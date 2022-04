Ubay Luzardo: “Hablar del Recre es ponérseme los vellos de punta”

Hoy se acerca a esta tribuna pública un antiguo jugador del Recreativo de Huelva, con el que a pesar del poco tiempo que estuvo militando en el Decano, quedó una buena complicidad entre nosotros. Me refiero a Ubay Luzardo, un futbolista que se inició jugando en los filiales de la UD Las Palmas, hasta tercera división y entrenando con el primer equipo en División de Honor.



– En la U. D. Las Palmas Atlético jugó desde el 1999 al 2003

– Norma San Leonardo C. F. en 2003-2004

– Universidad de Las Palmas C. F. “B”. 2004-2005

– Real Murcia C. F. Imperial 2005-2006

– U. E. Rapitenca 2006-2007.

– C. F. Aposta 2007-2009, Kitchee S. C. Hong Kong 2009-2012.

– Melbourne Victory F. C. de Australia 2012-2013.

– Assyriska F. F. de Suecia.



– S. C. Farense de Portugal 2013-2014.

– S. C. Olhanense de Portugal 2014-2015

– U. D. Socuéllamos 2015

– S. C. Farense de Portugal2015-2016.

– R. C. Recreativo de Huelva 2016-2017

– C. D. Ebro 2017-2019, Yeclano. Deportivo 2019-2020.

– C. D. San Roque de Lepe, 2020

– Arucas C. F. 2021, Universitario CF. 2022

Como habrán podido comprobar, un todo terreno del fútbol, quien nunca ha tenido problemas para cambiar de equipos, dando un buen resultado en cuantos clubes ha prestado sus servicios.

Ubay es un tipo agradable, sociable, buen conversador, risueño, optimista, entrañable, empático…que cuando lo llamo para realizar esta entrevista, no lo duda ni un momento, acepta y este es el resultado de un ratito ameno de charla.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Pues un poco caótica en torno al Coronavirus, y ahora la guerra, pienso y creo que los Presidentes Europeos deberían de tomar medidas y sobre todo actuar para que se resuelvan todos estos problemas.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia y, especialmente, en el mundo del fútbol.?

R – La gente empezará a retomar la vida como antes de la pandemia, pero sí que costará un poco volver a esa normalidad.

Con respecto al fútbol también está afectando en casi todos los aspectos sobre todo el económico.

P. – ¿Te esperabas una guerra en Europa en pleno siglo 21?

R. – Para nada, y menos todo lo que está sucediendo estos últimos años, pienso que la gente joven jamás se imaginaría ver algo ese en este siglo.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Sinceramente no, me lo he tomado con tranquilidad pero sí preocupado por la familia y las personas que sufrían y necesitaban ayudas.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y qué haces ahora?

R. – Me gustaría ser entrenador de Fútbol, ya que tengo los dos niveles y estoy compaginando el trabajo y sigo jugando al fútbol.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu vida profesional?

R. – Muchísimos recuerdos y anécdotas, momentos vividos, pero sobre todo los compañeros y los aficionados.

P. – ¿Qué significó para ti fichar por el Recreativo?

R. – ¡¡Puff!! Los pelos de punta hablar del Recre.

Como se dice en Huelva, es un sentimiento y a pesar de no nacer ahí ese sentimiento lo llevo en el corazón, siempre atento a todo lo que sucede desde la lejanía, y, Huelva es una ciudad encantadora súper tranquila para vivir y disfrutar.

P. – ¿Qué te has llevado de Huelva?

R. – Me llevo un sentimiento, cariño amigos, y las veces que he estado de visita, la gente siempre me acoge con ese cariño que siempre me han tratado.

P. – ¿Qué diferencias encuentras entre el fútbol actual y el de tus inicios de jugador?

R. – Cuando yo empecé se vivía de otra manera, la gente joven estaba loca por llegar al primer equipo, y la de ahora pues no tanto, piensan más en otras cosas, pero claro, cada persona es diferente y piensa de diferente manera, aunque eso no quiera decir que no se tenga esa hambre de llegar al primer equipo igual.

P. – ¿Qué añadirías y qué abolirías del fútbol actual?

P. – Yo no añadirá nada, pero sí quitaría el VAR, esa sensación que antiguamente de celebrar los goles al momento, de sí era penalti o no, estropea el fútbol que se vivía con más intensidad y pasión. El VAR, le quita la esencia al fútbol, al estar pendiente del mismo para saber si es o no es gol…

P. – ¿Cuál sería tu once inicial de jugadores compañeros tuyos?

R. – Portero: Rubén Gálvez.

Defensas: Said, Hector Campos, Miligan y Delmiro

Centrocampistas: Jesús Vázquez, Antonio Núñez y Nauzet Alemán.

Delanteros: Rubén Castro, Paulinho y Harry Kewell.

P. – ¿Te gustaría volver al Recreativo?

R. – Por supuesto, me encantaría, como te dije antes, es un sentimiento y el volver a vivir eso cada día no tiene precio.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R, – Muy bonitos recuerdos gracias a mis padres y familia, los cuales me ayudaron y apoyaron en todos los aspectos. De mayor quería ser futbolista vivir, toda la experiencia que he podido disfrutar gracias al fútbol.

P. – ¿Quiénes han sido tus referentes personal y profesionalmente?

R. – Mis padres y mi familia sin lugar a dudar. Ellos me lo han dado todo. Profesionalmente me gustaba Koeman y luego me fijaba mucho en Piqué.

P. – ¿Cuáles son tus aficiones preferidas?

R. – Mis aficiones siempre están ligadas al deporte y en el tiempo libre suelo ir a jugar al padel 1-2 veces por semana.

P. – ¿Con quién te gustaría tomarte un café, por qué y qué le preguntarías?

R. – Con Rafael Nadal, quien me parece una persona con unos valores incalculables y creo que preguntaría de todo un poco, porque a él también le costó trabajo sacar todo lo logrado desde hace muchísimos años.

P. – ¿Te gustaría añadir algo más?

R. – Desearle la enhorabuena al Recreativo de Huelva por el ascenso que se lo merecen por la pedazo de temporada que realizó, y, ojalá de una vez por todas se resuelvan los problemas económicos del Club.

Ubay, me ha encantado este ratito de charla que hemos mantenido, verte que eres incombustible, y desde luego no dudes en darme un toque cuando vengas por Huelva.

Un abrazote grande amigo