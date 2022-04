Caye Quintana: “Me ha quedado la espina clavada de no haber ascendido con mi Recre”

Me hace ilusión se acerque hoy por esta ventana pública Cayetano Quintana Hernández, a cuya familia conozco desde los años 70, fundamentalmente a su abuelo paterno, con el que mantuve una muy buena relación en Isla Cristina, su tierra natal, al igual que con sus padres.

A Caye, nuestro protagonista, lo conocí cuando comenzó a jugar en el Recreativo, donde hizo una gran temporada con Salmerón y de ahí se le abrieron las puertas de otros equipos de distintas categorías.

Actualmente juega en el conjunto polaco Śląsk Wrocław de la Ekstraklasa.

El isleño llegó al Recreativo de Huelva en 2010, procedente del Isla Cristina en edad juvenil. Tras cuatro temporadas en la cantera albiazul, anotando muchos goles y teniendo protagonismo en el Juvenil A y el Recre B, Quintana tuvo una primera experiencia fuera del Decano, cedido en el Écija, club que terminaría descendido a Tercera División.

El ariete disputó en la temporada 2014-15, un total de 19 partidos con el Recreativo de Huelva en la Segunda División, encuentros en los que firmó cuatro dianas. Siendo José Luis Oltra quien le dio la oportunidad de debutar en la categoría de plata del fútbol patrio.

En 2015 el delantero isleño dejó el Club Decano y firmó con el Real Valladolid C. F. para reforzar el filial y alternar con el primer equipo. En agosto de 2016 fichó por el Racing de Santander. En enero de 2017 causó baja en el Racing después de disputar 18 partidos de Liga y se convierte en refuerzo del Real Mallorca”B”.

En el verano de 2018 volvió al club de su tierra, el Recreativo de Huelva, consiguiendo su mejor temporada, con 39 partidos disputados y 18 goles en su casillero particular, teniendo como mister a José María Salmerón, proclamándose campeón del grupo y llegando a jugar la liguilla de ascenso a segunda, división A, aunque no se consiguió subir de categoría.

Al no conseguir el ascenso del Recreativo, en el verano de 2019 fichó por el Cádiz C. F. Durante la primera vuelta de la liga jugaría 13 partidos con el conjunto gaditano antes de salir cedido en el mercado invernal, donde se convirtió en jugador del C. F. Fuenlabrada hasta el final de la temporada. Con el conjunto madrileño jugaría 14 partidos

El 8 de septiembre de 2020 se hizo oficial su fichaje por el Málaga C. F. de la Segunda División en calidad de cedido por el Cádiz C. F.

En julio de 2021 se desvinculó del conjunto gaditano y firmó por tres años con el Śląsk Wrocław, donde sigue vinculado.

A nivel personal Caye es un tipo muy entrañable y cordial, desprendido, optimista, muy apegado a su Isla Cristina natal, carnavalero, buen amigo y compañero, servicial, empático… Vamos muy buena persona.

Cuando lo llamo para proponerle esta entrevista, no lo duda ni un momento, acepta del tirón y empezamos así:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – La situación es complicada para toda la población en general, y que nos ha tocado vivir, pero hay que sacar siempre la parte positiva de las cosas. Esperemos que la pandemia termine cuanto antes, como parece así está ocurriendo, para vivir como hace un par de años y podamos disfrutar sin reservas de nuestros seres queridos, amigos…

P.- ¿Cómo crees cambiará la vida tras la pandemia y, especialmente, en el mundo del fútbol?

R. – Después de lo que hemos pasado y aún estamos pasando, creo que volveremos a disfrutar más de los momentos, tanto en el mundo del fútbol, como en todos los aspectos de la vida. Volveremos a vivir como antes, aunque pasará un tiempo hasta que se nos olvide los malos momentos vividos en los últimos 2 años.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Miedo como tal no, pero si intranquilidad por nuestros seres queridos.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. – De momento no estoy pensando en el futuro, gozo del presente, quiero centrarme en el día a día y disfrutar de esta vida tan bonita que es el fútbol.

P. – ¿Qué ocurrió en la fase de ascenso a segunda división con Salmerón?

R. – Pues sinceramente, que no estuvimos bien, fundamentalmente en el primer partido contra el Fuenlabrada, y que posteriormente nos condicionó la siguiente eliminatoria. Yo creo que contra el Mirandés hicimos una buena eliminatoria, pero jugó a su favor el factor suerte, que también cuenta, y ese gol de Paris en el último minuto, nos eliminó.

P. – ¿Qué representó para ti esa temporada?

R. – Creo que fue una campaña increíble, tanto a nivel personal como profesional. Entiendo que hicimos lo posible para llevar al Recre a lo más alto y la verdad que se me ha quedado una espina clavada por no haber podido dar el salto de categoría, que me hubiese encantado y así, haber continuado en el Recre, que es lo que yo quería, estar en mi tierra, en mi equipo, el que llevo en el corazón.

P. – ¿Te gustaría volver al Recreativo?

R. – Por supuesto que me gustaría, pero la verdad es que ahora nuestros caminos son diferentes, pero en fútbol nunca se sabe lo que puede ocurrir. Ya volví antes una vez, y creo que rendí a un buen nivel, por lo que estoy tranquilo y con la conciencia muy tranquila también, por lo que nadie me puede reprochar nada.

P. – ¿Qué significan para ti Isla Cristina y el Recreativo?

R. – Isla Cristina es mi casa, es mi pueblo al que le tengo todo el cariño del mundo. Y el Recre es mi equipo de siempre y así seguirá siendo.

P. – ¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos profesionales?

R. – Los mejores, la temporada de Salmerón con el Recre, el ascenso con el Cádiz y mi debut en segunda división. El peor el descenso con el Decano a, Segunda División B.

P. – ¿Cuál sería tu once ideal de compañero tuyos?

R. – ¡¡Uff!! Que difícil me lo pones. ¿Podemos evitar la pregunta?

P. – Podemos, pero atrévete, aunque pongas también algunos para sustituciones

R. – Bueno ahí voy

En la portería Kepa.

Defensas: Iza, Juan Cala, Samu Llorca y Pacha Espino.

Medio Campo: Jesús Vázquez, Jozabez, Alex Fernández, Alfaro y Perea.

En punta: José Naranjo.

Para sustituciones: Jonathan Valle, Salvi, Aitor García, Lomban y Oscar.

P. – ¿Qué jugadores y entrenadores te han marcado más?

R. – Cuando comenzaba me marcaron mucho Jesús Vázquez, Antonio Núñez y Pedro Ríos. Eran jugadores con mucho carácter y como yo era muy joven, los veía inalcanzables, pero la verdad es que me ayudaron mucho.

En cuanto a entrenadores me marcó bastante Garitano, como asimismo Álvaro Cervera, José Luis Oltra, que fue quien me hizo debutar en segunda división A, también. Salmerón y Pavón.

P. – ¿Eres partidario del VAR?

R. – Rotundamente NO, no me gusta

P. – ¿Qué abolirías del fútbol actual?

R. – Pregunta difícil, aunque realmente no cambiaría nada, está bien como está aunque pensándolo bien, abolirias la violencia dentro y fuera de los terrenos de juego?

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Tuve una niñez muy feliz, con hermanos, primos, amigos… vamos como cualquier niño de mi generación, eso sí, siempre jugando al fútbol. Siempre quise ser futbolista era mi sueño, aunque nunca pensé que podría llegar a jugar en el fútbol profesional, pues es muy difícil, pero he tenido suerte y me lo he ganado a base de trabajo y mucha constancia.

P. – ¿Quiénes son tus referentes profesionales y personales?

R. – Tengo muchos deportistas que admiro, Rafa Nadal, Cristiano Ronaldo, Benzemá, con la edad que tienen sigan compitiendo a un gran nivel, también Pau Gasol. En cuanto a lo personal, mis padres que me han educado muy bien e inculcado valores importantes que mantengo.

P. – ¿Se están cumpliendo los proyectos de vida que te habías propuesto?

R. – La verdad es que suelo marcarme proyectos a corto plazo. Llevo la vida que quiero y deseo llevar. Me pueden salir las cosas mejor o peor, pero soy feliz con lo que tengo, aunque no soy conformista.

P. – ¿A qué dedicas tu tiempo libre?

R.- A mi familia, leer, pasear y desde luego con mi hija, que por cierto, está preciosa.

P. – ¿Con qué personaje te gustaría ir de cena y qué le preguntarías?

R. -¡¡Que difícil me lo pones!!.

Serían tantas las personas, que haría interminable la relación. Hay personajes históricos y contemporáneos con los que me gustaría compartir momentos de charla y aprender de ellos, pero ya te digo, sería complicado decirte uno solo.

Caye, me alegro un montón verte feliz y disfrutando de tu profesión, aunque sea tan lejos de esta nuestra tierra, y desde luego, te deseo toda clase de éxitos

Un abrazote grande amigo.