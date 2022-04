Jaime Díaz y la paradoja de los entrenadores de Huelva en el Recre

Hoy ha comparecido el entrenador del Recreativo de Huelva en rueda de prensa. En principio, nada noticiable, sobre todo si tenemos en cuenta que lo ha hecho para hablar de un partido que al Decano ni le va ni le viene, una vez conseguido el ascenso a la Segunda RFEF. La noticia es que un técnico onubense sea el máximo responsable del Recre, algo poco habitual.

Es cierto, que la presencia de Jaime Díaz al frente del Recreativo es un accidente, consecuencia del cese disciplinario de Alberto Gallego, más que un deseo del club. Aún así, surge una reflexión. Si en el momento deportivo más bajo de su historia, jugando en quinta categoría, el Recre no ha sido capaz de tener un preparador de Huelva, ¿cuándo lo tendrá?

Una categoría accesible para los onubenses

De momento, el único partido de Díaz al frente de los albiazules sugiere que el Recre también habría logrado el ascenso esta temporada, y puede que con más brillantez y sin tantos problemas internos, con un entrenador onubense al mando. Pero es un único partido. Demasiado poco como para extraer conclusiones definitivas.

En Segunda RFEF cambia el panorama

Ahora, sin embargo, el panorama es bien diferente. Entrenadores de Huelva contrastados para la Tercera RFEF hay varios. Para la Segunda RFEF, Juan Manuel Pavón y poco más. Y el ex futbolista y preparador albiazul nunca ha estado en la agenda de Dani Alejo. Ni ayer, ni hoy. El elegido es el malagueño Alberto González. Y si no viene, vendrá cualquiera que no sea onubense. Es el sino de los tiempos.

-EL ÚLTIMO PARTIDO

Tomares – Recreativo (Domingo, 12.00 horas)

-ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN

Recreativo de Huelva: 77 puntos Utrera: 66 puntos Xerez CD: 59 Córdoba B: 57 Ciudad de Lucena: 57 Gerena: 55 Puente Genil: 45 Sevilla C: 40 Ceuta B: 37 (con todos los partidos disputados) Conil: 36 Pozoblanco: 34 Cartaya: 33 Rota: 33 Antoniano: 31 Tomares: 28 Cabecense: 23 Los Barrios: 23

*El primero sube directamente a la Segunda RFEF. Del segundo al quinto clasificado juegan el ‘play-off’ de ascenso. Descienden los tres últimos.