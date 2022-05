Antonio Diáñez: “Al Materno-Infantil parece que le van a hurtar una estructura propia”

A Antonio lo conocí hace unos años, cuando tuve que recuperar unas dolencias en mi rodilla, siendo nuestro invitado quien me atendió y desde donde salí realmente satisfecho.

Cuando lo llamo para proponerle esta entrevista, acepta y he aquí los resultados:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Creo que es compleja y muy negativa en la mayoría de los aspectos. Sólo en los dos últimos años, hemos sufrido una pandemia, que aún no ha terminado, y que ha producido más de 6 millones de muertos a nivel mundial y más de 100.000 en España (según cifras oficiales), además de los afectados con secuelas. Secundariamente a la pandemia, experimentamos una crisis laboral y económica que está arrastrando a muchas familias a situaciones muy difíciles y, por último, una guerra en suelo europeo, ante la que se nos acaban los calificativos. Caben muchos enfoques distintos; geoestratégicos, políticos, económicos, militares, humanitarios, sanitarios, etc. pero en la base de todos ellos, está el ciudadano que sufre las consecuencias, las carencias y que vive el presente con ansiedad y el futuro con mucha incertidumbre.

¿Cómo crees que ha cambiado la vida después de la pandemia para el mundo de la Sanidad?

Todavía no estamos en ese escenario, ya que la mayoría de los expertos que he leído opinan que vendrán nuevas olas, y nuevas variantes, con desconocida virulencia. No obstante, de lo ya vivido, podemos extraer algunas conclusiones: la primera y más importante es que los sanitarios han mostrado un comportamiento encomiable, a pesar de las dificultades. La profesionalidad y la responsabilidad a costa de asumir grandes riesgos han sido ejemplares.

Dicho esto, creo que la gestión de la pandemia, incluso desde antes de que se reconociera su existencia, ha sido ineficaz y caótica. Se ha dado muestras de una improvisación permanente y de falta de liderazgo, comenzando por la propia OMS y siguiendo por los responsables políticos y sanitarios de nuestro país.

Sin embargo, no he leído ni oído ninguna reflexión autocritica y, por tanto, no creo que se asuman responsabilidades, ni se reconozcan errores. Expertos en salud pública han advertido que muchos de los errores cometidos en una ola se volvían a repetir en la siguiente. Es fácil consultar la hemeroteca o videoteca y analizar lo ocurrido o, por lo menos, lo publicado. Existen muchos estudios serios de donde extraer conclusiones que sirvan para seguir avanzando en la prevención y tratamiento de esta pandemia y de las próximas que se puedan producir. Creo que desde el ámbito científico se intentará, pero el estamento político-sanitario no se dará por aludido.

¿Cuáles han sido los momentos más difíciles para los sanitarios?

Llevo varios años jubilado, por lo que no he vivido en primera persona los efectos de la pandemia en el trabajo cotidiano de los sanitarios. Sin embargo, continuo en contacto con familiares y amigos que la han sufrido de cerca y, mayoritariamente, refieren que los momentos peores se vivieron en la primera ola por el desconcierto inicial, la elevada tasa de infecciones e ingresos y, sobre todo, por la escasez de medios de protección individual para el ejercicio, mínimamente seguro, de la actividad asistencial. Los datos epidemiológicos eran confusos y las distintas pautas terapéuticas ensayadas no reportaban los resultados esperados. Todo ello, generaba mucho estrés laboral y ansiedad-miedo, en lo personal.

¿Cómo valoras la labor de los políticos, en general, ante esta pandemia?

En general, mi opinión de los políticos no es muy favorable. A mi parecer, forman parte del problema y no de las soluciones. Sus prioridades, manifestadas por lo que hacen y no por lo que dicen, son bastantes decepcionantes. Como es natural, su comportamiento y sus decisiones en relación con la pandemia, no han sido mejores que su trayectoria anterior. En muchas ocasiones han prevalecido intereses políticos sobre los estrictamente sanitarios. Las decisiones adoptadas no siempre han sido las correctas en tiempo y forma. La co-gobernanza ha sido una manera de

compartir el desgaste político, a costa de restar eficacia y coordinación en la toma de decisiones y su posterior implementación. La opinión de los expertos sanitarios no ha tenido el peso y la influencia en la toma de decisiones, que hubiera sido deseable.

A modo de resumen de gestión, recomendaría consultar los estudios publicados sobre la incidencia, comparada entre los países de nuestro entorno, de afectados y fallecidos, de la intensidad de la crisis económica y de la estimación del tiempo requerido para reflotar el país a niveles pre-pandémicos.

¿Has pasado miedo en algún momento? No. Dada mi situación de jubilado sin obligaciones concretas, he podido suprimir la mayoría de las actividades de riesgo y, las obligadas, las he realizado con las máximas precauciones. Como contrapartida, se han resentido mucho mis relaciones sociales, familiares y mis actividades de ocio. ¡¡Ya vendrán tiempos mejores!! ¿Qué proyectos tienes para el futuro y qué haces ahora? Actualmente estoy muy dedicado a un proyecto, pionero en nuestra ciudad, de construcción del Senior Cohousing Huelva. Se trata de un proyecto de viviendas colaborativas, en régimen de cooperativa, con abundantes espacios y servicios comunes (comedor-cafetería, zona médico-sanitaria, piscina terapéutica, biblioteca, sala informática, espacios multiusos, lavandería, etc), que vamos a desarrollar en el antiguo Colegio de Ferroviarios, y en un edificio nuevo, anexo al anterior. La media de edad de los socios actuales es de 62 años, existiendo un porcentaje significativo de personas que mantienen su actividad laboral y otras, como yo, que nos hemos jubilado recientemente. Cada uno aporta su experiencia y capacidad en muy diversas áreas profesionales y, entre todos, vamos dando forma a esta iniciativa tan ilusionante. Es una alternativa a las residencias de mayores en la que, los residentes, disponen de vivienda para uso privativo y pueden compartir, si así lo desean, servicios y espacios comunes. Los propios cohousers gestionan, de forma colectiva, el proyecto y su funcionamiento. En la actualidad, estamos dando los últimos pasos administrativos y de gestión que nos permitan iniciar las obras a principios del próximo verano, estando prevista su finalización en un plazo de 18 meses.