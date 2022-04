Elena Márquez: “Pintar con luz es posible y sentir la magia a través de la fotografía también”

Elena Márquez Noguera, nuestra protagonista de hoy, es una fotógrafa autodidacta amante de la luz natural, tal y como el significado de su nombre indica (Luz) y los pequeños detalles de la vida.

Para que los lectores de diariodehuelva.es conozcan un poco más a Elena, le pedimos que nos hable de ella como introducción a esta entrevista. Ella empieza así:

“Mi madre estudió fotografía en la Escuela de Arte León Ortega, mi luz, se la debo a ella. Durante unos años transformó una de las habitaciones de casa en un estudio de revelado. Recuerdo como si de ayer tratara, el encontrarme allí sentada, callada, entre cuerdas y negativos colgados y una tenue luz roja en una atmósfera creada de paz y magia”

Actualmente colabora con la revista Mazagón – Fundación de Cultura de Moguer y Mazagón Turismo. Igualmente lo hace en un programa de televisión de Málaga que es mundial con difusión en 25 canales latinoamericanos

Invitada en el foro iberoamericano de turismo 2021 Málaga Turis-SOS.

Artista incluida en el Ciclo Anual de Arte 2022 Blue OX.

Ponente en el Proyecto de Arqueo Huelva sobre “Huelva desde las Redes

Sociales” Museo de Huelva…

Ella ha creado en las redes sociales la marca “capturo la vida, y la verdad que con un notable éxito y poder de convocatoria, por lo que nuestra primera pregunta va enfocada a esta actividad.

P. – ¿Qué es y cómo nace en redes sociales “Capturo la vida?

R. – Capturolavida nace a finales de 2018 en un momento de desestabilización completa emocional y personal conmigo misma.

Capturo soy yo, Elena. Es el espejo y reflejo de mis sentimientos, de la pasión que siento por la vida y los pequeños detalles que la envuelven y pasan ante los ojos de otros de una manera totalmente desapercibida. Agarrar una cámara y disparar sueños, se convirtió en la mejor terapia que ningún especialista de salud mental pudo ofrecerme jamás.

Pintar con luz es posible y sentir la magia a través de la fotografía también.

La fotografía se siente con los ojos y te toca el corazón y te lo arruga hasta convertirse en una emoción, algunas veces indescriptible.

En mi caso, es un escudo de vida, un desahogo continuo y pleno de mis emociones, sentimientos, afecciones, problemas o alegrías. Mis fotografías siempre van e irán acompañadas de la frase “Que la Magia Nos Acompañe”.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y qué haces en la actualidad?

R. – Actualmente soy fotógrafa freelance y ello me ofrece la libertad en el manejo del tiempo sobre la gestión de mi trabajo y la libre elección de clientes con quien trabajar. Me dedico a todo tipo de reportajes fotográficos, eventos profesionales, sociales, publicidad para empresas, marketing digital…

El futuro, como el de todos, está por ver y poco debo hablar de él, aunque me gustaría que supierais que a corto plazo tengo cerrado varios proyectos, los cuales están siendo tratados con la mayor ilusión y pasión que se puede tener para ello.

Te puedo decir que para mí es una gran suerte y un privilegio, ser una de las ponentes invitadas al proyecto realizado por Arqueo Huelva, que se llevará a cabo el próximo mes de Mayo en el Museo de nuestra capital.

Un Proyecto realizado por Jorge Cotallo, un onubense de pura raza inundado de pasión y amor por nuestra provincia, ciudad y su indiscutible riqueza arqueológica.

Una lucha incansable, persistente y necesaria la de Jorge que basará en una charla/coloquio en el Museo con diferentes influencer o cuentas en redes sociales que estén contribuyendo al acercamiento a la ciudadanía con el Patrimonio, el entorno cultural, natural o paisajístico de la provincia de Huelva.

En verano expondré en el Hotel Martín Alonso Pinzón, una perfecta oportunidad para poder expresar en fotografías el derrame de sentimientos que me produce capturar, respirar y en definitiva SENTIR cada atardecer que vivo.

Fotografías a color con olor a sal y sabor a vida.

Tengo programada exposición en el mes de octubre que tendrá lugar en el Centro Comercial Aqualón – Blue Ox. Emocionante para mí pertenecer al ciclo anual de Arte de este año 2022 y enseñar en mi tierra con fotografías muy particulares, mi completa y admiración por ella. Allí os espero a todos con el corazón y brazos abiertos.

Desarrollo y planifico una campaña sobre imagen de una nueva marca internacional de bebidas energéticas. Nuevo reto, nueva ilusión y con ganas de comenzar cuanto antes.

P. – ¿Es difícil crear una marca en estos tiempos que corren y tener tantos seguidores como tú tienes?

R. – Bueno, no hablemos de la importancia de crear una marca, sino en este caso, de tener claras las claves para que funcione y mantenerla, fijar objetivos y luchar con constancia y pasión por ellos esa el Clave Principal.

Es complicado, mentiría si dijera lo contrario y actualmente una herramienta básica y primordial es acompañar tu Marca de una excelente promoción y publicidad pero y ¿si echamos la vista atrás? pues no hace falta ir muy lejos. ¿Recuerdan las vías y canales que existían y teníamos en nuestras manos para poder dar visibilidad a nuestro trabajo, empresa? Prensa escrita, radio, correo ordinario, flyer….

La publicidad ha cambiado de forma-contenido y de manera vertiginosa. Por lo cual, las oportunidades para todo ello también.

En mi caso, debo decir que no comencé este sueño con intención de tener una marca personal sino simplemente la curiosidad de enseñar cientos de fotografías que “tenía guardadas en un cajón”, como anteriormente he comentado.

Prometo cuando digo, que jamás pensé que a través de ellas llegaría a formar una comunidad tan bonita como la que hoy día tengo. Casi 34.000 almas que me acompañan cada día y que desde el comienzo han seguido a mi lado apoyando cada publicación que muestro.

Es muy gratificante sentir que hay personas valorando y apreciando mi progreso y evolución desde el día uno. Fuente de energía que recibo constantemente por parte de todos ellos. Son pieza clave en este puzzle de sueño en el que vivo y trabajo.

Me han hecho reír de emoción, llorar de alegría … Son tantos los mensajes bonitos que recibo hacía mi trabajo, que tengo la sensación de vivir en un continuo sueño. Repito MI Fuente de Energía.

Desde Huelva recibo fotografías de atardeceres desde todas las partes del mundo, una completa pasada para mi saber que hay alguien al otro lado del planeta que recuerda mis capturas, se inspira en base a mis fotografías y me hace partícipe de ello. ¿No es maravilloso?

Detalles que suman y que aporta Vida a mi VIDA cada día.

¿Sabes que hay una mujer artista de Londres que ha rescatado varios atardeceres fotografiados por mí en Mazagón, y los ha pintado? Han sido expuestos en algunas galerías de arte en Reino Unido.

Y desde México, nuestro Muelle del Tinto en acrílico realizado por un chico de tan solo 14 años … que bonito me parece …

Nuestro muelle de Tharsis, como imagen durante una campaña publicitaria de una Red Social, quién me lo diría compañero…

Ese pellizquito que siento cuando veo alguna fotografía mía de Huelva compartida cientos de veces por personas que se encuentran cada una en un lugar diferente del mundo. Argentina, Colombia, Japón o incluso Islandia, Italia o Marruecos… se me encoge el alma compañero Jose Luis… siento mucho, es verdaderamente gratificante.

P- ¿Has conseguido algún reconocimiento especial por algunas de tus fotografías de Huelva?

R. – Si. Una fotografía del Muelle de la compañía de Río Tinto me ayudó a ganar un concurso de una Red Social llamada Hamelin en colaboración con la Junta de Andalucía. De la mano de 4 ganadores más de otros lugares de España, disfrutamos viajando durante 5 días muy intensos por distintas ciudades de Andalucía. Un premio espectacular el que recibimos mis compañeros y yo.

En Octubre, junto a mi familia viajamos a Madrid, concretamente al Parque del Retiro a ver una exposición donde una de mis fotografías de la playa del Parador de Mazagón donde mi hijo mayor era el protagonista de ella, se encontraba expuesta junto al resto de participantes y ganadores del concurso que Iberdrola y Cultura Inquieta había realizado el pasado mes de septiembre. 23.000 fotografías presentadas y nuestro atardecer de Mazagón consiguió ser una de las diez ganadoras de dicho concurso.

P.- ¿Qué significa para ti Huelva? ¿Cómo venderías a Huelva para atraer a personas que conozcan esta tierra?

R. – Orgullosa de ser onubense, afortunada de mi sangre salada. Bendito Muelle de la compañía de Río Tinto, que pasear en él a cualquier hora del día es todo un espectáculo con nuestras marismas y flamencos volando.

Huelva es LUZ, somos la ciudad de España más soleada. Nuestra riqueza gastronómica es incomparable. Visitar nuestro mercado, es completamente indispensable.

Tenemos un legado arqueológico y cultural asombroso digno de ver, conocer y PROTEGER ya que vivimos en la ciudad más antigua de todo Occidente.

Contamos con playas kilométricas sin aglomeraciones para su disfrute y con un paraje natural completamente único. ¿Y nuestra Sierra y Cuenca Minera?… Solo maravillas a destacar, por favor VIVIMOS EN UN AUTÉNTICO PARAÍSO!

No conozco mayor terapia que un paseo por las playas, por ejemplo, de Mazagón en cualquiera de sus atardeceres y cualquier día del año.

Se convierte en un abrazo calentito que te abriga el alma.

Huelva y su gente tiene una Luz única y especial, hablar de ella es derretirme.

P. – ¿Cuál es la imagen que te gustaría captar en estos momentos?

R. – Fotografiar paisajes es mi devoción y como bien he comentado en otras ocasiones, en Huelva tengo todo lo que necesito y quiero pero por supuesto que me encantaría conocer, sentir y fotografiar otros lugares del mundo. Uno de mis mayores deseos, capturar auroras boreales, conocer Asturias y Galicia… Recorrer mundo fotográficamente hablando, imagino que como cualquier compañero de profesión también desea.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y que soñabas ser de mayor?

R. – Sinceramente no recuerdo una infancia cargada de sueños. Y ahora he de reconocer que los persigo todos.

De sangre choquera y alma marismeña. Nacida en el año 1985 en nuestro antiguo Manuel Lois y en una familia humilde, siendo la más pequeña de 3 hermanos. De Verdeluz, un barrio lleno de vida y talento situado casi en la entrada de Huelva. De apellidos con sabor a mar… Bisnieta, nieta, sobrina y hermana de trabajadores del sector pesquero. Mi tatarabuela ya vendía pescado cargado en un canasto por las calles de Huelva, mi abuela, mi abuela de mi alma Adela Augusto, mi reina y la reina del choco en el Mercado del Carmen durante casi toda su vida. Mi abuelo Jose María Noguera Garrochena, mi hermano y tío vendedores también en el Mercado. Sentí mucha tristeza cuando fue derribada la plaza de abastos… mi niñez, mis recuerdos…

P. – ¿Quiénes son tus referentes personales y profesionales?

R. – Aunque suene algo raro leer, lo cierto es que actualmente no tengo ningún referente de ningún tipo y tener ese sentimiento realmente me

frustra pero debo ser sincera. Lo que hoy me sorprende, mañana ya no tanto y pasado, no me gusta.

Siento a veces, encontrarme en un continuo cambio de criterio artístico.

P. – ¿Se están cumpliendo tus objetivos profesionales?

R. – Estoy trabajando para que por favor, así sea. Siento estar orgullosa y feliz por poder realizarme profesionalmente en lo que verdaderamente amo y me apasiona en la vida, aparte de mi familia, por supuesto.

La constancia es algo que intento tener muy presente. Ello te hace estar en continuo movimiento y ayuda siempre a que pueda ir surgiendo nuevas oportunidades de trabajo, proyectos…. Que la rueda nunca deje de girar aunque a veces cueste tirar de ella. Somos humanos y decaer es normal e incluso necesario.

Siempre en esta serie de entrevistas que llevo realizando a diario desde hace más de dos años, suelo empezar por conocer las opiniones de mis invitados por la situación que estamos viviendo, pero en esta ocasión y viendo la actitud de Elena en empezar contando sus vivencias, la he dejado para otra ocasión, pero si he de decirte estimada Elena, que me ha encantado echar este rato de charla contigo, me has contagiado tu optimismo, tu vitalidad… Me encanta las ganas de progresar que tienes, lo que quieres a esta tierra, tus raíces, sus costumbres y… Sus atardeceres, los mismos que yo disfruto y capto en El Portil, y, es que estoy totalmente de acuerdo contigo, Huelva simplemente es otra historia paisajística.