Diego Ladrero: “Queremos una sanidad y educación con igualdad de oportunidades en todo el país y para todos”

El protagonista que se asoma esta semana a este vuestro ´Rincón Choquero´ es una persona fácilmente reconocible. Afectuosa, profesional, amable, inteligente, empática, servicial y en definitiva muy ‘güena’ gente. Me estoy refiriendo al prestigioso galeno Diego Ladrero Madrid, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz, médico especialista en Cirugía y Aparato Digestivo.

En el antiguo Hospital Manuel Lois estuvo como adjunto del Servicio de Cirugía, para pasar posteriormente al Juan Ramón Jiménez, donde ejerció hasta 2014 como Jefe Clínico de la Unidad Médico-Quirúrgica de Patología Mamaria. Actualmente ocupa el mismo puesto en el Hospital QuirónSalud en la capital onubense.

A nuestro invitado la conocí hace aproximadamente 42 años, cuando empezaba su relación con mi paisana y amiga María José Benito Álvarez. Por entonces era un joven médico que ya despuntaba y al que el afamado Dr. Gonzalo Carranza, su jefe por aquellos años, ya le vislumbraba una gran carrera profesional.

Pero para saber cuál es su día a día y repasar la actualidad y que ustedes, mis queridos lectores, le conozcan un poco más, nos pusimos en contacto con él para hacerle una entrevista y con la amabilidad que le caracteriza accedió a la primera. Así que vamos con ella.

Todo niño sueña con ser algo de mayor ¿Por dónde pasaban tus sueños cuando jugabas por la ría de Punta Umbría?

Mi padre era ATS titular de Punta Umbría, entonces Punta era una pedanía de Cartaya y el tema sanitario lo teníamos en casa. Probablemente esto influyó en mi decisión de estudiar medicina. Creo que mi personalidad y educación se adaptaban al sentido humanista de esta disciplina. La opción de decidirme por la cirugía me llegó en 4º curso de carrera al entrar como alumno interno por oposición en la Cátedra de Cirugía de la Facultad de Medicina de Cádiz, donde continúe hasta finalizar los estudios y optar a la plaza de MIR.

De no haberte dedicado a la medicina ¿Qué profesión crees que hubieras elegido?

De no haberme dedicado a la medicina, me hubiera gustado estudiar Filosofía y dedicarme a la enseñanza. Por cierto, es un grave error que esta disciplina se esté ‘arrinconando’ en los planes de educación (parece que no quieren que los ciudadanos nos formemos con un espíritu crítico independiente.)

Como cirujano especialista de la mama ¿por qué crees que las cifras de cáncer aumentan en Huelva? Y lo peor, que según las estimaciones de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, los pacientes continuarán incrementándose en el futuro.

Si nos centramos en el cáncer de mama, la incidencia y prevalencia en Huelva de esta enfermedad es muy similar a la del resto de Andalucía y España.

El incremento del cáncer en general también está relacionado con el envejecimiento de la población, vivimos más. Es interesante destacar que en oncología existen actualmente muchos proyectos de investigación en el mundo y en España. Los nuevos tratamientos unidos a las nuevas tecnologías están consiguiendo cronificar procesos cancerosos que hace unos años no tenían solución.

¿Es posible que el crecimiento se deba a que tras las primeras olas de la pandemia y llegada la normalidad se está volviendo a ver más pacientes y por tanto existen más diagnósticos?

Es evidente que el impacto de la pandemia en el sistema sanitario ha creado problemas en los procedimientos diagnósticos y en las listas de esperas quirúrgicas.

¿Se han postergado muchas intervenciones quirúrgicas por la pandemia?

Nuestro equipo no ha suspendido intervenciones quirúrgicas durante la pandemia.

¿Qué opinión tienes al respecto sobre los negacionistas de la vacuna?

Las vacunas han salvado y seguirán salvando muchas vidas a lo largo de la historia. Estamos mejor, entre otras cosas, gracias a las vacunas, respetando la libertad individual de los negacionistas. Les pediría que nos aportaran soluciones a los problemas con criterios científicos. No hay que olvidar que en España han fallecido más de 100.000 personas relacionadas con el virus.

Hablando de la maldita pandemia ¿Cómo pasaste el confinamiento?

El confinamiento ha sido duro para todos. Lo pasé en casa y trabajando en el hospital. Como te comentaba anteriormente, seguimos atendiendo la patología oncológica.

Piensas que los políticos han estado a la altura

En política es evidente que han fallado mecanismos de control –si lo habías-, ausencia de autocrítica y el análisis profundo de la gestión realizada. Y esto es común para el Gobierno central y la Comunidades. Si no analizamos en profundidad lo que hemos hecho, volveremos a cometer los mismos errores.

Por cierto, tú dejaste la SS para pasarte a la privada ¿A qué se debió tomar esa decisión?

He trabajado en la Seguridad Social durante más de 35 años. Y he compaginado la sanidad pública y privada durante unos años. En 2014 solicité una excedencia porque me ofrecieron la oportunidad de poner en funcionamiento la Unidad de P. Mamaria del Hospital Costa de la Luz, actualmente QuirónSalud, y esta dedicación me hacía incompatible ambas actividades, entre otras cosas, por incompatibilidad horaria. .

¿Existe mucha diferencia entre la Sanidad Pública y la privada?

Actualmente casi un 40% de los médicos practican una actividad mixta pública-privada. En política sanitaria pienso que la cooperación pública- privada es un pilar esencial para mejorar la calidad asistencial de los pacientes.

Dicen las estadísticas que en pocos años España tendrá un déficit de 9.000 médicos. La jubilación y la emigración son el mayor problema. ¿Por donde pasa la solución?

El problema de déficit de médicos ya lo tenemos y en los próximos 10 años se irán jubilando los de la generación baby boomers. Ya existe una falta de reemplazo generacional en muchas especialidades.

Las soluciones son multifactoriales.Entre otras cosas pasa por aumentar las plazas de MIR y evitar la emigración de magníficos profesionales ya formados y que venimos sufriendo desde hace tiempo y por tanto para que se queden hay que mejorar las condiciones de trabajo en todas sus facetas.

Últimamente Huelva se ha manifestado por las infraestructuras y una de las peticiones era un materno infantil ¿Por qué piensas que Huelva siempre está a la cola en temas sanitarios?

Sería injusto si dijéramos que en Huelva no se ha invertido en sanidad, pero la sociedad onubense está cansada, y con toda razón, de las ‘medias verdades’, mentiras e incumplimiento crónico de proyectos que no se han materializados. La mentira en política no debe ser gratis. Hay multitud de ejemplos de infraestructuras prometidas para Huelva incumplidas. En definitiva, falta de autocrítica y de debate profundo en la gestión que se hace y como se hace.

Por aquello que desgraciadamente es actualidad, me gustaría tener tú opinión sobre la invasión de Rusia a Ucrania.

Estamos en una sociedad global e intercomunicada, los países no tienen amigos; tienen intereses, alianzas económicas y militares y estas pueden cambiar. Pero una guerra en el Siglo XXI de estas caracterizas es un autentico genocidio. ¡Esta guerra es un fracaso de la inteligencia individual y colectiva de la especie humana! Destrucción, muertes y pobreza.

Cambiemos de tema. Sé que tu hijo primogénito, que se llama igual que tú y al que conozco desde la cuna, es un prestigioso chef en Barcelona ¿De casta le bien al galgo? ¿Eres cocinilla?

Me gusta la cocina. Defiendo la dieta mediterránea y soy un enamorado de la cocina de Huelva y su materia prima.

Hace pocas fechas has sido abuelo de tu primer nieto (envidia sana la mía) Aunque no vas a poder ejercer como tal, por aquello de la distancia ¿Qué se siente?

Quiero ejercer de abuelo libremente, cuando me dejen y me toque, intentaré aprovecharlo. Los nietos despiertan sentimientos de amor y ternura, otra experiencia vital.

Estamos llegando al final y me gustaría agradecerte que me hayas prestado tu tiempo. Pero no sé, si te gustaría añadir algo más, que durante la entrevista no te haya preguntado.

Por último, comentar, que para mantener el estado del bienestar hay que invertir en sanidad y educación (se puede reducir el gasto público en otras cosas…)

Queremos una sanidad y educación con igualdad de oportunidades en todo el país y para todos.

¡En esto no puede haber diferencias entre comunidades!