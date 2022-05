Toni Garrido: “Huelva es el espejo del cielo en la tierra”

A nuestro protagonista de hoy, lo he conocido personalmente hace poquito tiempo, aunque telefónicamente si lo había hecho con anterioridad, me refiero a Antonio Rodríguez Garrido “Toni Garrido”.

Graduado en Derecho por la Universidad de Huelva. Máster en Derecho Público por la Universidad de Sevilla. Máster de Acceso a la Abogacía por la Universidad de Huelva.

Actualmente, trabaja como técnico de comunicación en la Autoridad Portuaria de Huelva. Estudia tercer curso de Periodismo en la Universidad de Sevilla y segundo año de doctorado en ciencias jurídicas por la Universidad de Huelva. Colabora como comunicador en Teleonuba y Radio Huelva Cadena SER, donde habla del Recre y de Semana Santa.

Vamos, de lo más polifacético, semanasantero, recreativista, rociero, melómano, agradable en el trato, optimista, servicial, cordial y lo veo con unas ganas tremendas de aprender, lo cual es importante.

En cuanto lo conocí, le propuse esta entrevista y rapidamente aceptó, aunque tuve que esperar a que terminase la Semana Santa, pero ha valido la pena.

La primera pregunta es obligada:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Vivimos en una sociedad que cambia constantemente. Debemos adaptarnos a nuevas situaciones, muchas de ellas complicadas, y la clave para avanzar es la cooperación entre todos. Actualmente, sufrimos graves problemas como el paro juvenil o la insostenibilidad del sistema de pensiones. No es justo que muchos jóvenes no puedan tener oportunidades y que, incluso, tengan que abandonar su tierra. No es razonable que nuestros mayores no tengan asegurado un buen porvenir después de una vida trabajando. A todo ello, hay que sumarle la pobreza, las injusticias y las enfermedades.

Además, centrándome en la situación actual de nuestra ciudad, me decepciona que Huelva no cuente con buenas infraestructuras que permitan un crecimiento necesario y merecido. Nuestra tierra tiene mucho que ofrecer, todos somos conscientes de ello, pero hasta que no nos unamos de verdad, no vamos a conseguir nada. No obstante, pese a todos los problemas que encontramos, tengo la satisfacción de conocer asociaciones y personas que combaten las injusticias y eso me anima a tener esperanzas. Estoy convencido de que el país y Huelva van a mejorar gracias al esfuerzo de mucha gente que no va a tirar la toalla.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia?

Creo que todos somos más conscientes del valor de todo lo que nos rodea, de pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. También pienso que, ahora, vivimos con más intensidad el presente.