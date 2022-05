Salva Rodríguez: “Al año de estar viviendo en Huelva, me tocó del gordo de Navidad”

Salvador Rodríguez Sánchez, amigo de niñez en nuestra Constantina natal, es nuestro invitado de hoy, y queremos conocer sus experiencias en tierras choqueras, aparte de otros aspectos de la actualidad y sus recuerdos personales y profesionales en la capital onubense.

Salvador estuvo en el colegio hasta los 13 años de edad, que fue cuando entró a trabajar de aprendiz a una carpintería, mientras que en una academia se preparaba unas oposiciones para Telefonica que a los 17 años aprobó. Estuvo 3 meses en Sevilla en cursos de preparación teniendo su primer destino en Madrid, y, de la capital de España a Huelva, pues quería estar más cerca de nuestra tierra natal. En Huelva pasó casi una década y posteriormente fue trasladado a la Sierra Norte de Sevilla, donde ha estado hasta que se ha jubilado…. ahora vive en Cazalla de la Sierra.

Aunque hace tiempo que no coincidimos, bien es verdad que a través de las redes sociales si estamos en contacto y cuando le propongo realizar esta entrevista, no lo duda, acepta y empezamos así:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R.- Es algo que nadie se esperaba, tener una pandemia por un bichito que nos ha trastocado los planes a todo es mundo, es como de película de ciencia ficción, pero mira por donde nos ha tocado vivirlo. Ha sido y está siendo aún todo muy raro, y desde luego, lo que estamos deseando es que acabe cuanto antes esta pesadilla.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia?

R. – Entiendo que nos iremos olvidando poco a poco de esta pesadilla y quedará todo en un mal recuerdo, que ha dejado muchas víctimas, que nos ha hecho recapacitar sobre nuestra forma de vivir y que hay que pasar página, aunque costará olvidar lo se ha sufrido.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – No he tenido miedo nunca, pues siempre he respetado las recomendaciones sanitarias. Aunque si respeto por todas las personas queridas a mi alrededor.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y qué haces en la actualidad?

R.- Pepe, a mi edad no tengo ya ningún proyecto, aunque eso sí, pendiente de los que tengan mis hijos y mi nieta, pues ya se sabe, hay que estar pendientes del porvenir que les pueda deparar.

P. – ¿Cómo fue llegar a Huelva?

R. – A Huelva me llevó temas de trabajo. Yo estaba en Madrid y pedí plaza allí para estar más cerca de mi familia. Huelva es mi segunda tierra. Allí se criaron mis hijos y le tengo mucho cariño, donde dejé muchos y buenos amigos.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu etapa en Huelva?

R.- Guardo muchísimos y muy buenos, pero el mejor, es que cuando llevaba un año allí me tocó el gordo de la lotería de Navidad, de manera que fijate, la lotería vino de Las Palmas de Gran Canaria, fue en 1982, el número agraciado el 21515 y me tocaron 10 millones de pesetas, recordando que los afortunados salimos en el diario Odiel.

También recuerdo con cariño el primer camino del Rocío que hice con la hermandad de La Palma, y como me bautizaron en el recorrido hacia la aldea almonteña…

Allí se criaron mis hijos, son dos choqueros más y quieren mucho a esa tierra que tan bien nos acogieron.

La verdad es que últimamente no vamos mucho por allí, solo cuando hay algún acontecimiento social de amigos, pero mujer, Merchi y yo tenemos ganas de volver con más asiduidad.

P. – ¿Qué es lo que más te atrajo de Huelva?

R. – De Huelva lo que más me gustó fueron las gambas blancas y las habas enzapatás de La Palma del Condado… Bueno la realidad es que me gustó toda ella en su conjunto y lo tranquilo que vivía, después del estrés que había sufrido en Madrid.

Y te voy a decir una cosa, conozco todos los pueblos y aldeas de la provincia, y desde luego puedo decir, que es una auténtica maravilla. Me gustó mucho el dolmen de Soto en Trigueros, sin olvidar las playas, la Sierra… En definitiva, como te decía antes, me gustó toda Huelva en su conjunto.

P. – Eres buen aficionado al mundo del toro . ¿Qué es lo que más te gusta y quiénes son tus diestros preferidos?

R. – De la fiesta nacional me gusta todo, el ambiente, la música, las buenas faenas, el arte, las charlas y tertulias taurinas… Y mi torero preferido es Morante de la Puebla, aunque también me gusta seguir a Pablo Aguado y Juan Ortega entre otros.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Una niñez muy feliz, de muchos juegos con los amigos, siempre en la calle, disfrutando. ¡qué tiempo más bonito!

También recuerdo ya de mozuelos, las ligas de fútbol local en nuestra Constantina, estábamos deseando que llegara el domingo para disputar los partidos y luego durante toda la semana comentar los encuentros. Ello sirvió para que todos los chavales del pueblo nos conociéramos e hiciéramos amistad. Son recuerdos muy bonitos.

Yo soñaba con ser futbolista, pues el fútbol me encanta desde chico, aunque sabía que llegar a la cumbre era muy difícil, pues llegan muy pocos, pero era mi ilusión.

P.- ¿Quiénes son tus referentes?

R. – La verdad es que no tengo ningún referente que destacar

P. – ¿A qué dedicas tu tiempo libre?

R. – Ando mucho, paseo y tengo un terrenito en mi casa que me da trabajo y me entretiene, cultivo algunas cosillas, quito hierbas, recorto setos y allí paso mucho tiempo, aunque ahora me he apuntado a música en el conservatorio y estoy aprendiendo a tocar la guitarra, y deseando que dentro de poco pueda tocar algunas cosillas. La verdad es que entre unas cosas y otras no me aburro.

P. – ¿Con qué personaje te hubiese gustado compartir un ratito de tertulia, tomarte una cervecita y preguntarle algo?

R. – Con Rogelio, que fuera jugador del Betis, pues me cuentan que era un tipo muy simpático y dicharachero, y le hubiese preguntado, lo que se siente siendo famoso y que haya tantas gentes que lo admiren y lo quieran. Jugando al fútbol era un auténtico espectáculo.

Salva, que me lo he pasado en grande recordando momentos que hemos vivido juntos en Constantina, y esos partidos de fútbol que jugábamos donde lo hacías muy bien, lo que no sabía era lo del premio de la Lotería. ¡Ah! no quiero dejar de felicitarte por el título de campeón de la copa del Rey de tu Betis, que bien que lo has disfrutado.

Un abrazote grande amigo y cuando vengas por Huelva dame un toque. Yo lo haré cuando me acerque por nuestro pueblo, pues lo cierto es, que hace tiempo que no nos vemos físicamente y ya va siendo hora que lo hagamos.