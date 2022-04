Inés Ballesteros y Pablo Ruiz en los Conciertos Líricos en Huelva de Fundación Caja Rural del Sur

El pianista Rubén Sánchez Vieco obtiene el título superior de piano en el Conservatori Superior de Música de València, alcanzando las máximas calificaciones en Interpretación, Música de cámara e Improvisación. En Madrid se perfecciona con José Cruzado. En 2009 se especializa en repertorio lírico tras obtener una beca en el Centre de Perfeccionament Plácido Domingo (Palau de les Arts Reina Sofía) en Valencia. Este programa le brinda la posibilidad de trabajar como pianista en las temporadas 2009 y 2010 los maestros: L. Maazel, Z. Mehta, A. Zedda y P. Domingo, entre otros. Desde 2010 estudia dirección de orquesta con G. Gelmetti (Accademia Chigiana di Siena), C. Metters (Londres), B. Aprea (Roma) y A. Holum. En 2017 obtiene el 2o premio en “Complete Beethoven Conducting Masterclass” (St Notting Hill, Londres).

Ha actuado y dirigido en el Auditorio Nacional de Música, Palau de la Música y Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, Fundación J. March, Teatro de la Zarzuela, Teatro dell’Opera di Roma, así como en los festivales: Rossini Opera Festival y Festival Pucciniano (Italia), Sibiu Opera Festival (Rumanía) y Festival Terras sem Sombras (Portugal). Ha dirigido las siguientes orquestas: Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta de la Comunidad de Madrid, entre otras. Actualmente trabaja como coordinador musical en la Accademia Rossiniana Alberto Zedda (Rossini Opera Festival) y colabora como asistente musical y pianista en las temporadas del Teatro de la Zarzuela, Ópera de Tenerife y Palau de les Arts Reina Sofía. Asimismo, compagina su actividad artística con la docente impartiendo seminarios de concertación en la Escuela Superior de Música “Katarina Gurska” de Madrid.

PROGRAMA

PRIMERA PARTE

Deh vieni non tarda., LE NOZZE DI FIGARO, Mozart. Madamina! Il catalogo é questo, DON GIOVANNI, Mozart. Credete alle Femmine, IL TURCO IN ITALIA, Rossini. Eccomi in lieta vesta, I CAPULETI E I MONTECCHI, Bellini. Come paride vezzoso, L’ ELISIR D’AMORE, Donizetti. Pronta io son, DON PASQUALE, Donizetti.