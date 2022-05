José Antonio Hispano pregona El Rocío 2022 de Emigrantes

José Antonio Hispano Galvín ha sido el encargado de pronunciar el pregón de El Rocío 2022 de la Hermandad de Emigrantes.

Hispano, visiblemente emocionado, ha reconocido sentirse “rendido al Simpecado de mis amores, porque ellos han querido que este año te pregone”.



En su discurso aseguró que “no hay mayor dicha en el mundo pa’ un hermano de Emigrantes que pregonar a su hermandad, hablarte y piropearte. Decirle al mundo entero lo que es ser de Emigrantes. Contarles nuestras vivencias, nuestras costumbres y hablarles, de nuestro camino a su aldea, nuestra forma de cantarle a la Reina marismeña como solo sabe Emigrantes”.

El acto estuvo presidido por el vicario episcopal para la Administración de los Bienes Dioce­sanos y Relaciones Institucionales, canónigo de la catedral, párroco de Nuestra Señora de la Merced de Huelva y director espiritual de Emigrantes, Jaime Jesús Cano; el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; el presi­dente de Emigrantes, José Francisco Garrido y por el hermano mayor José Antonio Ortiz. Contando también con miembros de la corporación municipal.

Su ‘compadre’ José María Carrasco Salas fue el encargado de presentar al pregonero señalando que “después de varios años sin romería, en esta casa de hermandad, orgullo de todos los rocieros, recién inaugurada, en su patio, corazón de amor que hoy está latiendo de una hermandad viva, deseosa de escuchar y que nos anuncien, que nos pregonen, que nos alaben a Nuestra Madre del Rocío y a nuestra Hermandad de Emigrantes. El pregonero conoce lo que significa esta responsabilidad, dado que al igual que nuestro José Antonio Ortiz también ha sido hermano mayor”

No olvidó Carrasco el año que Hispano fue hermano mayor, con aquellas convivencias que organizaba en la casa de hermandad del Rocío donde Emigrantes “brilló y en donde todo el mundo quería estar”

Dijo de él que es un “ser excepcional” y recordó la figura de su padre, Ramón Hispano, peregrino de a pie de los que llevaban su bocadillo y su agua en la mochila, “del tal palo tal astilla, una de esas personas que aman a su hermandad”. Insistía que al pregonero le gusta presumir de su hermandad y como dice la letra de “hablando de Emigrantes se me va el tiempo”.

Tampoco quiso dejar atrás a Maite Ortiz, esposa de Hispano, “gran rociera que no le gusta destacar. De esas personas buenas de verdad, una persona que sabe escuchar y da buenos consejos. Una gran mujer que siempre tiene una sonrisa y te entrega el corazón sin pedirte nada a cambio”. Tampoco olvidó a Elisam, un niño saharaui, que estuvo un año, junto a la familia Hispano e incluso vistió su traje de corto en El Rocío.

“Pregonar a Emigrantes no es cosa banal”

Hispano inició su pregón con las sensaciones que sintió cuando le comunicaron que sería el pregonero de la romería de 2022, “desde ese momento mi cabeza no paraba de pensar, de imaginar, de ordenar ideas. Mi corazón latía con un ritmo diferente. Mis latidos sonaban con el compás de un tambor tocando al alba. He de confesarlo, esa noche no dormí. Grande, muy grande, sería ese reto para mí. Jamás pude imaginar que sería pregonero de mi hermandad. Ilusión, mucha ilusión, pero con mucha responsabilidad, que pregonar a Emigrantes no es una cosa banal.

Mirando un bello retrato, que de Ella tengo en mi casa, le recé pidiendo consejo, para ver como afrontaba, este tan difícil reto. ¿Qué decía?, ¿qué contaba?, ¿cuánto tiempo duraría?, o ¿por dónde lo empezaba? Dímelo tu Madre mía, tengo en Ti fe y esperanza. Dime ¿qué quieres que diga?, dime TúPaloma Blanca. ¿Qué le digo a nuestras gentes?, ¿uno algunas sevillanas, que vi que en algunos pregones había a quien le funcionaba? Y buscando tu mirada, esa que tiras al suelo pa´mirarnos cara a cara, sentí un escalofrío eintuía que me hablabas, notaba como un susurro que me llegaba hasta el alma. Me decías: José Antonio no busques fórmulas raras. Que tu pregón sea ese, ese pregón que soñabas. Sé tú mismo, nada inventes, di lo que te salga del alma. Fácil lo ves madre mía ¿Tienes en mí confianza? ¿En mí?, Reina del Rocío ¿En mí?, mi Paloma Blanca. Déjame buscarte en sueños, déjame que en hojas blancas yo escriba en este pregón, lo que a Ti contar te gustara. Madre mía del Rocío, sin buscar aplauso fácil, con humildad y con ganas, quiero buscar la emoción, un escalofrío y con calma, que Emigrantes sea esta noche bella estrella de alborada. Quiero que aquel que me escuche, se sienta cerca del cielo, que recuerden sus vivencias, se acuerden de los que se fueron, porque de nuestra hermandad, ellos fueron los primeros. Pues nada, Señora mía. Llegó la hora esperada, no te muevas de mi lado, que necesito tu calma. Dame fuerzas y valentía, para que mi voz quebrada, supere esta misión y a tus plantas deposite mis poemas y también mis alabanzas. Ya se me fueron los nervios, mi cuerpo ya tengo en calma. Vamos a empezar Señora, vamos que Emigrantes anhela, que romería tan esperada, después de este mal sueño, por fin sea pregonada. Que este año Emigrantes, por fin vuelva a ver tu cara, frente a su concha de plata, ese lunes de mañana”.

Acompañaron al pregonero al cante Gema Evora y María José Antero, el grupo Esteros y el coro de la Hermandad de Emigrantes, cerrándose el acto con la entrega de unos obsequios al pregonero y al presentador y con el canto de la Salve y los vivas del hermano mayor José Antonio Ortiz.