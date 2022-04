Investigadores japoneses abordan en la UHU la técnica ‘Shadowing’ para mejorar el aprendizaje del inglés

El salón de actos de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte de la Universidad de Huelva acoge el próximo lunes 18 de abril, de 9.00 a 10.30, la conferencia ‘Application of shadowing technique for automatic detection of listening breakdown – Objective measurement of instantaneous intelligibility of L2 speech and effective enhancement of learners’ listening skills’, que protagonizarán Nobuaki Minematsu, profesor de Graduate School of Engineering, de The University of Tokyo, y Noriko Nakanishi, profesora de Faculty of Global Communication, Kobe Gakuin University, ambos de Japón.

Como ha avanzado el profesor Emilio J. Delgado Algarra, director del Centro Académico y Cultural de Asia Oriental (CACAO) de la Universidad de Huelva, que organiza esta conferencia en colaboración con el Centro de investigación en Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social (Coideso) y el Grupo de Investigación de Enseñanza de Lenguas (ReALL) de la Universidad de Huelva, los conferenciantes mostrarán que la interrupción de la escucha se puede detectar acústicamente con la tecnología del habla mediante la estrategia denominada shadowing, que se basa en el aprendizaje mediante la escucha y repetición oral, a partir de grabaciones de un hablante nativo.

El profesor Nobuaki Minematsu es Doctor en Ingeniería en 1995 por University of Tokyo y actualmente es catedrático en dicha institución. Su especialidad es la ciencia y la tecnología del habla. Es un investigador experto en la aplicación de la tecnología del habla al aprendizaje de idiomas, y a lo largo de su trayectoria ha publicado más de 400 artículos en revistas y congresos, así como ha recibido numerosos premios académicos. El Dr. Minematsu es miembro de la junta de ISCA (International Speech Communication Association). Escribió un capítulo del libro ‘Occidente en Japón y Japón en Occidente’, editado por la Universidad de Huelva y en la cual presentó OJAD, un sistema que el catedrático desarrolló para que los estudiantes de japonés mejorasen sus habilidades orales. Este sistema se ha introducido en instituciones de educación japonesa de todo el mundo. Su línea actual se enfoca en la mejora de las habilidades auditivas de los alumnos.

Por su parte, la profesora Noriko Nakanishi es uno de los miembros iniciales responsables del establecimiento de la Facultad de Comunicación Global en la Kobe Gakuin University, donde actualmente trabaja como catedrática. Su interés de investigación incluye la fonética del inglés, la sociolingüística y la educación en lenguas extranjeras. Noriko es presentadora habitual en conferencias de investigación tanto en Japón como en el extranjero y ha sido miembro de la junta de varias organizaciones académicas como JACET (The Japan Association of College English Teachers) y LET (The Japan Association for Language Education & Technology). La Dra. Nakanishi es autora y coeditora de más de diez libros publicados en Japón, así como editora del diccionario ‘Wisdom English-Japanese’.