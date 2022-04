Rafael Flores: “Tengo confianza en que pronto Huelva tendrá árbitros de fútbol en la máxima categoría”

Rafael Flores Ortega es nuestro protagonista de hoy, es natural de Huelva, de profesión administrativo, desempeñando la mayor parte de su trayectoria laboral en el desaparecido Almacenes Arcos.

Pero queremos hablar con Rafael de su faceta como árbitro de fútbol, quien como colegiado empezó a los 14 años retirándose a los 40. Lo hizo en categorías varias, incluyendo trece años como arbitro de tercera división y asistente en primera y segunda división.

Actualmente es el delegado en Huelva del Comité de Arbitros de la RFAF.

De momento vamos a comenzar preguntándole a Flores Ortega qué opinión tiene de la situación que estamos viviendo

Quien nos contesta así:

“Muy problemática por lo del virus y la guerra actual, parece que la gente no tiene la alegría que tenía antes de todo esto”

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en Huelva?

R. – Está claro que hubo una vida antes de la pandemia y ahora otra totalmente diferente, con lo que en muchos sectores se notarán los efectos, y tendremos que sobrevivir con ello no sabemos hasta cuándo. Esperemos que las vacunas hagan sus efectos y al final podamos decir que esto se ha quedado en anécdota, aunque desgraciadamente mucha gente ha perdido la vida.

P. – ¿Te esperabas una guerra en Europa en pleno siglo 21?

R. – La verdad que es inaudito lo que está pasando en Ucrania, nadie esperaba que en los tiempos que corren, en el siglo que estamos, pudiera estallar una guerra en Europa. Aunque sí es verdad que las guerras no deberían existir en ningún lugar del planeta.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Al principio, sobre todo por el desconocimiento del virus y viendo diariamente la cantidad de personas que perdían la vida, pues si no miedo, sí muchísimo respeto.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y qué haces ahora?

R. – Lo principal ahora es mantener la ilusión y las ganas por seguir como hasta ahora y disfrutando de lo que nos gusta. Y sobre todo seguir gozando de buena salud junto a mi familia.

P. – ¿Qué significa para ti el fútbol y el arbitraje?

R. – El arbitraje puedo decir que es mi segunda familia, lo es todo. Llevo ligado a él desde los 14 años en diferentes facetas, en activo durante más de tres décadas, posteriormente de informador y en la actualidad, desde 2013, como delegado provincial del comité de Huelva.

P. – ¿Por qué crees no llegan a primera división árbitros de Huelva?

R. – Tuvimos en su día a Abilio Caetano Bueno que sí llegó a Primera, y actualmente contamos con otro arbitro, Alejandro Quintero Gonzalez, en Segunda División, en la LFP, el cual pienso que más pronto que tarde pueda alcanzar la máxima categoría, porque condiciones, actitud, aptitud le sobran… Tengo mucha confianza en que de aquí a un tiempo no muy lejano podamos contar con otros árbitros en las máximas categorías del fútbol nacional, ya que hay chavales jóvenes muy preparados y que están trabajando mucho para lograrlo.

Tenemos una cantera muy prometedora.

P. – ¿Qué añadirías y quitarías del arbitraje?

R. – Permíteme José Luis que no te pueda contestar a esta cuestión. Para ello están los estamentos competentes.

P. – ¿Eres partidario del VAR?

R. – Sí, porque como en otros ámbitos de la vida, la tecnología se ha impuesto, por tanto el arbitraje no debe ir ajeno a ello.

P. – ¿Qué te llevó a dedicarte al arbitraje?

R. – Como te dije antes me colegié a los catorce años, ya que no valía para jugar y vi en el arbitraje una opción de continuar ligado a este mundillo del fútbol que tanto me apasiona, y la verdad que no se me dio mal. A día de hoy continúo disfrutando del arbitraje.

P. – ¿Cuáles son los mejores y peores recuerdos profesionales tuyos?

R. – De todo un poco, tanto en el arbitraje como en mi vida laboral, de la cual me siento muy orgulloso. En el plano deportivo los mayores recuerdos, entre otros, los tengo de cuando salí por primera vez de asistente en primera división y cuando me designaron para arbitrar en Canarias un partido de liga de ascenso a segunda división.

P. – ¿Qué entiendes necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – Pues que la gente de Huelva nos lo creamos de verdad y luchemos al máximo por nuestras cosas. En la vida todo es creer y saber que se puede. Lógicamente las autoridades que nos gobiernan son las que tienen que proporcionarnos las herramientas para conseguir los objetivos.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – ¡Sobre todo cuando jugábamos en la calle con las pelotas de trapo!. Y por supuesto los amigos de la niñez y la familia. Y, de mayor, cuando entré en el arbitraje, mi aspiración era llegar a lo máximo.

P. – Cuáles son tus aficiones preferidas?

R. – Como habrás podido comprobar, el fútbol, y sobre todo el mundo del arbitraje, que es lo que más me

apasiona.

P. – ¿Quiénes han sido o son tus referentes profesionales y personales?

R. – La verdad que hay varios en ambas facetas, pero dar un nombre en concreto no me parecería justo en estos momentos.

P. – Si quieres añadir algo más, hazlo.

R. – Nada, que ha sido un placer y agradezco que te hayas acordado de mí para esta entrevista.

Rafael, me da mucha alegría que hayas contado que hay una cantera buena de arbitros onubenses que pueden llegar a la élite del fútbol patrio, pero eso sí, que lo hagan a través de la delegación de Huelva, y no ocurra como con Caetano Bueno, que tuvo que irse a la delegación de Sevilla para ascender.

Un abrazo grande