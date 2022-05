La FOE y la ONCE afianzan líneas de colaboración

La Secretaria General de la FOE, Mª Teresa García, ha recibido al director de la ONCE en Huelva, Francisco García Soriano, con quien ha tenido ocasión de intercambiar impresiones sobre las relaciones de colaboración que mantiene ambas entidades y las posibles vías de trabajo conjunto en materia de formación y empleo.

En concreto, a través de Inserta Empleo, entidad adscrita a la Fundación ONCE, se promoverán conjuntamente con la FOE acciones dirigidas a favorecer la participación de personas con discapacidad en el mercado laboral, gestionando acciones que vengan a cumplir con las necesidades de las empresas.

En el transcurso de esta reunión, a la secretaria general de la FOE le fue presentado el programa formativo ‘Por Talento Digital’, pionero en España, con el que se pretende dar respuesta a una demanda real de profesionales en competencias digitales, al tiempo que con el mismo se viene a mejorar la cualificación y la empleabilidad de personas con discapacidad.

En este sentido, la representante de la FOE manifestó “la voluntad de nuestra Organización en seguir avanzando en las líneas de colaboración que venimos manteniendo desde hace muchos años con la ONCE y sus organizaciones vinculada, respondiendo así a nuestro compromiso en materia de responsabilidad social empresarial”.

“Confiamos -explicó Mª Teresa García- en que las nuevas iniciativas desarrolladas por la ONCE nos permitan contribuir a la noble tarea de la inserción laboral de personas con discapacidad, ofreciéndoles todos los instrumentos a nuestro alcance para conseguirlo”.

Por su parte, el director de la ONCE en Huelva, Francisco García Soriano, explicó que Fundación ONCE, consciente de la importancia que tiene el sector tecnológico y la formación digital en el mercado laboral, ha puesto en marcha el programa Por Talento Digital, que se desarrolla en coordinación con Inserta Empleo, su entidad para la formación y el empleo. En este sentido añadió que “para la implementación de esta iniciativa, cuenta con el apoyo del Fondo Social Europeo, así como con la financiación del sector privado que muestra interés en el fortalecimiento y captación del talento de las personas con discapacidad” y puntualizó que “como parte del programa Por Talento Digital, Fundación ONCE mantiene abierta de forma permanente una convocatoria de becas con el fin de apoyar la incorporación a acciones formativas en el ámbito tecnológico y digital de las personas con discapacidad y promover así su inclusión e impulso laboral en empleos técnicos especializados y altamente cualificados”.