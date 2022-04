José “Maki” Végar: “El Recreativo me permitió salir de casa, formarme como jugador y madurar como persona”

El ex jugador del Recreativo de Huelva, José Luis Végar Tébar “Maki” es nuestro protagonista de hoy, un alicantino que estuvo 4 temporadas en el Decano del fútbol español, rindiendo a un gran nivel en cada una de ellas, siendo un futbolista muy querido por la afición albiazul.

José, que era su nombre deportivo, llegó procedente del Benidorm CD en 1996, estando en Huelva hasta el año 2000, para posteriormente tener una carrera de lo más movidita, pues pasó por el Albacete Balompié, Polideportivo Ejido, UD Salamanca, Alicante CF, CD Logroñés, SD Huesca, FC, Jove Español, CD Eldense y de nuevo el Alicante CF, que fue en el equipo que colgó las botas

Desde hace unas temporadas, ha ejercido como segundo entrenador en diferentes equipos. Empezando en Alcorcon 2A., posteriormente pasó dos temporadas en Getafe; 2A y primera división, volviendo para Alicante, donde firmó dos campañas en El Hércules 2B, la última sin poder acabarla por la pandemia. Actualmente es segundo entrenador de La Balona, que dirige el ex albiazul Alberto Monteagudo.

Personalmente, Maki es un tipo muy entrañable, trabajador, de fútbol y de sus entretelas sabe un montón, optimista, empático, alto sentido de la amistad, comprometido… Vamos, muy buena gente.

Cuando lo llamo para proponerle esta entrevista no lo duda, acepta de inmediato, lo cual es de agradecer y después de ponernos al día de nuestras situaciones, empiezo con mi batería de preguntas.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – La situación actual es producto de unos políticos que hacen lo que sea por mantenerse en el poder. Creo que en nuestro país sobran unos cuantos, sobre todo los que pretenden dividirnos.

P. – ¿Cómo crees cambiará la vida tras la pandemia, especialmente en el mundo del fútbol?

R. – En general creo que las cosas irán volviendo a su normalidad. En mi opinión y hablo por mi, yo trato de llevar la misma vida que llevaba antes. Eso si, hay que cuidarse mucho, llevando una vida lo más saludable posible.

Y en cuanto al fútbol, lo mismo, más allá de que ojalá mantengan algunas normas establecidas por la pandemia, como los 5 cambios, lo que permite que puedan ir más jugadores a las convocatorias.

P. – ¿Te esperabas una guerra en Europa en pleno siglo 21?

R, – No, para nada ¡¡Es absurdo!! La gente corriente solo queremos vivir y disfrutar de la vida. Y desconozco los intereses que habrán detrás de ella, que seguro que los hay.

P.- ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – No, gracias a Dios. No he tenido miedo por la pandemia, aunque perdí a mi padre; hace 4 años por gripe A, de una forma inesperada. Ni tampoco ahora con la guerra.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. – No pierdo ni un minuto en el futuro. Todo cambia en cuestión de segundos. Así que intento vivir el momento.

P. – ¿Qué recuerdos guardas especialmente de tu vida como profesional?

R. – Muchos recuerdos: compañeros, entrenadores, lugares y estadios donde he jugado. Y evidentemente mientras tenga memoria, el ascenso con el Recre a 2A.

P. – ¿Qué significó para ti el Recreativo y Huelva?

R. – Fue el salto del fútbol amateur al fútbol profesional. La oferta del decano , me permitió salir de casa e ir formándome como jugador y también madurando como persona.

Fue mi primera experiencia fuera de casa, y desde luego no me arrepiento para nada. ¡¡Cómo me acogisteis en Huelva, fue algo inolvidable!!

P. – ¿Qué jugadores te sorprendieron más y de qué entrenadores aprendiste más?

R. – A nivel de capacidades futbolísticas? No sabría decirte. Han sido muchos años y muchos compañeros. He tratado de coger lo bueno de muchos de ellos , para ir creciendo a nivel personal.

Y de los entrenadores , pues algo muy parecido . Pero ahora que estoy en un staff técnico, valoro mucho a lo primeros entrenadores que tuve, como José Bordalas, Joaquín Caparros, Julio Peguero… que me marcaron en los inicios míos.

Aún sigo pensando, que no sé como podían con los medios de antes, planificar, gestionar, y llevar el día a día de un equipo de fútbol, y, muchas veces ellos solos.

P. – ¿Qué diferencia encuentras en fútbol de tu época como jugador y el actual?

R. – Hay muchas diferencias a todos los niveles. Pero por concretar; te diré 3, del juego en si. Espacio-Tiempo-Velocidad.

Espacio: Porque cada vez se reducen más en las tareas. Con el fin de trasladarlo luego a situaciones más amplias en un partido y que el jugador pueda responder mejor.

Tiempo: Según en qué zonas del terreno de juego se desenvuelva el balón, hay menos tiempo para tomar las decisiones, pues la mayoría de equipos reducimos esos espacios con el fin de ahogar al rival.

Velocidad: Esta para mi es la gran diferencia. El jugador está mucho mejor preparado que antes, y salvo excepciones, ejecuta las acciones a mayor velocidad de lo que se hacía antes, y esto es fundamental a día de hoy.

P. – ¿Qué eliminarías y añadirías al fútbol actual?

R. – Del juego en si, no sabría decirte que eliminaría. De fuera del juego, por su puesto , la violencia que a veces lo rodea y la falta de respeto a los profesionales que trabajamos en él.

Añadiría seguir evolucionando con reglas de juego, para que el fútbol continúe siendo atractivo para el espectador, como que pueda jugarse más tiempo efectivo, que haya más cambios por partidos, como en otros deportes, pero que eso no repercuta en perder tiempo.

P.- ¿Eres partidario del VAR?

R. – Sí, aunque sin olvidar que detrás, siguen habiendo personas interpretando lo que sucede, sobre todo en los penaltis. Es ahí donde surgen mis mayores dudas.

P. – ¿Cuál sería tu once ideal de antiguos compañeros tuyos?

R. – Seguramente me deje a grandes futbolistas. Pero esa es la parte más difícil de los entrenadores.

Ahí va.

Portero: Cesar

Defensas: Juli, Bornes, Corona y Rodolfo.

Centrocampistas: Jesús, Quino, Mikel Rico y Marcos.

Delanteros: Camacho y Rubén Castro.

P. – ¿Te gustaría volver al Recreativo?

R. – ¡¡Sería un orgullo!!

Pero como he comentado antes, solo pienso en el momento, y ahora mismo estoy muy a gusto en La Balona.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Siempre estaba en la calle y con un balón. Pero no recuerdo que soñara con ser futbolista. Eso me llegó con los años.

P. – ¿Quiénes son tus referentes a nivel personal y profesional?

R – En lo personal, mi padres. Siempre serán un ejemplo para mi.

En lo profesional, de niño, Martín Vazquez, me gustó mucho en su etapa en el Real Madrid.

P. – ¿Cuáles son tus aficiones? ¿a qué dedicas tu tiempo libre?

R. – Fuera de fútbol me encanta el pádel, además cuando puedo corro por la montaña, acompañando al club el Altet de Trail “los espartanos”, unos fieras que practican ese deporte. Algo que me ha enganchado, aunque sin llegar a competir.

P. – ¿Se están cumpliendo los proyectos de vida que te habías propuesto?

R. – Soy un afortunado; y si, me siento realizado con lo que tengo a mi alrededor, amigos, una familia espectacular, madre, hermanos y sobrinos. Y desde luego una hija y un hijo a los que adoro; y a los que admiro por aguantar a su padre. Solo pido por ellos y doy gracias de lo que tengo.

P. – José, ¿te gustaría añadir algo más?

R. – Darte las gracias por acordarte de mi, y agradecer de corazón a la gente de Huelva por su acogida cuando estuve en su tierra . Felicitaros por el ascenso, y… ojalá que pronto nos volvamos a ver.

Maki, ha sido una gozada echar este ratito de charla contigo, verte feliz, optimista y desde luego desearte toda clase de éxito en La Balona.

Abrazos para ti y para Alberto.