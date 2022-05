Francisco Palomo: “Nada une como un enemigo común o estar inmerso en la misma situación de dolor”

La novela se narra en dos tiempos: su presente, en el que el protagonista, Esteban, cuenta su pasado más inmediato, desde el que, a su vez, deja testimonio de su biografía.

P. – ¿Qué significó para ti escribir estas novelas y qué pretendías?

R. – No sabría precisar la razón que me mueve a escribir, tal vez la necesidad de comunicar a un nivel mayor, de exponer mis peculiares visiones del mundo a través de los personajes. Se indagan en ellos mediante un proceso de empatía, se penetra en su psicología y sus motivaciones subyacentes, los caracteriza, y se investiga su contexto y el ambiente de la novela a través de la documentación, lo que no deja de ser una fuente de placer al adquirir nuevos horizontes, se dice que aprender es una fuente inagotable de placer, ya que te amplías.

Por otro lado, creo que escribir tiene su mística, su enigma, es decir, que puede bastar con decir me gusta o me atrae, sin más. Algunos escritores dicen que es un venenillo, en el sentido de que te impulsa y te mueve, sin que quepa especificar las causas.

Escribir una novela ayuda a conocerte, ya que indagas en tus motivaciones a la hora de elegir argumentos y acciones de los protagonistas, te preguntas por qué hace esto y no aquello y qué relación guarda contigo, es un viaje a tu interior.

P. – ¿Se cuidan y se valoran en nuestra provincia a las iniciativas de nuevos escritores?

R. – El ayuntamiento de Rociana sí ayuda y promociona la cultura, de lo que se ha escrito en el pueblo ha colaborado en su promoción. Y las diversas televisiones de la provincia y radios también apoyan y difunden las obras escritas. Creo, que tanto a nivel institucional como del público en general, se valora y tiene buena acogida.

P. – ¿Se compran los libros o se prefieren leer en Internet?

R. – Creo que se prefieren los libros, es algo más tangible y vivo, más nuestro porque lo poseemos, se siente con más personalidad, es más que un mero contenido, lo vemos y lo recordamos, le atribuimos más carácter, lo leído en Internet nos deja una sensación más abstracta y difusa, queremos tocarlo, no nos basta la mera información.