Juan Carlos Cueto: “Huelva es la cenicienta de Andalucía, somos la gran olvidada”

El protagonista que se acerca esta semana a esta vuestra sección ‘Rincón Choquero’ es un activista que, aunque nacido en Zalameala Real, lucha a diario por los cambios sociales de su tierra. Sin duda, no puede con las injusticias y por el trato discriminatorio con el que tratan los políticos a Huelva y a los onubenses.

Lo conocí hace bastantes años, en su actual trabajo, concretamente en Supermercados El Jamón, y desde el primer momento me percaté de que se trataba de una persona, empática, noble, trabajadora, servicial y muy profesional. Y con el paso del tiempo, además de fomentar una amistad, hemos coincidido en muchas manifestaciones y concentraciones en pro de Huelva.

Precisamente hace pocas fechas coincidíamos en la concentración para pedir que el materno-infantil sea un edificio independiente y anexo al Hospital Juan Ramón Jiménez. Le pedí hacerle una entrevista, para analizar este tema y para que ustedes mis queridos lectores conozcan un poco más su estilo y personalidad. Y con la amabilidad que la caracteriza aceptó gustosamente, así que vamos al lío.

De niño todos soñamos con ser algo de mayor ¿Cuál era el tuyo?

Pues mis sueños pasaban por ser torero.

Supongo que nunca pensaste en ser responsable de un supermercado

La verdad es que no, pero desde muy joven estoy en ello

¿Cuál es tu profesión frustrada?

No tengo ninguna será que ésta en la que estoy me ha llenado mucho.

Por cierto y siguiendo en clave laboral ¿Qué has sentido al ver cómo hace pocas fechas los ciudadanos y con motivo de la huelga del transporte, entraban en manada al supermercado por miedo al desabastecimiento?

Bueno, son muchos años en la profesión y uno está acostumbrado a estas circunstancias. Lo que he intentado es aconsejar a los clientes.

¿Cómo es un día normal ahora en el supermercado?

Con más precaución, pero similar a lo de siempre, poniendo todo nuestro interés para satisfacer las necesidades de las personas que confían en nosotros.

El pasado 21 de abril los onubenses hicimos una concentración para pedir mejores infraestructuras. ¿Piensas que somos discriminados?, no olvidemos que Huelva es la única provincia andaluza sin Materno infantil, Ave ni aeropuerto?

No te quepa la menor de las dudas, Huelva es la cenicienta de Andalucía, somos la gran olvidada.

Siempre se nos tacha de ser muy pasivos y así nos luce el pelo ¿Qué opinas?

Puede que haya algo de eso. Pero pasivos son nuestros políticos que miran más por su sillón que por los intereses de los onubenses.

Tú que en tiempo estuviste vinculado al desaparecido Partido Andalucista ¿Cual dirías que es la pócima para que los políticos escuchen y luchen por las reivindicaciones de los ciudadanos y se dejen de promesas incumplidas?

Quizás que escuchen más a los ciudadanos que lo han votado y que sean más receptivos. El vecino es el que lleva la razón y hay que cubrir sus necesidades.

¿Crees que la falta de infraestructura aleja la inversión turística de Huelva?

Ese es el principal escollo para que Huelva no crezca.

Hablando del turismo y como buen ´choquero´ ¿Qué le recomendarías a los foráneos que nos visitan que no deben irse sin ver? ¿Y qué plato no deberían dejar de probar?

De Huelva una puesta de sol desde el nuevo paseo marítimo. Y en cuanto a gastronomía, no pueden dejar de catar el jamón, nuestras gambas y un buen guiso de chocos con papas y habas.

Siguiendo en clave gastronómica ¿eres cocinilla?

Regular

Si es así ¿Cuál es tú plato estrella?

Todo lo que sea a la plancha.

Cambiemos de tema y hablemos de tú Recre.Tú que eres un gran aficionado ¿Cómo valorarías todo lo acontecido en las últimas fechas?

Circunstancias que ocurren, eso sí, raras. Debemos de hacer un Recre fuerte y que de una vez por toda, abandonen la nave los mediocres que están haciendo mucho daño.

No me gustaría terminar la entrevista sin saber tu opinión sobre la invasión de Rusia a Ucrania

Desgraciadamente un horror, creo que Putin ha creído que es el dueño de ese territorio.Me parece inadmisible en el siglo XXI

Estamos llegando al final y me gustaría agradecerte que me hayas prestado tu tiempo. No sé si te gustaría añadir algo más, que durante la entrevista no te haya preguntado.

Que luchemos cada uno como pueda por conseguir el Hospital Materno-Infantil que se merece Huelva. No debemos consentir que otra vez los recortes afecten a nuestra provincia y todo quede en sucedáneo de materno, el cual no cubre las necesidades de nuestras/os niñas/os y mujeres. Y por supuesto mi agradecimiento por acordarte de mí y hacerme un hueco en tu sección.