Punta Umbría.

-Recepcionista, en el Hotel Ambassador en Berlín.

-Agente de Información de AENA, en el Aeropuero de Lanzarote.

-Monitora de Inglés, en C.E.I.P Tierno Galván, C.E.I.P Nacional de Prácticas y E.S.O. Pablo Neruda, todos ellos en Huelva.

-Docente dando clases particulares de refuerzo en Los Valles y Costa Teguise, Lanzarote.

-Auditora de calidad en empresa Geshotels, en hoteles de Huelva, Algarve, Lanzarote y Fuerteventura.

-Dependienta en Óptica Alain Afflelou, Arrecife, Lanzarote.

-Atención Cliente Alemán en Ikea, Arrecife, Lanzarote.

-Actualmente, Dependienta, Monitora y Guía en el Aquarium Lanzarote con 3 años de antigüedad.

Rosa es una de esas personas entrañables, alegre y divertida que te encuentras en la vida, con don de gentes, optimista, solidaria, buena amiga, empática, agradecida, trabajadora, familiar, mimailla por sus hermanos y, desde luego, muy buena gente.

Le hace ilusión que la llame para proponerle entrevistarla y a mi, también me hace ilusión que acepte, por lo que después de ponernos al día de nuestras vidas y prometerle que la próxima vez que vaya a Lanzarote iré a visitarla, nos ponemos manos a la obra y empiezo a preguntar:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

¡Ufff madre mía! Pienso que uno de los peores momentos, entre la guerra de Ucrania-Rusia, la subida de la luz, gasolina, escasez de productos (aceite girasol, harina, leche…) y como consecuencia subida de la lista de la compra, la situación se está poniendo muy difícil y complicada para nuestro país, que para mi parecer, dependemos demasiado de Europa y de otros países a nivel mundial, en cuanto a industria y energía.

P. – ¿Cómo ves la vida después de dos años con el Covid?

R. – Pues bastante bien. Por fin ya sin mascarillas, parece como si todo se hubiera normalizado. Creo que el ser humano tiene la facilidad, para bien o para mal, de olvidarnos de todo rápido, sobre todo olvidar lo malo, pero siempre aprender de ello.

P. – ¿Has pasado algún miedo en algún momento?

R. – No, porque al vivir en un pueblo pequeño y encima en una isla no muy poblada, donde no hay grandes medios de transportes, como metros, trenes,.. tampoco grandes edificios, ni ascensores,.. el buen clima, vivir en casas y no pisos, los niveles de contagios y de personas graves por Covid han sido pocas, en comparación con la triste realidad de las grandes ciudades. En mi caso en particular, lo hemos vivido, incluso de forma bonita, en familia, valorando todo y a todos mucho más, cuidando y protegiendo a los más vulnerables. Y también agradecida, porque gracias a Dios no nos ha faltado ningún ser querido.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y qué haces en la actualidad?

R. – Actualmente y desde hace tres años, trabajo en el Aquarium de Lanzarote, de dependienta, monitora y guía. Me encanta mi trabajo, y además al ser pocos empleados, nos llevamos muy bien todos, somos una familia, con la diferencia que nuestras mascotas son tiburones, rayas, tortugas, … jajaja

No soy de hacer proyectos a largo plazo, hace tiempo que vivo el día a día. Pero todo lo que va saliendo lo voy haciendo con muchas ganas, y, disfrutando de cada experiencia que se me presenta. Porque la vida son momentos y quiero llenarla de momentos felices, haciendo lo que más me gusta, que es viajar con mi preciosa familia y pasar tiempo con mis seres queridos, que por desgracia, esto un día se acaba.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva?

R. – Huelva para mí son mis raíces, mi niñez, mi juventud, mi punto de encuentro con mi gran familia, es dónde está mi hogar, dónde nacimos los nueve hermanos y dónde estará siempre mi corazón. Aunque es cierto, que ahora mi corazón está dividido, pues en Lanzarote llevo ya 15 años y es dónde han nacido mis hijos, tengo buenos y grandes amigos. Esta isla me ha cautivado, me da paz y tranquilidad, y somos muy felices aquí.

P. – Tú que estudiaste Turismo, ¿cómo convencerías a alguien que no conoce Huelva para que viniera?

R. – Estudié Turismo y sin duda es la mejor carrera que pude hacer, ya que gracias a ella tuve la oportunidad de trabajar en Alemania e Inglaterra, y ver que como se vive en España en ningún sitio. Además yo vengo del sur, de mi Huelva, que tiene una gastronomía increíble, una gente alegre, abierta y con ganas de vivir, tenemos cultura, tenemos folclore, tenemos buen clima y para mí, las mejores playas, kilométricas y poco masificadas, dónde te puedes sentar en un chiringuito con los pies en la arena dorada mirando al mar, mientras te comes unas coquinas, unas gambitas, o un buen choco a la plancha, un buen arroz, pescaito frito,.. y por supuesto, el mejor jamón del mundo, acompañado con un vinito del Condado o una cervecita bien fría. ¿Qué quieres que te cuente qué tu no sepas?

P. – ¿Qué te ha hecho vivir lejos de Huelva?

R. – Pues cuando me casé, mi marido que había aprobado unas oposiciones, no pudo coger plaza en Huelva, así que teníamos que elegir un destino dónde yo pudiera encontrar trabajo fácilmente, y como yo había estudiado Turismo y hablo idiomas, pues decidimos coger un sitio turístico pero no estacional, sino que hubiera turismo todo el año, y ¿dónde mejor que más al Sur? jajaja… así que nos vinimos a las Islas Canarias, dónde la gente es muy parecida a los andaluces, será por el clima

P. – ¿Qué echas de menos de nuestra tierra?

R. – Echo de menos sobre todo a mi madre y hermanos. Ella ahora mismo no puede venir a vernos, por eso vamos cada vez que tengo la oportunidad.

Echo de menos mi barrio, la Isla Chica, dónde parece que se ha parado el tiempo. Sigo yendo a los Cuartelillos a comer caracoles y ver a mi amigo Juan, a Cobano a echar las loterías, a la floristería Las Rosas a comprar las mejores naranjas del mundo, al kiosko Recreativo, de Cayetano, a comprar las litronas más frías de toda Huelva, a Calzados Pino a comprar zapatos que sabes que son buenos y te van a durar, a Miguel Romero a comprar el mejor jamón y caña de lomo,… todo está a mano, y eso me encanta. Aquí en Lanzarote esto no lo tengo y lo echo muuuuuuucho de menos.

P. – ¿Tienes previsto volver a Huelva o tu vida ya está enfocada fuera?

R. – De momento mi vida está en Lanzarote. Tengo dos hijos aún en el cole, y me gusta la forma de criarlos aquí, siempre al aire libre, al sol, buena temperatura todo el año, la playa la tengo en mi calle, respirar este aire tan puro y esta vida tan saludable.

Pero me veo con mi marido, ya jubilados, en Huelva, en una casita con un poco de terreno para tener mis frutales y animales. Eso sí, siempre haciéndonos un buen viaje cada año, hay tanto que ver y conocer.

P. – ¿Tus mejores y peores recuerdos profesionales?

R. – Mis mejores años fueron de animadora en el Hotel Barceló Punta Umbría. Era un trabajo muy gratificante, aunque agotador, pero merecía la pena. Allí conocí clientes que hoy por hoy aún son buenos amigos, incluso estuvieron en mi boda, jeje.. vinieron de Córdoba, Léon, Madrid e incluso de Escocia, ¡que bonitos recuerdos con ellos! venían cada año al hotel y se convirtieron en mi familia, incluso han venido a visitarme a Lanzarote (Isa y Margarita&Gordon).

Mi peor trabajo fue el año que trabajé en en una gran superficie en Lanzarote, pero no por el trabajo en sí, sino por el mal ambiente de trabajo. ¿Cómo puede haber personas tan tóxicas?

Con deciros, que después de ese año, me tiré un año sabático para poder recuperarme. Pero como de todo hay que aprender, esto me enseñó lo que no quería en mi vida, y el destino me puso en el lugar dónde estoy ahora, dónde estoy encantadísima y super feliz, con la mejor jefa del mundo, ¡gracias Rebeca Aguinaga!

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Mi niñez fue muy bonita, aunque éramos muchos hermanos, mis padres se preocuparon siempre de que no nos faltara de nada. Fuimos a buenos colegios, no dependíamos de móviles ni aparatos electrónicos, éramos más libres.

Recuerdo que íbamos a la playa en el Renault 12 ranchera de mi padre y cabíamos perfectamente 10 personas, jajajaja, sin cinturón, sin aire acondicionado, sin sillas de niños, … Recuerdo a mis hermanos tener que ir a trabajar al campo a coger naranjas y fresas para poder tener dinero para salir, estudiar o ayudar a mis padres. No teníamos tantas cosas y valorábamos más lo que teníamos porque costaba mucho conseguirlo.

De pequeña, lo primero que quise ser de mayor fue periodista, para trabajar con mi papi en el “Huelva Información”, jeje.. alguna vez me llevó al trabajo, y me enseñó en qué consistía su trabajo de “corrector”, o el de mi hermano Antonio de “montador”, también recuerdo a Miguel Espínola “el fotógrafo”, y a Pepe Romax en “deportes”,.. y cómo no? A ti! Recuerdo de ir a pedirte pases de prensa para ir a FITUR, no chuleaba yo ná con mi pase de prensa en prácticas, claro, jajaja… gracias!!

Luego decidí ser maestra, pero no me dio la nota de selectividad, y por eso opté por Turismo que en aquel tiempo, 1998, era un carrera privada. Fueron tres años buenísimos, me eché buenas amigas con las que incluso hoy, más de 20 años después, tengo una excelente relación, a pesar de la distancia.

P. – ¿Quiénes son tus referentes personales y profesionales?

R. – Personales sin duda MI MADRE. Gracias a ella estudié una carrera, me casé con el amor de mi vida y tuve sólo dos hijos. Me dió sabios consejos: “hija mía estudia que yo no pude estudiar, el saber no ocupa lugar y además debes ser independiente por lo que pueda pasar”, “No tengas tantos hijos como yo, que es mucho sacrificio y de pequeño son muy lindos pero luego crecen, jajaja…”, “Cásate con un hombre que te quiera y tú lo quieras a él, y lo más importante respetaros”.

Profesional a MI PADRE. Mira que éramos el ciento y la madre, pues además de los nueve hijos y mi madre, también vivía con nosotros mi abuelo materno y la tía de mi madre. Nunca escuché a mi padre quejarse del trabajo ni de nada en casa. Gracias a él nunca nos faltó nada. Gracias PAPÁ por tanto!

P. – ¿Se van cumpliendo tus proyectos de vida que te habías propuesto?

R. – Totalmente. Tengo un trabajo que me encanta, vivo en un lugar maravillloso, tengo una casa preciosa, no nos falta de nada, y lo más importante, hemos formado una familia increíble. Me siento tan afortunada y sobre todo, tan agradecida. Mi principal proyecto era ser feliz y hacer feliz a los que me rodean, y creo que lo estoy consiguiendo.

P. – ¿Con qué personaje te gustaría tomarte un café, por qué y qué le preguntarías?

R. – Con Vladimir Putin. Porque me gustaría saber más allá de lo que nos cuentan en las noticias, ya que sólo sale el bando ucraniano, ¿por qué? Pienso que “ni los malos son tan malos ni los buenos tan buenos”. ¿Cómo y por qué empezó todo? ¿Qué es lo que quiere conseguir invadiendo Ucrania ahora? ¿Por qué no han conseguido un acuerdo de paz, si desde el año 2014 están en conflicto?