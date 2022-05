Declarado un incendio en Gibraleón, el tercero en el fin de semana

El Infoca ya se encuentra trabajando sobre el terreno para sofocar un incendio en Gibraleón en el que se encuentran trabajando sobre el terreno 9 bomberos forestales, 2 técnicos de Medio Ambiente y una autobomba. Aunque por el dispositivo desplegado todo hace prever que hablamos de un incendio de escasas dimensiones, lo cierto es que se trata del tercer siniestro que se registra en la provincia durante el fin de semana tras el de Ayamonte y Aracena, ambos acaecidos el pasado sábado.

En fuego no da tregua en la provincia a pesar de que nos encontramos en los prolegómenos del mes de mayo, cuando las temperaturas aun no han alcanzado sus máximos y el tránsito de personas en las zonas forestales no es tan alta como en los meses veraniegos.