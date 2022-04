Merchi Troncoso: “Amo profundamente a Huelva, ha dejado una gran huella en mi”

Se acerca hoy a esta ventana pública una de las mejores amigas que he tenido en mi juventud, formó parte de mi junta directiva en el Club Juvenil de Constantina, participó activamente en el primer y único belén viviente de dicha localidad… Estaba siempre dispuesta a colaborar, me refiero a la constantinera Merchi Troncoso, que a sus 66 años hace reflexiones de su vida y cuenta a los lectores de diariodehueva.es su paso por la vieja Onuba.

Merchi es simplemente un encanto de mujer, con iniciativas, amena, divertida, cordial, servicial, optimista, empática, gran lectora, inquieta, solidaria, con alto sentido de la amistad, aparte de su Constantina natal, enamorada de Huelva… , vamos lo que por aquí llamamos muy “güenagente”.

Tal y como he reflejado antes, nuestra invitada de hoy es de Constantina, la cual marchó a vivir a Madrid con 20 años de edad, cuando se casó, y de la capital de España, en el 1982, se vino a vivir a Huelva, cuando su marido Salvador Rodríguez, pidió el traslado para estar más cerca de la familia en Andalucía. Aquí fijaron su residencia hasta el 1996. A partir de esa fecha, residen en Cazalla de la Sierra, en plena Sierra Norte sevillana, donde ambos están jubilados, llevando una vida más tranquila y donde se acuerdan a diario de nuestra querida Huelva, como así me lo ha contado.

Tenía yo ganas de entrevistarla y por tanto la llamé para proponérselo y, como no podía ser de otra manera, acepta del tirón y empezamos así:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Respecto al COVID, esto parece que va a tardar en arreglarse, hay mucha inseguridad, aunque parezca que esto va pasando, yo creo que va a quedarse para siempre, y que aún no se sabe seguro ni siquiera de qué se trata.

¿Cómo crees cambiará la vida tras la pandemia?

La vida después de la pandemia ya se está notando que es diferente, en el factor económico todo se ha disparado, en el social, hay una especie de revolución, la gente se ha vuelto más independiente y egoísta.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Si, mucho, sobre todo por mis hijos porque yo soy mayor, pero ellos son jóvenes y mis nietos, y como es lógico, no quiero que les pase nada a ninguno.

¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

Que la vida no me vaya a peor, que sigamos bien de salud, aunque no nos hemos visto afectados por el Covid ninguno de mis familiares, pues hemos tomado todas las medidas necesarias para no contagiarnos, y, que económicamente tampoco nos veamos afectados, sobre todo ninguno de mis hijos.

¿Qué significó para ti Huelva, y que fue lo que os trajo hasta esta tierra?

A Huelva llegamos casi de rebote porque mi marido pidió el traslado como empleado de telefónica desde Madrid y le ofrecieron Cádiz y Huelva, y él escogió Huelva, pues había menos kilómetros del pueblo familiar. Y fue la mejor elección que hicimos, para mi significó vivir allí casi los mejores años de mi vida, felicidad, porque allí se criaron mis hijos, conocí a muy buenas personas, que a día de hoy siguen siendo amigos.

¿Volvéis a Huelva habitualmente?

Solo para bodas y comuniones, y algún evento especial, mi hija sigue conservando allí a sus amigos y si ha ido algo más.

¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

Maravillosa, no la cambio por nada del mundo, feliz, y de pequeña quería ser maestra.