Paulino Benítez: “Me gustaría haber conocido en Huelva a Luzardo”

Paulino Amable Benítez Medina es nuestro invitado de hoy, al que todos lo conocíamos en El Portil como el canario, y a él le gustaba, aunque siempre se ha considerado un choquero más, y dice que tiene dos equipos de fútbol en su corazón, la U.D. Las Palmas y su Recre desde el día que Carmelo Trujillo ficha por el Decano, además su hijo fue de los últimos niños nacidos en el Hospital Manuel Lois.

Paulino hace honor a su segundo nombre, es una de esas personas amables que te encuentras en la vida, cordial, buen amigo, comprometido, trabajador, empático, y desde luego muy buena gente.

Con Paulino desde que volvió a su tierra natal, hemos seguido manteniendo el contacto a través de las redes sociales, y cuando lo llamo para charlar un ratito y realizar esta entrevista no lo duda, acepta y este es el resultado:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Estamos viviendo una situación que es nueva para toda España, y que a veces te crea dudas, pero no queda más remedio que mirar con optimismo el futuro, aunque con precaución.

P. – ¿Cómo crees cambiará la vida a partir de ahora?

R. – Esperemos por el bien de todos que esto acabe, y que quede en un mal sueño, que volvamos a la normalidad de hace dos años, aunque bien es cierto, que va a, ser difícil a corto plazo, pues hay secuelas de estos dos últimos años donde han fallecido tantísimas personas.

P. – ¿Te esperabas una guerra en Europa en pleno siglo 21?

R. – La verdad que desde Yugoslavia creí que habíamos aprendido algo, pero no es así.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Mucho miedo, especialmente por mis hijos, mis nietas, y desde luego por mí mismo.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y qué haces ahora?

R. – El proyecto más inmediato es jubilarme a final de Agosto. Ahora mismo estoy trabajando en una empresa de montaje de pladur

P. – ¿Qué significa para ti El Portil?

R. – El Portil fue y es mi rincón favorito. Allí conocí una serie de valores que nunca pensé y además viví la cultura del jamón y tuve contacto con el cante del gran Paco Toronjo. Todo fue nuevo para mí, las coquinas, el río Piedra, La Laguna del Portil, todo lo que nunca pensé que existía.

P. – ¿Qué recuerdos te has llevado de Huelva y su provincia?

R. – De Huelva y la provincia me acompaña siempre por ese cariño que desde el día que llegué me tuvieron, mi hijo y un montón de personas que nunca podré olvidar y que sigo en contacto, desde Ayamonte a Almonte hasta Aracena, soy un choquero más y me encanta serlo.

P. – ¿Por qué llegaste a Huelva y por qué te fuiste?

P. – Llegué a Andalucía a trabajar a la Expo e iba a diario desde Aljaraque a Sevilla, en el 91 me cambié a Sevilla hasta octubre del 92, luego a El Portil hasta diciembre del 2010.

Posteriormente mi vida cambió un poco y la morriña como dicen los gallegos, me hizo pensar un poco más en la familia y volví a Canarias.

P. – ¿Cómo has vivido la catástrofe de La Palma?

R. – Lo de la isla de La Palma fue algo que piensas que nunca pasará y más aún sin acabarse la pandemia, pero los palmeros lo pasaron muy mal, no encuentro ninguna palabra para explicar la situación, pero la verdad es que se ha pasado realmente mal.

P. – Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Cada día que pasa me acuerdo de mí pueblo, Agaete. De pequeño estaba jugando a la pelota a todas horas y siempre quise ser portero del Agaete, como mi padre y mi hermano mayor, además lo conseguí, creo que hasta los mejoré pero la vida te pone en tu sitio y llegué hasta allí, no tuvo más recorrido mi “carrera” futbolística.

Dentro del mundo del fútbol soy del Barcelona, que le vamos a hacer

P. – ¿Quiénes son tus referentes?

R. – La verdad es que nunca pensé en eso hasta hoy, pero creo que siempre intentaba parecerme en el trabajo a mi tio Juan por lo serio que se lo tomaba.

P. – ¿Con qué personaje te gustaría compartir una cerveza y un ratito de charla?

R. – Cuando estuve en Huelva me hubiese gustado haberme tomado una cerveza o un café con Arsenio Luzardo, lo vi jugar mucho y nunca tuve la suerte de poder estar cerca de él como lo estuve con ese crack mogareño que es Márquez. Después ya conocí muchos y grandes jugadores como Iker, Uche, Toño, un montón de jugadores que me dieron cantidad de alegría , ah y no quería olvidar a César.

P. – ¿Te gustaría añadir algo más?

R. – Quiero agradecerte que pueda saludar a todos los onubenses y deciros que os llevo en el corazón.