José Luis Mendoza: ´Hay que formar más médicos y compensarlos económicamente de acuerdo a su gran responsabilidad`

Esta semana se asoma a esta vuestra sección semanal, un valenciano que aunque no reniega de sus raíces, se considera un ´choquero´ de pro, no en vano lleva más de media vida entre nosotros. Licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla y especializado en traumatología y siempre ha estado en la primera línea de la medicina onubense, ocupando puestos de gran responsabilidad. Actualmente es Delegado de ASISA en nuestra capital y director médico del Centro Médico HLA Los Naranjos. Tampoco olvidamos, su paso como galeno del Real Club Recreativo de Huelva o su más de 30 años como médico de la Mutualidad de Futbolistas Españoles. Con todas estas pistas supongo que ya habrán adivinado quien es nuestro personaje de hoy, nuestro querido amigo y polifacético Dr. José Luis Mendoza Castells.

Lo conocí hace bastantes años y desde el primer momento pude observar que se trataba de una persona afectuosa, íntegra, afable, intelectual, profesional y, sobre todo, empático. Y como paciente suyo que lo soy, me percate que esa máxima que dice en medicina que la relación entre medico y el enfermo es esencial, la cumple a la perfección.

Y para saber de cuál es el su día a día y conocer su opinión en cuanto a la actualidad que estamos viviendo, nos pusimos en contacto con él para hacerle una entrevista y con la amabilidad que le caracteriza accedió a la primera. Así que vamos con ella

Todo niño sueña con ser algo de mayor. ¿Por donde pasaban tus sueños?

Desde los 10 años me dedique a jugar al baloncesto y me ilusión fue el querer ser un buen jugador. Posteriormente compagine esta actividad con la de entrenador.

¿Cuándo supiste que querías dedicarte a la medicina? ¿Cómo descubriste tu vocación?

En primer lugar porque mi padre era traumatólogo y, en segundo lugar, por estar dedicado al deporte. Siempre quise ver lesionados y no enfermos.

¿Qué aptitudes debería tener un alumno que quiera dedicarse a esta profesión? ¿Qué mensaje le darías?

Es una profesión que implica una dedicación exclusiva en las 24 horas del día. Por tanto, tiene que existir un gran amor a la misma y unas ganas enormes de ayudar a los demás.

¿Piensas que España se queda sin médicos? Cada vez se jubilan más y los jóvenes deciden irse a trabajar al extranjero. Principalmente por las condiciones económicas ¿Por dónde puede pasar la solución?

La solución está en las Facultades de Medicina. Hay que formar más médicos y compensarlos económicamente de acuerdo con su gran responsabilidad.

Hablando de jubilaciones ¿Has pensado colgar la bata blanca y dedicarte a disfrutar de tus aficiones, que por cierto, tienes bastantes?

Yo podría estar jubilado hace 6 años, pero mientras el cuerpo aguante aquí estaré. La medicina es una de mis aficiones y por tanto me dedico a ella.

El propio consejero ha reconocido problemas a la hora de poder contratar médicos y enfermeros al menos en la Seguridad Social. ¿Cuáles son las carencias si es que las hay actualmente en laClínica HLA Los Naranjos y en qué especialidades?

Efectivamente existe déficit de compañeros en la medicina privada, al igual que en la pública, por tanto no es un problema aislado, sino general.

Las operaciones no esenciales se han pospuesto durante la pandemia ¿este tema está ya normalizado?

Absolutamente.

Siguiendo en clave del maldito virus. La pandemia ha puesto en tela de juicio que España tenga uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Tenemos realmente un buen sistema? ¿Qué se necesita para mejorarlo?

Estoy de acuerdo en que tenemos un sistema sanitario de los mejores del mundo, pero no podemos olvidar que la pandemia ha obligado a unificar medidas de acción tanto a la medicina publica como a la privada y que se ha actuado todos a una, logrando una actuación sobresaliente.

Esto demuestra que la sanidad privada en este País es absolutamente necesaria e imprescindible.

Por cierto, ¿Cómo viviste la primera ola y llegaste a pasar miedo, sobre todo por el desconocimiento?

La primera ola la viví acudiendo todos los días a la Clinica para dar ánimos y confianza a los compañeros que estaban de guardia y pensando que era una lotería y que me podía tocar como a cualquiera.

¿Qué se ha hecho durante la desescalada a nivel sanitario en previsión de nuevas ola?

Aprovechar la experiencia acumulada para minimizar las consecuencias de las que tenían que llegar.

Haces pocas fechas los onubenses nos hemos concentrado para pedir mayores infraestructuras ¿Cuál dirías que es la más prioritaria?

Comunicaciones. Que para viajar a Sevilla en tren no se tarde 90 minutos. La mejora de la carretera a la sierra para enlazar con la autovía de Mérida.

Demos un golpe de timón y nunca mejor dicho, ya que tú eres un enamorado del deporte de la vela y un reconocido regatista ¿sigues capitaneando y compitiendo?

No. En agosto pasado vendí mi barco y ahora estoy en periodo de descanso.

Y como buen valenciano eres también un gran melómano. De hecho, perteneces al Orfeón y Escolanía de Huelva ¿has echado de menos no poder disfrutar de uno de tus hobby durante la pandemia?

He echado de menos las actuaciones en directo, pero el resto estaba cubierto porque hemos ensayado individualmente en nuestro domicilio, mediante sistemas audiovisuales.

¿La cocina también te gusta?

Como valenciano, me gusta la paella, sin duda uno de los platos más conocido de nuestra gastronomía. Y aunque hay infinidad de variedades de prepararlas, yo me decanto por cocinarla mixta o de marisco.

Como antiguo medico del Recreativo. ¿Cómo has vivido el ascenso del conjunto albiazul?

Personalmente me he alegrado mucho, pero en mi casa ha habido otra persona que lo ha celebrado mucho más, mi querida suegra que a sus 89 años es la más recreativista del mundo, mundial.

Estamos llegando al final y me gustaría agradecerte que me hayas prestado tu tiempo. Pero no sé, si te gustaría añadir algo más, que durante la entrevista no te haya preguntado.

Nada más Félix, agradecerte la deferencia de invitarme a esta tú querida sección. Viva Huelva