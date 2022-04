Fátima Báñez recibe la Medalla de Oro del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva

El decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva, Manuel León ha entregado esta tarde la Medalla de Oro del colegio a la ex exministra Fátima Báñez , durante el acto institucional celebrado en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva.

Una distinción, a través de la cual “la Junta de Gobierno de este colectivo profesional ha querido poner en valor el papel de una política de altura, exministra de Trabajo y la única mujer de Huelva que ha llegado al Gobierno de España”.

El decano del COITI ha agradecido a Báñez que haya aceptado este galardón, y ha resaltado que desde el colegio “hemos querido no solo realzar la faceta política de laexministra sino ese sentimiento onubense que le ha llevado a ser una gran embajadora de Huelva, provincia por la que siempre ha luchado y trabajado sin ser ajena a los problemas de la tierra que la vio nacer”.

La vicedecana del Colegio, Rocío Pereira, al presentar a la homenajeada, no escatimó en elogios hacia una gran mujer que “ha destacado por su aportación a la sociedad española desde puestos de gran relevancia”

Fátima Báñez ha mostrado “gratitud” y “satisfacción” al colegio “por haber pensado en mi para esta distinción” “no sin sorpresa para alguien que viene del mundo jurídico económico -resaltó la exministra- recibí con mucho agrado esta distinción por parte de un colectivo con el que comparto trabajar desde el talento con innovación para hacer más fácil la vida a la sociedad”

Asimismo, Báñez ha destacado “la alegría de volver a mi tierra y contar con el apoyo de los onubenses a través de este colegio, la ingeniería, la industria y Huelva tienen mucho que ver con el presente, pero sobre todo con el futuro porque ahí está parte de lo que nos jugamos como sociedad y confío en ellos porque son profesionales que saben aplicar el conocimiento para que la sociedad avance”.

Báñez no quiso acabar su intervención sin antes compartir su alegría con su familia y con los muchos compañeros que han acompañado teniendo mención especial para todos ellos.

La exministra ha estado arropada por representantes políticos regionales y locales, instituciones y colectivos de la provincia de Huelva que han querido compartir con Báñez este reconocimiento. Del ámbito político cabe destacar la participación de los consejeros de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, y de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo así como el teniente alcalde del Ayuntamiento de la capital, Manuel Gómez, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Bella Verano, la presidenta del Puerto, Pilar Miranda, y numeroso compañeros, familiares y amigos.

Asimismo, el acto ha contado con la presencia de la rectora María Antonia Peña, con el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos de Andalucía, José Zaya y muchas personalidades relacionadas con el mundo de la ingeniería y la empresa.

Durante este encuentro, enmarcado en las celebraciones del patrón de los ingenieros técnicos industriales, se procedió también al nombramiento de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva como Colegiado de Honor. Una mención – que como ha subrayado Manuel León, “es más que merecida porque es en esta institución, que hoy nos acoge donde empieza todo, el germen de una profesión y de los profesionales que formamos este colegio”.

En este sentido, “por su trayectoria, evolución y por la cooperación que existe entre ambas entidades”, la Junta de Gobierno le ha entregado al director de la Escuela, Salvador Pérez Litrán, la mención honorífica.

Asimismo, ha sido una tarde de emociones para los jóvenes que empiezan su carrera profesional a lo que se le ha impuesto insignia del Colegio, un símbolo con el que este colectivo les da la bienvenida.

A ellos, a los nuevos colegiados adscritos en los tres últimos, años se ha referido, el decano como “el futuro de una apasionante profesión no exenta del servicio a los demás, a las administraciones y a los administrados, la razón de ser de nuestro trabajo, compromiso y responsabilidad”.

Manuel León los ha alentado a disfrutar de la profesión, ofreciéndoles los servicios del colegio, y exigiéndoles dedicación, honradez y entrega en el ejercicio de su cometido.

León también tuvo palabras de agradecimiento para los compañeros que han cumplido 25 y 50 años de colegiatura desde 2020 hasta hoy, y con inmenso cariño se ha dirigido a ellos “sin vosotros este colegio no hubiera tenido el sitio que hoy tiene en la sociedad de Huelva, pero sobre todo no sería lo que es, la casa de todos vosotros de todos nosotros”

El decano ante un foro con representantes de las distintas administraciones no quiso perder la oportunidad de poner de manifiesto “que la garantía que suponen los colegios profesionales redunda en beneficio de la sociedad y de ello, nuestras administraciones han de ser conscientes. La reducción de trabas burocráticas no es sinónimo de suprimir garantías. Se dan pasos importantes como la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), y lo agradecen los promotores, empresarios y nosotros los técnicos, pero si no se exigen garantías y la colaboración de “todos”, los colegios, no solo el nuestro, el sistema se resiente y a la larga puede no dar la mejor respuesta a las distintas situaciones que se generen, bien de forma preventiva, bien de forma correctora. Los colegios profesionales estamos a disposición. Estamos para lo que la administración necesite. Estamos preparados y deseosos de aportar. Solo deseamos que se nos tengan en cuenta”.

Un acto cargado de emociones que cerraron los consejeros, Juan Bravo Patricia del Pozo que ha destacado la figura de la Fátima Báñez como política pero sobre todo como persona.

La consejera de Cultura ha valorado la calidad de un encuentro en el que según sus palabras “se han puesto de manifiesto tres puntos clave: el talento de andaluces, la garantía que dan los colegios profesionales y la generosidad de reconocer ese talento”

.