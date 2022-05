Juan Carlos Muriel: “Tengo una vida muy acorde con los proyectos soñados”

Me hace ilusión que se asome hoy por esta ventana pública Juan Carlos Muriel, todo un referente junto a su hermano José María del mundo de las dos ruedas motorizadas. Empezó a trabajar a los 16 años y hasta los 37 estuvo en motos Muriel como jefe de ventas. A partir de ahí y hasta los 52, Onoboxer, concesionario BMW fue su destino como gerente. Y desde entonces hasta ahora, es el gerente de JCM MOTOPREMIUM.

En la época que estuvo en BMW montó el restaurante italiano “La Trattoria” que mantuvo durante cinco años en la Gran Vía de Huelva.

Como habrán comprabado, todo un trabajador nato, donde el mundo de las motos no tiene secreto para él. Persona cordial, positivo, con don de gentes, con sentido de la amistad, viajero…, buena gente.

Hace unos días coincido con nuestro invitado de hoy, le propongo esta entrevista, acepta y empezamos de tal manera:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Supongo que te refieres a la guerra, lo cual me parece mentira, es algo totalmente fuera de lugar, entiendo que será prácticamente imposible que el pueblo ucraniano y todo el mundo libre sepa perdonar.

Quizás como pasó con Hitler, se pueda ir olvidando, pero quedará en los libros de historia, que un pueblo como el ruso tan europeizado se vea envuelto y engañado por un régimen ya caduco y un líder que a mi modo de entender está fuera de si, es algo increíble.

Al final todo esto avergonzar al pueblo ruso como pasó con los alemanes.

P. – ¿Volverán las olas de contagio de Covid con las fiestas y celebraciones multitudinarias, que se están celebrando?

R. – Espero que no, sería dar un paso atrás. Entiendo que al final el covid terminará como la gripe o otras enfermedades similares, el principio fue terrorífico pero supongo que como otras pandemias que no hemos vivido nosotros, pero si nuestros antepasados, que habrá que asumirlas y solo podremos recordar a tantas personas que se llevó, y que para muchos mayores que en las residencias tuvieron un final terrorífico, necesitando ayuda y no pudiendo recibirla en esas circunstancias de enfermedad. De verdad que no tengo palabras…

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – ¿Miedo? No, no he pasado miedo por mi o no quise pensar en tenerlo, pero si he pasado miedo por mi madre, muy mayor, 95 años, por ella si pasé miedo y sobre todo porque estuviese sola.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. – Proyectos ahora con la situación que tenemos, no tengo a corto plazo. Estoy “mascando” algo, pero es necesario que se normalice un poco la situación.

P. – ¿Qué representa para ti el mundo de las motos?

R. – Las motos para mi prácticamente lo han significado todo, no solo las he “mamado” desde chico en mi casa con mis hermanos, sino que también me engancharon como hobby y además hice de ellas mi sustento, vivo de ellas, lo cual es bonito y me alegra mucho levantarme y pensar que el trabajo me gusta y no lo veo como tal, sino como un entretenimiento. Distinto es, quien se levanta para trabajar en algo que no le gusta, lo cual tiene que ser cuando menos que muy difícil.

P. – ¿Desde cuando te viene la pasión por las motos?

R. – A los diez años mis hermanos ya tenían sus motos, las disfrutaban en casa. Me acuerdo de los veranos en Punta Umbria en casa era continuo el ruido y olor a los humos del escape de las motos, las de mis hermanos y las de sus amigos, con esto quiero decirte que mi pasión por las motos fue muy desde chico.

P. – ¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos profesionales?

R. – Empecé en el mundo profesional de las motos muy joven, con 17 años inicié a trabajar con ellas y nunca he dejado de hacerlo con motos. He tenido buenos y malos ratos. Tengo un muy buen recuerdo de cuando inauguramos el concesionario de BMW en la calle Rábida, fue un gran momento para mí pues me desligué de donde estaba y fue un reto importante. He tenido más buenos que malos momentos. De los malos te voy a contar uno muy reciente, en el que perdí a una buena amiga y quizás discípula profesionalmente hablando, fue en un accidente de moto, fue duro, una chica especial y también loca por las motos.

P. – ¿El motero nace o se hace?

R, – Pienso que el motero se hace, sobre todo tener en tu infancia alguien que monte en moto es principal, ya después sigues la afición pero te tienen que despertar el vicio, aunque de todo hay. He conocido a mucha gente que han empezado solos en este mundo, lo que si es cierto, es que quien empieza en este mundo se le mete en la sangre el “gusanillo” y ya es difícil salir.

También hay mucho tipo de moteros, conozco a gente que solo tienen sus motos como medio de transporte o utilitario, y, hay compañeros que es su medio de vida, pero después no montan en ellas, pero igualmente las llevan dentro.

He decirte también, que existen diferentes tipos de motos, off road, on road, motos de agua, motos de nieve… y, normalmente al motero le gustan todas. Jajaja.

P. – ¿Qué momento vive el mundo de las motos?

R. – El mundo de la moto está pasando por dos transiciones importantes, una es la dotación de electrónica tan importante que se está implantando en todas las motos destinadas a cualquier uso electrónico, y, sobre todo, enfocadas a la seguridad del piloto y copiloto y otra transición no menos importante, es la llegada a los mercados de marcas asiáticas, especialmente del mercado chino, que ya están aportando unos niveles muy altos en cuanto a calidad de producto.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Pregunta personal, jajaja. Bueno mi niñez fue como la de cualquier chaval en Huelva, una ciudad muy parecida a un pueblo, mucha vida en la calle jugando con los amigos del cole, veranos en Punta Umbría, todo el día al sol, renegríos…, vamos muy normal.

En casa siempre ha estado mamá, mi padre se dedicaba a la pesca y habitualmente estaba fuera. Yo he sido desde chico una persona muy activa, empecé a trabajar pronto y mi meta fue siempre cumplir con el trabajo diario, no recuerdo haber cogido nunca un mes de vacaciones seguido, con lo que mi meta ha sido cumplir con mi trabajo, nunca me plantee faros a larga distancia.

P. – ¿Quiénes han sido tus referentes?

R. – Mis referentes siempre ha sido mi familia, mi padre y mis hermanos mayores, somos una familia de luchadores.

P. – ¿Se están cumpliendo los proyectos de vida que te propusiste?

R. – Si, creo que tengo una vida muy acorde con los proyectos soñados, sobre todo vivo de lo que me gusta.

P. – ¿A qué dedicas el tiempo libre?

R. – Mi tiempo libre me lo dedico a mi, a mis amigos, mi pareja, mi moto por supuesto, hobbys en especial no tengo, siempre he hecho maquetas de madera de barcos y tengo hechas algunas muy buenas a las que dediqué años, pero ya me falla la vista, aún operado, pero estas maquetas necesitan mucha vista y ya no la tengo.

R. – ¿Con qué personaje te gustaría tomarte una cerveza y qué le preguntarías?

R. – Pues mira ahora me gustaría echar una cervecita con Putin, me gustaría que me argumentase todo lo que está haciendo, escuchar su defensa propia a ver si hay algo que me pueda convencer de esta barbarie en pleno siglo 21.