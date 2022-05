Cristina Romero: “Me encantaría tomar un café con Pau Gasol y Rafa Nadal”

¿Te esperabas una guerra en Europa en pleno siglo 21?

Uff. Pues sinceramente no. El mundo está tan loco… Imagino que nadie está preparado para vivir una guerra, ni en primera ni en tercera persona. Pero si no me esperaba una guerra menos me esperaba que nadie ni nada pudiese pararla.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Tanto como miedo no. Incertidumbre sí. Mucha. Cuando volvimos hace ya dos años de Oviedo sin saber que iba a ser de nuestro futuro. Le das vueltas a la cabeza pensando qué pasará, qué será… pero al final el tiempo lo pone todo en su sitio.

¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces ahora?

Actualmente llevo el departamento de comunicación y márketing del Ciudad de Huelva (club de baloncesto de Huelva) y el de la empresa de fabricación de ropa deportiva Besten10. Aprovecho esta entrevista para agradecer a ambos la confianza que depositaron en mi nada más saber que estaba por Huelva. Tanto en un sitio como en otro estamos atravesando por muy buenos momentos y eso es una inmensa alegría tanto para mi a nivel personal como para Huelva. En el Ciudad de Huelva estamos intentando recuperar el baloncesto profesional que se perdió hace ya varios años y parece que poquito a poco se van dando grandes pasos. En Besten10 también van bien las cosas y tener una empresa en Huelva que ofrece el servicio que ofrece y que trabaja ya en este sector a nivel internacional me parece un logro para estar orgullosos.

¿Qué significa para ti el deporte y especialmente el baloncesto?

Es mi vida y estoy unida en él de muchas maneras. El baloncesto ha formado parte de mi vida siempre, empezando por mis padres que lo practicaban y donde han estado tan involucrados (sobre todo mi padre). Mi hermano fue jugador de baloncesto del PMD Aljaraque muchos años y yo fui jugadora allí y mi último año de junior en el CB Conquero. Gracias al baloncesto conocí a mi marido y él ha sido veinte años profesional del baloncesto como jugador. Tengo grandes amigos que he conocido gracias al baloncesto y, actualmente, sigo directamente relacionada con él. Como digo siempre, veo del baloncesto desde un punto de vista diferente al de la mayoría (desde el punto de vista de la comunicación, el márketing y las prendas deportivas). Aunque el baloncesto ha sido siempre el deporte que ha predominado en mi vida, me gustan muchos otros y no me veo sin estar practicando alguno. Actualmente estoy enganchada al pádel.

Has pasado mucho tiempo por el norte de España, ¿qué echabas de menos fundamentalmente de Huelva?

Como es lógico, estar con la familia y amigos es lo que siempre hemos echado de menos. No poder estar en momentos importantes con los tuyos, como son cumpleaños, celebraciones,fiestas e incluso funerales. Ya no sólo por estar a 900 kms sino porque cuando trabajas en un club profesional no tienes fines de semanas libres, ni puentes, ni festivos… entonces era imposible venir cuando casi todo el mundo está de vacaciones. Viviendo en Oviedo ocho años también hemos echado mucho de menos el sol y el buen tiempo. Siendo de Huelva no concibes pasar un mes de junio o julio con el abrigo, los zapatos cerrados y durmiendo con el nórdico.

Pero bueno, tienes que adaptarte a donde vives e intentar sacar todo lo bueno del sitio en el que estás que, en este caso, eran muchas cosas.

¿Se valora y se apoya el deporte base en general en Huelva?

La verdad es que aún llevo poco tiempo aquí trabajando en el Ciudad de Huelva. De otros deportes no puedo hablar porque lo desconozco, pero me he llevado una grata sorpresa del apoyo que muestran las empresas e instituciones al club en el que trabajo. Cuando cogí las riendas del departamento de márketing del club sabía que iba a ser una tarea complicada en gran parte por el momento de pandemia que estábamos viviendo. Pero después de trabajarlo, ves que las empresas tienen ganas de aportar y ayudar, cada una a su manera y con sus recursos.

Pero eso sí, debes de trabajarlo y aportarles lo que ellos necesitan de ti. Nadie va a venir a regalarte su dinero y ese es el problema que tienen la mayoría de los clubes, que no se ha profesionalizado un departamento que hoy en día debería de ser fundamental en el organigrama de cualquier club para que pueda subsistir.

¿Qué es para ti Huelva?