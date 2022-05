Miguel A. Fernández: “El Covid y la guerra desatada por Rusia han cambiado el mundo”

¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

Fui un niño de familia pobre, nacido y criado en el campo, que fui a la escuela del pueblo más cercano, a tres kilómetros. Fui el primer becario de mi pueblo. Y descubrí, escuchando la radio, que había muchas otras cosas más allá del paisaje de mi campo andevaleño y de los trabajadores que veía en las faenas diarias.. La radio fue mi ventana abierta al mundo; le debo mi vocación, mi vida profesional, mi actitud vital… Echo la vista atrás y veo al niño de siete, ocho, diez años que va desde su cortijo a la escuela imitando en voz alta los programas de Bobby Deglané, de Matías Prats, de Victoriano Fernández Asís en RNE, de las radionovelas que luego le contaba a mi madre cuando volvía por la tarde de coser en los cortijos cercanos… Conocí a Matías Prats ya en Canal Sur Radio y le hablé de “usted” con tal admiración que me lo notó y me dijo “háblame de tú, hombre, que somos colegas”, y le dije “no puedo, Matías. Está usted tan idealizado en mis recuerdos de cuando niño que no soy capaz de superar esa emoción para hablarle de tú”. La trayectoria que te cuento, para un chiquillo de campo sin antecedentes en los medios, con solo su vocación como impulso, creo que me justifica.

¿Quiénes son tus referentes personales y profesionales?

Mi referente principal como ser humano es la figura de mi madre, que me enseñó a ser digno, a no ambicionar ni envidiar, a tener sentido común, a ser misericordioso con los más necesitados, a tratar a todos con respeto, a creer en la religión cristiana… Aquella costurera estoica y refinada en la que todos buscaban consejo y lógica… Y en lo profesional, mi referente ha sido siempre Iñaki Gabilondo, el gran periodista que durante tantos años fue el faro matutino que nos sugería con sus comentarios qué es lo que convenía pensar y creer cada día…

¿Se van cumpliendo tus proyectos de vida que te habías propuesto?

La verdad es que no he sido yo persona de proyectos ideales. He ido moviéndome desde lo que tenía por delante. Yo creo, José Luis, que quienes trabajamos en la comunicación nos contagiamos de la esencia profunda de los medios, que es el cambio. ¿Qué proyectos ha de tener un surfista sino seguir la ola y mantenerse en ella? Pues algo parecido, porque nuestra profesión es cambiante tanto en la materia con la que trabajamos como en los escenarios mediáticos en los que vivimos. Yo he trabajado en seis empresas de comunicación; fui cambiando cuando tuve oportunidad de mejorar, me he ido adaptando… Ahora ya, jubilado, echo de menos haber sido corresponsal de un medio en el extranjero, no haber sido reportero de guerra como hubiera querido, no haber hecho algunos programas que me hubiera gustado… Pero ya no es hora de mirar hacia atrás por cosas pendientes. Lo que se pudo, se hizo, y lo que no, pues se quedó sin hacer. Ya está.

¿A qué dedicas ahora el tiempo libre?

A leer mucho, a escribir mucho… A añorar mi campo cuando no estoy allí. A relacionarme con los amigos… Por edad, me ha llegado el tiempo de los “ya no”: ya no cazo, ya no trasnocho, ya no voy de copas, ya no ligo…

¿Con qué personaje histórico o actual te hubiese gustado o te gustaría tomarte un aperitivo, por qué y qué le preguntarías?

Me hubiera gustado conocer de verdad al Jesucristo humano y preguntarle por qué fue necesario su sacrificio… Me hubiera gustado estar cerca de Antonio Machado para ir leyendo con él lo que escribía… Me hubiera gustado preguntarle a Américo Vespucio cómo coño hizo para que le pusieran su nombre a todo un continente que debería haberse llamado Colombia o algo así, pero él se lo apropió… Y a cualquiera de las mujeres más guapas del mundo preguntarle si saben por qué su belleza ejerce tanta fascinación y embeleso sobre nosotros; a Charlize Theron, por ejemplo, que dice que aprendió a bailar flamenco cuando chica…