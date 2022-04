Eliminar al sobresaliente, al que hace sombra es la expresión más clara del síndrome de Procusto. Tiene su origen en la mitología griega, en un posadero del mismo nombre y que llegada la noche ataba de pies y manos a los viajeros solitarios que allí se hospedaban. Procuraba que las camas fueran más grandes o más pequeñas que el cuerpo del hospedado. Así si sobresalían le cortaba pies, manos y cabeza pero si eran pequeños los estiraba hasta descoyuntarlos.

Sin ser algo macabro lo extrapolamos en la vida real al ignorante y envidioso, al que no soporta que alguien brille y demuestre su ignorancia y complejo. Sucede en familia, amigos y en gran medida en política y medios de comunicación.

Eliminar al que una mente narcisista ve como rival ya que el es el único que debe destacar. Suele llevarse muy bien con quien le adula y le hace creer que es el rey y protagonista de toda historia, el pensamiento único dirige lo que se debe o no debe decir .

Deforma la realidad, miente, recurre al insulto y menosprecio en privado para que los demás no lo vean y en público humillando al que vale y restándole tiempo de debatir y comunicar y diferir . No importa insultar y descalificar al otro siempre que se hable de él, lo que demuestra muy poca ética y empatía. Eso sí él es intocable y nadie puede referirse a su persona cuando no le agrade el comentario.

Sufre megalomanía, hace creer que es amigo de personalidades a las que jamás conoció. Vive realidades paralelas que aumentan su ego y sufre enormemente cuando alguien le puede hacer sombra y brillar más por méritos propios y por eso los ningunea frente al resto.

Estas personas son altamente tóxicas y no recapacitan en sus actitudes sino que las justifican y siempre culpan al otro. Ellos jamás tienen la culpa. Actitudes irrespetuosas constituyen un claro maltrato.

Hago mías las palabras de mi querido y admirado Jesús Quintero, un genio de la comunicación y periodismo de verdad y que critica la televisión de ahora hecha para analfabetos que aún teniendo carrera universitaria son enanos intelectuales.

La televisión de ahora es similar a cotilleos de portera . Realytis donde personas que no destacan quieren brillar y ser famosos aunque sea un minuto y luego se conviertan en juguetes rotos y su salud mental se vea deteriorada por la caída libre y en picado.

“EL PERIODISMO ES COMUNICAR, TRANSMITIR CONOCIMIENTOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES O TRAGEDIAS, PERO JAMÁS CABE EL INSULTO Y MENOSPRECIO AL OTRO”.

Pilar Enjamio Furelos es psicóloga y escritora