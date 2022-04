Mael Sánchez Oltra: “Estoy levantando unas ruinas en una aldea de la cuenca minera de Huelva”

Se acerca hoy por esta tribuna pública Ismael Sánchez Oltra “Mael” al que conozco hace casi tres décadas, cuando comenzó a trabajar en la antigua Teleonuba, desde entonces siempre hemos tenido buena sintonia, aunque bien es cierto que llevábamos mucho tiempo sin vernos, pero con motivo de un acontecimiento social familiar, hemos vuelto a tener contacto y la verdad es que lo he visto muy feliz, lo cual me alegra un montonazo.

Mael nació en Madrid en junio de 1967, y ya desde bien pequeño, le empezó a gustar la música, por lo que dejó los estudios a los 18 años y se dedicó a los conciertos y espectáculos trabajando como técnico de sonido, a los 27 años, dejó Madrid y se vino a Huelva, donde ha trabajado en televisiónes locales, emisoras de radio, escenarios, y también alternando trabajos en hostelería, otra de sus pasiones, la cocina.

Y aquí sigue en Huelva, 27 años después. Actualmente viviendo en los Serpos, una aldea de Almonaster la Real.

Aprovechando el haber coincidido de nuevo después de unos años, le propongo hacerle esta entrevista, aceptando con la amabilidad que le caracteriza, y, este es el resultado.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Estamos viviendo tiempos muy convulsos, epidemia, catástrofes naturales como la borrasca Filomena o la erupción del volcán de Cumbres Viejas en La Palma, guerras y crisis económicas, mucha crispación, la gente está muy quemada.

P. – ¿Crees que volverán los contagios del Covid tras la Semana Santa y Rocío?

R. – Es difícil saber si será otra cepa, otro virus, cualquier mutación, si serán superbacterias o cualquier otra amenaza, pero sí, creo que otras cosas vendrán, espero que nos coja preparados.

P. – ¿Cómo valoras la actuación de los políticos en general ante esta pandemia?

R. – Los políticos siempre llegan tarde, ya nos tienen acostumbrados a eso, han demostrado una vez más, estar más interesados en insultarse entre ellos y llegar mal y tarde a solucionar los problemas, no me sorprende que no hayan estado a la altura, nunca lo están, ha sido un proceso de dos años de pandemia a base de parches y palos de ciego.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R, – No sé si miedo, pero si he tenido momentos de inquietud y preocupación, no por mí, más bien por los mayores y la gente que lo ha pasado muy mal, he tenido mucho respeto.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y qué haces ahora?

R. – Siempre estoy con un montón de proyectos en la cabeza, algunos salen y otros no, de momento estoy levantando unas ruinas en una aldea de la cuenca minera de Huelva, sigo escribiendo canciones, colaboró con una sección de radio en una emisora de Huelva, y más cosas…. lo que surja, soy una mente inquieta.

P – ¿Qué significa para ti Huelva?

R. – Huelva son palabras mayores, llegué a esta tierra con 27 años y desde entonces es mi casa, mis hijos son de Huelva, mi vida está en Huelva, aquí he conocido a grandes amigos y he trabajado con muchos grandes profesionales, Huelva es mi sitio, tiene todo lo que yo busco.

P – ¿Qué entiendes necesita Huelva para prosperar?

R.- Creo que tiene mucha necesidad de mejorar sus comunicaciones en materia de transporte, horarios, tenemos que acercarnos más al resto de ciudades, ahí Huelva tiene una vieja asignatura pendiente.

P. – ¿Qué es para ti el mundo de la música?

R. – El mundo de la música es mi vida, escribo cada día, escucho música cada día, es mi pasado y mi presente, es lo que siempre he amado, es con lo que más he disfrutado durante toda la vida.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu etapa dentro de los medios de comunicación?

R. – Ufff, toda la vida, imagínate, mi abuelo periodista, mi padre y mis 3 hermanos también, nací con la prensa debajo del brazo, aunque rompí la tradición y no estudié periodismo, he trabajado en periódicos, televisión, radio, webs, en fin, te digo lo mismo que con la música, toda mi vida, todos mis recuerdos.

P. – ¿Y del mundo de la música?

R. – Dentro de la música tengo los mejores recuerdos, salvo el nacimiento de mis hijos, la música es lo mejor que me ha pasado en mi vida, en un escenario he sentido cosas y sensaciones que no se pueden describir, el escenario me ha hecho muy feliz.

P. – ¿Qué cambiarías de tu vida si volvieras a nacer?

R. – No me arrepiento de casi nada, pero si pudiera rebobinar y volver, a la primera vez que probé las drogas, no se me ocurriría hacerlo, fueron los peores años de mi vida, una horrible experiencia. Sin duda eso es lo que cambiaría.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Recuerdo una infancia muy feliz, soy el pequeño de 4 hermanos, o sea, el niño mimado, recuerdos de vacaciones en verano, navidades, mi padre comprando tebeos, luego ya murió prematuramente y las cosas cambiaron en casa, te vas haciendo más mayor y descubres que la felicidad son momentos, es difícil ser siempre feliz.

P. – ¿Quiénes son tus referentes?

R. – Mis referentes principales son los míos, mi familia, mis amigos, los que me quieren, luego ya en otros ámbitos, hay muchos, pero el rock es mi norte.

P. – ¿Se van cumpliendo los proyectos de vida que te habías propuesto?

R. – Bueno, algunos sí y otros no, en general no me puedo quejar, la vida me ha tratado bien, puedo estar contento, he hecho muchas cosas y otras que me quedan por hacer, sigo teniendo proyectos, me considero afortunado.

P. – ¿Cuáles son tus aficiones preferidas?

R. – Me dedico a disfrutar de la vida, tengo mucho tiempo libre y siempre estoy ocupado, pero todo lo que hago me gusta hacerlo, y si un día no me apetece, pues no hago nada, no tengo prisa ni estrés. Vivo y disfruto.

P. – ¿Con qué personaje histórico te hubiese gustado compartir un aperitivo, por qué, y qué le preguntarías?

R. – Me gustaría tomarme algo con Cervantes y Mozart o algo así, sería interesante la conversación, daría para una novela, mi primera pregunta sería sobre qué les parece la evolución del mundo desde su época hasta la nuestra, sería interesante conocer su opinión.

Mael, muchas gracias por tu amabilidad, por haberme dedicado un ratito para realizar la entrevista, y desde luego me alegro verte ilusionado, con ganas de seguir en la música y espero que ese disco que tenías pendiente de poner en el mercado con tu grupo “Por inercia” vea la luz pública lo antes posible.

Un abrazote grande amigo