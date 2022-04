María Mojarro: “Hace falta hablar más del fútbol femenino”

Me hace una ilusión terrible que se haya acercado por esta tribuna pública María Mojarro Guevara, a la que conozco hace tres años, pero que desde principio ha existido una empatía por ambas partes que me alegra bastante, pues nuestra invitada de hoy es una chica con encanto, buena profesional, cordial, alegre, servicial, inteligente, trabajadora… Buena gente

María nace el 15 de marzo de 1997, y es

Creo que la pandemia nos ha cambiado a todos. A nivel personal he sentido un cambio. Sufro ansiedad desde hace muchos años y, por un momento, pensé que el confinamiento podía afectarme más de la cuenta. Para nada fue así. Al final me encontré a mí misma, me hice una rutina en la que combinaba el estudio con el ejercicio, y mi propio ocio. No voy a olvidar las videollamadas con la familia, y tampoco con mis amigos. Eso nos daba vida, nos reíamos tanto que lo que pasaba alrededor de nosotros parecía dejar de existir en algunos momentos.

Durante la pandemia pasé miedo por mi familia. Como mucha gente sabe, mi padre es una persona de riesgo y la incertidumbre de no saber qué pasaba con el virus me hizo tener miedo. Por eso nos hemos cuidado mucho, y afortunadamente no hemos tenido ningún problema de salud. Por lo demás, aunque soy a veces muy negativa, intento afrontar las cosas con calma para alejarme de la ansiedad. Que el miedo se apodere de nuestro cuerpo y nuestra mente puede ser lo peor.

No, claro que no. Cuando conoces la situación política de muchos países, ves en ciertos casos la posibilidad de que exista una guerra. Desde hace meses se hablaba de ello, pero nunca creí que fuera a consolidarse un conflicto tan fuerte como el de Ucrania y Rusia, y que poco a poco parece afectar al resto de países. Es lamentable que existan guerras en pleno Siglo XXI. Supongo que el ser humano ha evolucionado en muchos ámbitos, pero el poder siempre corroe, siempre daña y siempre perjudica. La solución jamás será una guerra.

De la segunda vuelta, me quedo también con Juanito. Siento que igual lo hemos visto poco sobre el césped, pero creo que es un jugador con talento y que puede aportar mucho a este Recreativo. Destaco también el trabajo de Rubén Gálvez en la portería, aunque no me sorprende porque es un guardameta del que ya conocemos su potencial; y Víctor Barroso, un futbolista que también es de la “casa” y por el que me alegro de que haya vivido este ascenso.

Con 17 años comencé a escribir crónicas para algunos portales digitales, y posteriormente me dieron la oportunidad de dedicarme a las secciones deportivas durante mis prácticas en Viva Huelva y Huelva Información cuando ya estaba en la Universidad. Por eso, considero que soy una afortunada. Porque he vivido el Recre en la grada y lo he trabajado junto a compañeros maravillosos. Ahora, acepto como un regalo el hecho de volver a disfrutar de los partidos con mi tío y especialmente haber vivido el ascenso junto a mis amigos y seres queridos en nuestra fuente. No sé si alguna vez volveré a la prensa deportiva, pero la he disfrutado al máximo siempre y no puedo estar más agradecida de ello.

El Recreativo para mí es mucho más que un equipo de fútbol. Comencé a ir al Estadio Nuevo Colombino desde pequeñita y gracias a mi tío, quien lleva siendo socio toda la vida. En casa somos todos del Decano, pero es él quien me inculcó esta pasión. Somos de Gol Norte desde siempre, y al llegar a nuestro sector nos sentimos como en casa. Para mí nuestro feudo es un hogar, y un lugar en el que las emociones siempre afloran. No sé si podría describir lo qué es ser del Recre, pero en definitiva, es un amor puro hacia unos colores y especialmente hacia un escudo.

¿Qué eliminarías del fútbol y que añadirías?

Del fútbol eliminaría la violencia injustificada de muchos grupos ultras que toman el fútbol como arma para atacar. Me gusta disfrutar del fútbol en la grada, de los cánticos y de los aficionados. No me gustan las peleas, ni esa necesidad de mostrar odio. Es impermisible. Por otro lado, me gustaría que hubiera más mujeres en la profesión periodística que se dedicasen a la prensa deportiva y al ámbito del fútbol. He crecido con referentes como Silvia Barba, y poco a poco vemos más voces femeninas en las principales televisiones de nuestro país, pero aún falta. También hace falta hablar más del fútbol femenino, la Primera Iberdrola es una categoría espectacular de la que siento que, a veces, se cuenta muy poco. Pero creo que en pleno 2022 vamos evolucionando hacia una equidad e igualdad en el deporte, por fortuna.

¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

Mi niñez ha sido preciosa y todo es gracias a mi familia. Me han cuidado siempre, lo siguen haciendo, y me han enseñado unos valores de los que me siento extremadamente orgullosa. Recuerdo las tardes interminables de playa, los paseos y almuerzos cada fin de semana. La risa de mis padres, la felicidad de mis tías y las tardes de Recre con mi tío. He sido una niña muy feliz porque me han enseñado el amor de una familia que jamás se rompe, y sigue siendo así.

Nos vemos cada semana, siempre buscamos algún hueco para reunirnos y las sobremesas son tan interminables como graciosas. Lo mismo me pasa con mis principales amigos, a quienes conozco prácticamente desde los 5 o 6 años y de quienes no me he separado. Formamos un grupo bueno y aunque nos vemos menos de lo que deseamos, siempre estamos para todo. Una de las palabras que aprendí primero fue “periódico”, aunque la decía mal. Recuerdo intentar leerlo cada domingo cuando mi padre lo traía a casa. Por eso siempre dije que quería ser periodista, y nunca he abandonado ese camino. Una vez en el colegio me dijeron que era una profesión sin salida y que igual debía plantearme otra carrera. Actualmente me doy las gracias por haber seguido siempre mi camino sin hacer caso a lo que gente ajena podía decirme.

Mi familia siempre me animó, siempre estuvo ahí, y cada sueño que cumplo es también un sueño cumplido en ellos. No niego que el periodismo sea una profesión complicada, pero es lo que me enriquece cada día.